ట్రంప్ సీజ్​ఫైర్ ప్రకటన- భారీగా దిగొచ్చిన చమురు ధరలు- లాభాల్లో ఆసియా మార్కెట్లు

ట్రంప్ కాల్పుల విరమణ ప్రకటనతో భారీగా దిగొచ్చిన చమురు ధరలు

Oil Prices Today
Oil Prices Today (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 8, 2026 at 8:37 AM IST

Oil Prices Today : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదరడం, హర్మూజ్ జలసంధిని తెరిచేందుకు అంగీకరించడంతో ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయాయి. ఆసియా మార్కెట్లు,అమెరికా స్టాక్ ఫ్యూచర్స్‌ పుంజుకున్నాయి. జపాన్‌కు చెందిన నిక్కీ 225 సూచీ 4.8% పెరిగింది. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోప్సి 5.6 శాతం లాభపడింది. ఈస్టర్న్‌ డేలైట్ సమయం ప్రకారం రాత్రి 9న్నర గంటల సమయానికి అమెరికాలో ఎస్‌ అండ్ పీ 500 ఫ్యూచర్స్ 2.3శాతం, డౌ ఫ్యూచర్స్ 2% వృద్ధి చెందాయి.

అమెరికా ముడి చమురు ఫ్యూచర్స్ 14.3 శాతం క్షీణించి బారెల్‌కు 96.83 డాలర్లకు దిగివచ్చింది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణమైన బ్రెంట్ క్రూడ్ 13.3శాతం తగ్గి 94.74 డాలర్లకు తగ్గింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా చమురు ఉత్పత్తి, రవాణాకు ఆటంకం కలగడంతో ఇప్పటివరకు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ప్రపంచవ్యాప్త వినియోగదారులకు చేరాల్సిన చమురులో ఎక్కువ భాగం హర్మూజ్ జలసంధి గుండానే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అయితే యుద్ధం కారణంగా దీనిని తన శత్రు దేశాలకు ఇరాన్ నిలిపివేసింది.

OIL PRICES TODAY
OIL PRICES TODAY

