ETV Bharat / business

పిల్లల కోసం పోస్టాఫీస్ "సూపర్ స్కీమ్" - రోజూ రూ.18 కడితే చాలు రూ.3 లక్షలొస్తాయి!

చిన్నారుల భవిష్యత్తుకు భరోసానిచ్చే 'పథకం' - తక్కువ పొదుపుతో ఎక్కువ లాభాలు!

Best Insurance Policy for Children
Best Insurance Policy for Children (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 22, 2026 at 12:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Insurance Policy for Children : ప్రస్తుత రోజుల్లో ఎంత సంపాదిస్తున్నామన్నది కాదు భవిష్యుత్తు అవసరాల కోసం ఎంత పొదుపు చేస్తున్నామన్నదే కీలకం. ఎందుకంటే ఎవరికి ఎప్పుడు డబ్బు అవసరం పడుతుందో చెప్పలేం. ముఖ్యంగా పెళ్లై పిల్లలున్నవారు కచ్చితంగా చిన్నారుల భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా ప్రతి నెలా ఎంతో కొంత పొదుపు చేయడం చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. పిల్లలు పెరిగి పెద్దవారు అవుతున్నప్పుడు వారి చదువు, ఇతర అవసరాలకు అయ్యే ఖర్చులూ విపరీతంగా పెరుగుతాయి. దాంతో మీరు సంపాదించే డబ్బు కుటుంబ పోషణకే సరిపోయి, చిన్నారుల చదువుల కోసం అప్పులు చేసే పరిస్థితులు రావొచ్చు.

ఈ క్రమంలోనే పిల్లల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని చాలా మంది వివిధ స్కీమ్​లో​ పొదుపు స్టార్ట్ చేస్తుంటారు. మీరూ చిన్నారుల కోసం ఒక మంచి పెట్టుబడి పథకం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? తక్కువ పొదుపుతో ఎక్కువ లాభాలు పొందాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే పోస్టాఫీస్ ఒక సూపర్ స్కీమ్​ను అందిస్తోంది. ఇందులో కేవలం రోజుకు 6 రూపాయలు కడితే చాలు మెచ్యూరిటీ సమయానికి లక్ష రూపాయల వరకు రాబడిని పొందవచ్చు. ఇంతకీ, ఆ స్కీమ్ ఏంటి? అర్హతలేంటి, ఎలా చేరాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇండియన్ పోస్టాఫీస్ పిల్లల భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్కీమ్​ను తీసుకొచ్చింది. అదే,"బాల్ జీవన్​ బీమా పథకం". ఇందులో పొదుపు చేయాలనుకునేవారు కనిష్ఠంగా రోజుకు రూ.6, గరిష్ఠంగా రూ.18 వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ పొదుపును పిల్లల పేరు మీదనే ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది. ఈ బీమా పథకంలో తల్లిదండ్రులు 5 నుంచి 20 సంవత్సరాలు ఉన్న పిల్లల పేరు మీద పొదుపు చేయవచ్చు. అయితే, ఈ పెట్టుబడి పెట్టే పేరెంట్స్ వయసు మాత్రం 45 సంవత్సరాలు మించి ఉండకూడదని గుర్తుంచుకోవాలి.

ఆరు రూపాయలతో లక్ష బెనిఫిట్!

  • 'బాలా జీవన్​ బీమా పథకం' కింద ఒక కుటుంబంలో గరిష్ఠంగా ఇద్దరు పిల్లలకు మాత్రమే ప్రయోజం అందుతుంది.
  • ఈ స్కీమ్​లో తక్కువ మొత్తంలో పొదుపు చేయాలనుకునే వారు కేవలం రోజుకు 6 రూపాయలు కడితే చాలు.. మెచ్యూరిటీ సమయానికి కనీస హామీ కింద మొత్తం లక్ష రూపాయల వరకు రాబడి పొందవచ్చు.
  • అదే గరిష్ఠంగా, రోజుకు 18 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మెచ్యూరిటీ టైమ్​కు రూ.3 లక్షల వరకు ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.
  • ఇక ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నవారైతే వారి పేర్ల మీద రోజుకు రూ.36(ఒక్కొక్కరికి రూ.18) పొదుపు చేస్తే మెచ్యూరిటీ సమయానికి ఇద్దరిది కలిపి మొత్తం రూ.6 లక్షల వరకు రాబడి పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

నెలకు 36 రూపాయలతో రూ.2 లక్షల జీవిత బీమా - ఎవరు అర్హులో తెలుసా?

ఈ స్కీమ్​కి సంబంధించి మరికొన్ని వివరాలు :

  • ఒకవేళ పాలసీ గడువు ముగియక ముందే పాలసీదారు మరణిస్తే ఆ టైమ్​లో ఇకపై పాలసీ ప్రీమియం కట్టాల్సిన పని లేదు.
  • పాలసీ గడువు కంప్లీట్ అయ్యాక పిల్లలకు పూర్తి మెచ్యూరిటీ మొత్తం అందిస్తారు.
  • పాలసీ ప్రీమియాన్ని పేరెంట్స్ చెల్లించాలి. అలాగే, ఈ పాలసీ మీద రుణ ప్రయోజనం ఉండదు.
  • ఒకవేళ ఈ స్కీమ్​ నుంచి మధ్యలో వైదొలగాలనుకుంటే 5 సంవత్సరాల తర్వాత సరెండర్ చేయొచ్చు.
  • రూ. 1000 హామీ మొత్తం మీద ప్రతి సంవత్సరం రూ. 48 బోనస్ ఇస్తారు.

ఎలా చేరాలంటే?

  • ఈ పథకంలో మీ పిల్లల పేరు మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మీకు దగ్గరలోని పోస్టాఫీస్​కు వెళ్లండి.
  • అక్కడ సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించి బాల్ జీవన్​ బీమా స్కీమ్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అడిగి తెలుసుకోండి.
  • తర్వాత అప్లికేషన్​ ఫామ్‌లో మీ పిల్లల గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. అలాగే, పాలసీదారుడి(ప్రీమియం చెల్లించేవారి) వివరాలనూ అందించాల్సి ఉంటుంది.
  • అనంతరం దరఖాస్తుదారు గుర్తింపు, అడ్రస్ ప్రూఫ్‌ను సమర్పించి అకౌంట్​ను ఓపెన్ చేయండి.

19 ఏళ్లు దాటినోళ్ల కోసం సూపర్ స్కీమ్ - రోజూ రూ.95 కడితే చాలు రూ.14 లక్షలు మీ సొంతం!

రోజుకు రూ.50 పొదుపుతో చేతికి రూ.30లక్షలు! - లోన్​ కూడా ఉంటుంది - ఈ పోస్టాఫీస్​ స్కీమ్​ గురించి తెలుసా?

TAGGED:

BAL JEEVAN BIMA YOJANA FOR CHILD
BAL JEEVAN BIMA YOJANA APPLY METHOD
POSTAL LIFE INSURANCE SCHEME
బాల్ జీవన్​ బీమా పథకం
BEST INSURANCE POLICY FOR CHILDREN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.