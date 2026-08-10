5 కొత్త ఐపీఓలు వచ్చేస్తున్నాయ్ - రూ.7,400 కోట్ల టార్గెట్!
- ఆగస్టు 10 - 12 మధ్య సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఓపెన్ - వచ్చే వారం కూడా మరికొన్ని కంపెనీలు
Published : August 10, 2026 at 11:00 AM IST
August ipos : ఇప్పుడు ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఐపీవోల హవా సాగుతోంది. ట్రేడింగ్ తో పోలిస్తే నష్టభయం చాలా తక్కువ, తగిలితే జాక్ పాటే వంటి కారణాలతో చాలా మంది ఈ వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఇన్వెస్టర్లను ఆకట్టుకునేందుకు కంపెనీలు కూడా ఐపీవో బాట పడుతున్నాయి. ఈ వారం ఏకంగా 5 కంపెనీలు తమ తొలి పబ్లిక్ ఆఫర్ (IPO)లతో సిద్ధమయ్యాయి. ఆగస్టు 10 నుంచి 12 మధ్య ప్రారంభం కానున్న ఈ ఐపీఓల ద్వారా రూ. 7,443 కోట్లను సమీకరించాలని ఈ కంపెనీలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. ఈ 5 కంపెనీలతో 2026లో ఐపీఓకు వచ్చిన సంస్థల సంఖ్య 47కు చేరింది.
ధూత్ ట్రాన్స్మిషన్ : ఇది ప్రముఖ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ 'బైన్ క్యాపిటల్' సపోర్టు ఉన్న ఆటో విడిభాగాల తయారీ సంస్థ. రూ.1,400 కోట్ల విలువైన ఫ్రెష్ షేర్లను జారీ చేస్తోంది. ఆగస్టు 10న ప్రారంభమవుతుంది. ప్రైస్ రేంజ్ రూ. 829 - రూ. 871. ఇష్యూ సైజ్ రూ. 3,067 కోట్లు.
మోల్బియో డయాగ్నోస్టిక్స్ : గోవాకు చెందిన ఈ మెడికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఐపీవో ఆగస్టు 10న ఓపెన్ అవుతుంది. ధరల శ్రేణి రూ. 768 - రూ. 807గా ఉంది. ఇష్యూ సైజ్ రూ. 904 - రూ. 940 కోట్లు.
మిల్కీ మిస్ట్ డెయిరీ : ఒక భారతీయ డెయిరీ రంగ కంపెనీ తీసుకొస్తున్న అతిపెద్ద ఐపీఓ ఇదే కావడం విశేషం. ఆగస్టు 11న ప్రారంభమవుతుంది. ప్రైస్ రేంజ్ రూ. 133 - రూ. 140. ఇష్యూ సైజ్ రూ. 1,553 కోట్లు.
షిప్రాకెట్ : ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ లాజిస్టిక్స్ ప్లాట్ఫారమ్ అయిన ఈ సంస్థ ఐపీఓలో లైట్రాక్, మూన్ స్ట్రాటజిక్ వెంచర్స్ వంటి కంపెనీలు తమ వాటాలను విక్రయిస్తున్నాయి. ఆగస్టు 12న స్టార్ట్ అవుతుంది. ధరల శ్రేణి రూ. 92 - రూ. 97. ఇష్యూ సైజ్ రూ. 1,617.5 కోట్లు.
బెహారీ లాల్ ఇంజనీరింగ్ : స్టీల్, పవర్ రంగాలకు కాస్టింగ్ ఉత్పత్తులను అందించే ఈ సంస్థ రూ.93 కోట్ల ఫ్రెష్ ఇష్యూతో మార్కెట్లోకి వస్తోంది. ఆగస్టు 12న ప్రారంభమవుతుంది. ధరల శ్రేణి రూ. 271 - రూ. 285. ఇష్యూ సైజ్ రూ. 302 కోట్లు.
నిధులు దేనికోసం ? :
ఐపీవో ద్వారా సమీకరించనున్న నిధులను ఈ కంపెనీలు ప్రధానంగా తమ వ్యాపార విస్తరణ, కొత్త ప్లాంట్ల ఏర్పాటు పాత రుణాల చెల్లింపులు, సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాల కోసం వినియోగించనున్నట్లు ప్రకటించాయి.
మార్కెట్లో సందడే సందడి :
ఈ ఐదు మార్కెట్లు ఈ వారం మార్కెట్లోకి రాబోతుండగా.. లీప్ ఇండియా, టెక్నోక్రాఫ్ట్ వెంచర్స్ ఐపీఓలు ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా వచ్చే వారం "హారిజన్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్", "శంకేష్ జ్యువెలర్స్" వంటి కంపెనీలు కూడా ఐపీఓకు రాబోతున్నాయి. దీంతో మార్కెట్లో సందడి నెలకొంది.