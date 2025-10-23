ETV Bharat / business

ఒక బ్యాంకు అకౌంట్​కు నలుగురు నామినీలు- నవంబరు 1 నుంచి అమల్లోకి

క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌మెంట్లలో పారదర్శకత తెచ్చేందుకు చట్టం సవరణలు చేసిన కేంద్రం- నలుగురు నామినీలను ఒకేసారి లేదా ఒకరి తర్వాత ఒకరిని పెట్టుకోనే అవకాశం

October 23, 2025

Bank Nomination Rules : బ్యాంకు అకౌంట్ల నామినీ అంశంపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటి వరకు ఖాతాదారుడికి నామినీగా ఒకరిని మాత్రమే ఎంచుకునే అవకాశం ఉండేది. అయితే నవంబరు నుంచి ఒక బ్యాంకు ఖాతాదారుడు నలుగురు నామినీలను ఎంచుకునే అవకాశం కలగనుంది. క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌మెంట్ల కోసం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో పారదర్శకత తెచ్చేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నామినీలకు సంబంధించి బ్యాంకింగ్‌ చట్టంలో తెచ్చిన సవరణలు నవంబరు 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థికశాఖ ప్రకటించింది. బ్యాంకింగ్‌ సవరణ చట్టం 2025ను ఏప్రిల్‌ 15నే నోటిఫై చేశారు. బ్యాంకింగ్ చట్టాల్లో పారదర్శకత కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం- 1934, బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం- 1949, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం- 1955, బ్యాంకింగ్ కంపెనీల (సముపార్జన, బదిలీ అండర్‌టేకింగ్స్) చట్టం- 1970 ఇలా దాదాపు 19 సవరణలు చేసింది కేంద్రం.

నలుగురు నామినీలను ఒకేసారి లేదా ఒకరి తర్వాత ఒకరిని పెట్టుకోనే అవకాశం
సవరణల ప్రకారం బ్యాంకు ఖాతాదారుడు నలుగురు నామినీలను ఒకేసారి లేదా ఒకరి తర్వాత ఒకరిని పెట్టుకోవచ్చు. డిపాజిటర్లు కూడా తమ ఇష్టాన్ని బట్టి ఇదే పద్దతిలో నామినీలను ఎంచుకోవచ్చు. డిపాజిటర్లు తన నలుగురు నామినీల్లో ఎవరికి ఎంత వాటా ఇచ్చి క్లెయిమ్‌ సెటిల్ చేయాలో ముందే పేర్కొనవచ్చు. సెఫ్టీ లాకర్లలో దాచుకునే వస్తువులు, పత్రాలకు సంబంధించి వరుస క్రమంలో ఉన్న నామినీలను మాత్రమే అనుమతిస్తారు. నామినీల్లో ముందు పేర్కొన్న నామినీ చనిపోతేనే తర్వాతి స్థానంలో ఉన్న నామినీకి ఆపరేట్ చేసే అవకాశం దక్కుతుంది. ఈ నిబంధనలు డిపాజిటర్లు తనకు నచ్చినట్లు నామినీలను ఎంచుకునే అవకాశం ఇస్తాయని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ తెలిపింది. తద్వారా క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌మెంట్‌లో ఏకరూపత, పారదర్శకత, సమర్థత ఉంటాయని పేర్కొంది.

నామినీ ఫోన్‌ నంబర్‌, ఇ-మెయిల్‌ వివరాలు
అంతకుముందు బ్యాంకు ఖాతాదారులు ఒక్కో ఖాతాకు నలుగురిని నామినీలుగా నియమించుకునే అవకాశం కల్పించే బ్యాంకింగ్‌ చట్టాల సవరణ బిల్లుకు పార్లమెంట్‌ ఆమోదం తెలిపింది. దీని ప్రకారం నగదు డిపాజిట్లు, ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్ల సమయంలో నామినేషన్‌ వివరాలను తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా నామినీ వివరాల సేకరణ సమయంలో వారి ఫోన్‌ నంబర్‌, ఇ-మెయిల్‌ వివరాలు కూడా సేకరించాలని ఆర్‌బీఐ సూచించింది. ఇందుకోసం బ్యాంకింగ్‌ కంపెనీస్‌ (నామినేషన్‌) రూల్స్‌, 2025ను సవరించారు.

బ్యాంకుల్లో అన్‌క్లెయిమ్డ్‌ డిపాజిట్లను తగ్గించడమే లక్ష్యం
ఆర్థికరంగంలో ముఖ్యంగా బ్యాంకుల్లో అన్‌క్లెయిమ్డ్‌ డిపాజిట్లను తగ్గించే ఉద్దేశంతో ఆర్‌బీఐ ఆ దిశగా వివరాలు సేకరించాలని భావిస్తోంది. నామినీ చిరునామా, అకౌంట్‌ హోల్డర్‌ వివరాలు మారినా నామినీల వివరాలు సేకరించడం ద్వారా సమాచారం చేరవేయడం సాధ్యమవుతుందని సంబధిత అధికారులు చెప్పారు. తాము తెరిచిన పొదుపు, కరెంట్‌ ఖాతాలను ఏవో వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల కొనసాగించలేకపోవడం, కాలవ్యవధి దాటినా డిపాజిట్లను ఉపసంహరించకపోవడం, ఆ ఖాతాలను మూసివేయకపోవడం, ఖాతాదారులు మరణిస్తే, చట్టబద్ధ వారసులు లేదా నామినీలు ఈ డిపాజిట్లను తీసుకోవడానికి ముందుకురాకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ‘క్లెయిమ్‌ చేయని డిపాజిట్ల సమస్య తలెత్తుతోంది. సాధారణంగా పదేళ్లపాటు ఉండే ఈ నగదును బ్యాంకులు ఆర్‌బీఐకి బదిలీ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని తగ్గించే దిశగా ఆర్‌బీఐ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

