బ్యాంకు అకౌంట్ ఫ్రీజ్‌ అయిందా? - ఇలా చేస్తే మళ్లీ యాక్టివేట్!

Bank Account Frozen Reasons
Published : May 23, 2026 at 5:18 PM IST

Unfreeze Your Bank Account Steps 2026 : కొన్నిసార్లు బ్యాంకు ఖాతా బ్లాక్‌ (ఫ్రీజ్‌) అయిందని చాలా మంది అనడం మీరు వినే ఉంటారు. లేదంటే మీరు కూడా ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొని ఉండొచ్చు! ఆ సమయంలో ఆర్థిక లావాదేవీలు పూర్తిగా స్తంభించిపోతాయి. అప్పుడు కంగారు పడటం సహజం. అసలు అకౌంట్ ఎందుకు ఆగిపోయిందో తెలుసుకుంటే, దాన్ని రీయాక్టివేట్ చేయడం చాలా సులభమని ఆర్థిక నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. మరి అవెంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ముఖ్యంగా మూడు కారణాల వల్ల బ్యాంకులు ఖాతాలను నిలిపివేస్తాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. మీ ఖాతాదారు గురించి తెలుసుకోండి (కేవైసీ) పెండింగ్‌లో ఉండటం, అనుమానాస్పద లావాదేవీలు, చట్టపరమైన ఆదేశాలు తదితరాలు ఇందుకు కారణం కావచ్చని చెబుతున్నారు. సమస్యను బట్టి, పరిష్కారం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. ముందుగా మీ బ్యాంకు మొబైల్‌ యాప్‌ లేదా నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌ పోర్టల్‌ను పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు. అందులో మీ అకౌంట్​ను నిలిపివేయడానికి గల కారణాలను పేర్కొంటాయని తెలియజేస్తున్నారు.

ఒకవేళ విషయం స్పష్టంగా తెలియకపోతే, బ్యాంకు వినియోగదారుల సేవా కేంద్రానికి ఫోన్‌ చేయాలని చెబుతున్నారు. అదేవిధంగా దగ్గరలో ఉన్న బ్యాంకు శాఖను సందర్శించాలని సూచిస్తున్నారు. ఖాతా ఎందుకు నిలిచిపోయిందనే విషయాన్ని బ్యాంకులు విభాగాల వారీగా నమోదు చేస్తాయని అంటున్నారు. కాబట్టి కేవలం సాంకేతిక సమస్యలాంటి సాధారణ సమాధానాలతో సరిపెట్టుకోవద్దని తెలియజేస్తున్నారు. సరైన కారణం తెలుసుకుంటే అందుకు తగిన చర్యలు తీసుకునేందుకు వీలవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

కేవైసీ సమస్య :

  • ఆర్​బీఐ నిబంధనల ప్రకారం కేవైసీ పత్రాలు సరిగా లేకపోతే, అకౌంట్లను బ్యాంకులు నిలిపివేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. పాన్‌-ఆధార్‌ అనుసంధానం చేయకపోవడం, ఆధార్‌ వెరిఫికేషన్‌ పెండింగ్‌లో ఉండటం, మారిన అడ్రస్​, ఫోన్‌ నంబర్లను అప్‌డేట్‌ చేయకపోవడం వీడియో లేదా సెల్ఫీ వెరిఫికేషన్‌ అసంపూర్తిగా ఉండటం దీనికి ప్రధాన కారణాలని వివరిస్తున్నారు. నిబంధనలు మారితే, ఎంత పాత ఖాతాలనైనా బ్యాంకులు నిలిపివేసే అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు.
  • కేవైసీ సమస్య ఉంటే, ఏ పత్రాలు అవసరమో బ్యాంకును అడిగి తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వారు అడిగిన పత్రాలను సమర్పించి, రసీదు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. పత్రాలను ఆమోదించిన తర్వాత రెండు నుంచి ఐదు పనిదినాల్లో ఖాతా పునరుద్ధరణ జరుగుతుందని అంటున్నారు.

