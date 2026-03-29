మార్కెట్లోకి "బంగ్లాదేశీ రెడ్ గోల్డ్"! - కొనే ముందు ఇలా చేయకపోతే మీ డబ్బు బూడిదలో పోసిన పన్నీరే!
కొత్త గోల్డ్ స్కామ్తో జాగ్రత్త - నకిలీ బంగారాన్ని ఈజీగా ఎలా గుర్తించాలో చెబుతున్న నిపుణులు!
Published : March 29, 2026 at 12:33 PM IST
Bangladeshi Red Gold Scam Alert : ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ తప్పని పరిస్థితుల్లో గోల్డ్ తీసుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే, బంగారం అంటే భారతీయులకు మక్కువ ఎక్కువ. చిన్న శుభకార్యమైనా ఎంతో కొంత పుత్తడిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఒకవైపు రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ధర, మరోవైపు బంగారం కొనాలనే ప్రజల సెంటిమెంట్ను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు కేటుగాళ్లు సరికొత్త మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.
ఇదే క్రమంలో తాజాగా మార్కెట్లోకి "బంగ్లాదేశీ రెడ్ గోల్డ్" పేరిట ఒక నయా గోల్డ్ స్కామ్ వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని బంగారం కొనుగోలు చేసేవారు అసలు, నకిలీ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం గోల్డ్ కొనుగోలు విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నా మీరు మోసపోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మీరు లక్షలు వెచ్చించి కొన్న బంగారం డబ్బు బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అవుతుందంటున్నారు. ఇంతకీ, అసలేంటి బంగ్లాదేశీ రెడ్ గోల్డ్ స్కామ్? నకిలీ గోల్డ్ను ఈజీగా ఎలా గుర్తించాలో? ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
"బంగ్లాదేశీ రెడ్ గోల్డ్" స్కామ్ ఏమిటంటే?
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పెద్ద ఎత్తున "బంగ్లాదేశీ రెడ్ గోల్డ్" పేరిట నకిలీ బంగారం చలామణి అవుతుందని, దాని విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ బంగ్లాదేశీ రెడ్ గోల్డ్ అనేది చూడడానికి అసలైన బంగారంలానే కనిపిస్తుంది. కానీ, దీనిలో గోల్డ్ పర్సంటేజ్ జీరో అని చెప్పవచ్చు. ఈ నకిలీ బంగారాన్ని రాగి, నికెల్, జింక్, టంగ్స్టన్ వంటి చౌకైన లోహాలతో పాటు కొన్ని కెమికల్స్ను యాడ్ చేసి తయారు చేస్తున్నారట. దీనిపై వేసే పాలిష్ వల్ల స్వచ్ఛమైన 22 క్యారెట్ల లేదా 24 క్యారెట్ల బంగారం వలే మెరుస్తూ కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, ఈ బంగారాన్ని కట్ చేసి చూసినా, దేనితోనైనా గీసినా లోపల కూడా స్వచ్ఛమైన గోల్డ్ కలర్లానే కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది మోసగాళ్లు ఈ బంగ్లాదేశీ రెడ్ గోల్డ్తో తయారుచేసిన నగలను మార్కెట్లో విక్రయిస్తూ సామాన్య ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని హెచ్చరిస్తున్నారు.
నకిలీ బంగారం ఎలా గుర్తించాలంటే?
బయట మార్కెట్లో ఫేక్ గోల్డ్ చెలామణి అవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే నకిలీ బంగారాన్ని ఈజీగా ఎలా గుర్తించాలో కొన్ని సింపుల్ టెస్ట్స్ కూడా సూచిస్తున్నారు.
అయస్కాంత పరీక్ష(మ్యాగ్నెట్ టెస్ట్) :
ఈ చిన్న టెస్ట్ ద్వారా ఫేక్ గోల్డ్ను ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే, బంగారం కొనేటప్పుడు ఒక అయస్కాంతానికి దానికి దగ్గరగా ఉంచండి. అప్పుడు గోల్డ్ మ్యాగ్నెట్కు అతుక్కుంటే అది స్వచ్ఛమైనది కాదని గుర్తించాలి. అంటే, అందులో ఇతర లోహాలు కలిశాయని లేదా అది లో క్వాలిటీ బంగారంగా తెలుసుకోవాలంటున్నారు. ఎందుకంటే, ప్యూరిటీ గోల్డ్ మ్యాగ్నెట్కి అతుక్కోదంటున్నారు. అంతేకాదు, అయస్కాంతం దగ్గరికి తీసుకొచ్చినా బంగారంలో రియాక్షన్ ఉండదంటున్నారు.
యాసిడ్ టెస్ట్ :
బంగారం స్వచ్ఛత కనిపెట్టడానికి "యాసిడ్ టెస్ట్" కూడా అత్యంత నమ్మకమైన పద్ధతులలో ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మీరు తీసుకున్న గోల్డ్ ఆభరణంపై కాస్త నైట్రిక్ యాసిడ్ వేసినప్పుడు అది గ్రీన్ కలర్లోకి మారితే నకిలీ బంగారంగా గమనించాలంటున్నారు.
హాల్మార్క్ లోగో :
బంగారాన్ని కొనేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి ఉంది. అదేంటంటే, బీఐఎస్ 'హాల్మార్క్ గుర్తు'. ఈ లోగో ఉన్న నగలను మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. ఎందుకంటే, హాల్మార్క్ గుర్తు స్వచ్ఛమైన బంగారానికి భరోసా ఇస్తుంది. బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) దీన్ని జారీ చేస్తోంది. అన్ని బంగారు నగలపై ఈ సింబల్ కనిపిస్తుందనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, ఎప్పుడూ ఎప్పుడూ బంగారు నగలు తీసుకున్నా 6 అంకెల HUID కోడ్ ఉన్న వాటినే కొనుగోలు చేయండి. అంతేకాదు, ఈ కోడ్ను "BIS Care" యాప్లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు దాని ఫుల్ డీటెయిల్స్తో పాటు ప్యూరిటీ ఎంత? అనేది కూడా సింపుల్గా తెలిసిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా బంగారం కొనేటప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా నకిలీ బంగారం కొనుగోలు నుంచి బయటపడొచ్చంటున్నారు.