లావాదేవీల్లో అనుమానం :

  • గత లావాదేవీల సరళికి విరుద్ధంగా అకస్మాతుగా భారీ మొత్తంలో డబ్బు అకౌంట్​లో జమ కావడం, పదేపదే అధిక విలువగల బదిలీలు జరగడం వంటివి అనుమానాస్పద లావాదేవీలుగా పరిగణించి ఖాతాలను బ్లాక్‌ చేస్తారని వివరిస్తున్నారు. ట్రేడర్లు, ఫ్రీలాన్సర్లు, చిన్న వ్యాపార యజమానులు తరచుగా ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటారని చెబుతున్నారు.
  • ఇలాంటి సందర్భాల్లో వెంటనే స్పందించి, నిధుల మూలాన్ని, ఉద్దేశాన్ని స్పష్టంగా బ్యాంకుకు తెలియజేయాలని సూచిస్తున్నారు. సేల్‌ డీడ్‌లు, శాలరీ స్లిప్స్​, ఇన్వాయిస్‌లు వంటి ఆధారాలను సమర్పించాలని చెబుతున్నారు. బ్యాంకులు మీ లావాదేవీల పట్ల స్పష్టతను కోరుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి అస్పష్టమైన సమాధానాలు ఇవ్వడం లేదా జాప్యం చేయడం వల్ల అకౌంట్​ నిలిపివేత మరింత కాలం కొనసాగవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.

చట్టపరమైన ఆదేశాలు :

  • కోర్టు ఆదేశాలు లేదా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ ఆర్డర్‌, ఆదాయపు పన్ను నోటీసు కారణంగా అకౌంట్​ బ్లాక్ అ​యితే, బ్యాంకు దానంతట అదే ఆంక్షలను తొలగించలేదని వివరిస్తున్నారు. ఖాతాలోని మొత్తం బ్యాలెన్స్‌ను లేదా కొంత మొత్తాన్ని మాత్రమే (ఉదాహరణకు, రికవరీ చేయాల్సిన మొత్తం) బ్లాక్‌ చేశారా అనేది చూడాలని సూచిస్తున్నారు. చాలాసార్లు వివాదాస్పద భాగాన్ని మాత్రమే ఫ్రీజ్‌ చేస్తారని చెబుతున్నారు. సంబంధిత అధికారుల నుంచి అనుమతి వచ్చాకే బ్యాంకు మీ అకౌంట్​ను యాక్టివేట్ చేస్తుందని, ఇందుకు కొంత సమయం పడుతుందని అంటున్నారు.

ఏం చేయాలి? :

  • మీ ప్రాథమిక అకౌంట్ బ్లాక్‌ అయినప్పుడు, ప్రత్యామ్నాయంగా మీకున్న రెండో అకౌంట్​ను ఉపయోగించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  • తాత్కాలికంగా మీ జీతాన్ని వేరే ఖాతాకు బదిలీ చేయమని మీ సంస్థను కోరాలని చెబుతున్నారు.
  • మీరు మరో అకౌంట్​ను తెరవడానికి లేదా నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఉందో లేదో బ్యాంకును అడిగి తెలుసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
  • అన్ని నిబంధనలనూ పూర్తి చేసినప్పటికీ, బ్యాంకు ఖాతాను నిర్ణీత గడువు లోపు పునరుద్ధరించకపోతే, లిఖిత పూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అవసరాన్ని బట్టి, బ్యాంకింగ్‌ అంబుడ్స్‌మన్‌ను ఆశ్రయించాలని సూచిస్తున్నారు.
  • చాలా సందర్భాల్లో అకౌంట్ ఫ్రీజ్‌ కావడం అనేది నిబంధనల్లో భాగమే కానీ, శిక్ష కాదని తెలియజేస్తున్నారు. సరైన కారణాన్ని గుర్తించి, కచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందిస్తే ఖాతా వేగంగానే అందుబాటులోకి వస్తుందని అంటున్నారు.

