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ప్రపంచం మారుతోంది- భారత్‌కు ఇదే సువర్ణావకాశం- ఆనంద్ మహీంద్రా కీలక వ్యాఖ్యలు

దిగ్గజ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా కీలక వ్యాఖ్యలు- కనెక్టర్ ఎకానమీగా ఎదిగేందుకు భారత్‌కు ఇదే గొప్ప అవకాశం అని వ్యాఖ్యలు- ప్రజాస్వామ్యం, రాజకీయ స్థిరత్వమే భారత్ బలమని స్పష్టం

Anand Mahindra
Anand Mahindra (Social media post)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 9:57 PM IST

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Anand Mahindra On India Economy : వేగంగా మారుతున్న ప్రపంచ భౌగోళిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల మధ్య భారత్‌కు సువర్ణావకాశం ఉందని మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్, దిగ్గజ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా అన్నారు. ప్రపంచం వేర్వేరు శక్తి కూటములుగా విడిపోతున్న ఈ సమయంలో అన్ని దేశాల్ని అనుసంధానించే 'కనెక్టర్‌ ఎకానమీ' గా భారత్ ఎదగగలదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రపంచ దేశాల మధ్య వారధిగా భారత్ ఎదిగేందుకు మంచి అవకాశం ఉందని అన్నారు. మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా (M&M) వార్షిక నివేదికలో వాటాదారులనుద్దేశించి మహీంద్రా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒకప్పుడు అంతర్జాతీయంగా వచ్చిన మార్పుల్ని తాత్కాలిక అవరోధాలుగానే భావించేవారమని, కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్ని గమనిస్తే గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్ (సరఫరా గొలుసు), భౌగోళిక రాజకీయ సమీకరణాలు, సరికొత్త సాంకేతికతల్లో దీర్ఘకాలిక మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని ఆయన విశ్లేషించారు. ఇవి ఇప్పుడు శాశ్వత సమస్యలుగా పరిణమిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

'మంథన్ 2.O' ప్రారంభమైంది- మహీంద్రా
గతేడాది ప్రపంచ పరిస్థితుల్ని 'సముద్ర మంథన్‌' తో (సముద్ర మథనం) పోల్చిన ఆనంద్ మహీంద్రా- ఇప్పుడు ప్రపంచం మంథన్ 2.O దశలోకి (రెండో విడత మథనం) ప్రవేశించిందన్నారు. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలు చూస్తే ప్రపంచ అనిశ్చితి ఇంకా కొనసాగుతోందని తెలిపారు. దీంతో 'మనం మొదటి విడత మథనాన్ని విజయవంతంగా దాటాం. ఇప్పుడు మనం మథనం 2.O. ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధం కావాలి. గతంలో అనిశ్చితి ఒక తాత్కాలికం అయితే ఇప్పుడు అదే నిరంతర ప్రక్రియగా మారుతోంది. ఊహించని విపత్కర పరిస్థితులు ఇప్పుడు సర్వసాధారణం అయ్యాయి' అని ఆయన పేర్కొన్నారు. గతంలో ట్రంప్ సుంకాలు విధించిన సమయంలో సుంకాల మథనంలో భారత్‌కు అమృతం దక్కుతుందా అన్నట్లుగా వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిస్థితులు నిరంతరం మారుతున్నందున భవిష్యత్తును అంచనా వేయడం మరింత క్లిష్టంగా మారిందని మహీంద్రా చెప్పారు. అందుకే సంస్థలు వేగంగా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారే సామర్థ్యాన్ని, ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని తట్టుకునే శక్తిని పెంచుకోవాలని సూచించారు. 'ఇప్పుడు పరిస్థితి ఒక్కోసారి షాక్‌లు రావడం కాదు. వరుస భూకంపాల్లా నిరంతరం మార్పులు జరుగుతున్నాయి. అందుకే చురుకుదనం, స్థిరత్వం అత్యంత కీలకం' అని అన్నారు.

ఇదే గొప్ప అవకాశం
ప్రపంచం ఇలా విభజనల దిశగా సాగుతున్న వేళ, ఉద్రిక్తతలు తలెత్తుతున్న వేళ దేశాల మధ్య వారధిగా నిలిచే దేశాలే భవిష్యత్తు ప్రపంచ వ్యవస్థను నిర్మిస్తాయని మహీంద్రా అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే 'విభజనలతో కూడిన ప్రపంచంలో అందరినీ కలిపే కనెక్టర్ ఎకానమీగా భారత్ ఎదిగే అవకాశం ఉంది. గత కొంత కాలంగా భారత్ అనుసరిస్తున్న అందరితో సత్సంబంధాలు కొనసాగించే విదేశాంగ విధానం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశ్వాసాన్ని పెంచుతోంది' అని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో భారత్‌కు ఉన్న ప్రధాన బలాల గురించి ఆయన వివరించారు. బలమైన ప్రజాస్వామ్యం, రాజకీయంగా స్థిరత్వం, భారీ దేశీయ మార్కెట్, పొరుగున ఉన్న చైనాకు ప్రత్యామ్నాయంగా మనకు వ్యూహాత్మక భౌగోళిక స్థానం, ప్రపంచ దేశాల్లో విశ్వాసాన్ని సంపాదించడం వంటి అంశాలన్నీ భారత్‌ను ప్రపంచానికి ఆదర్శవంతమైన కనెక్టర్ ఎకానమీగా మారుస్తాయని ఆయన అన్నారు.

ప్రపంచానికి ఒకప్పుడు నాన్ అలైన్డ్ ఉద్యమాన్ని (అలీన విధానం) పరిచయం చేసిన దేశం భారత్ అని గుర్తు చేసిన మహీంద్రా- ఇప్పుడు అదే భారత్ మల్టీ అలైన్డ్ శక్తిగా మారాల్సిన సమయం వచ్చిందన్నారు. ఒక్క కూటమికే పరిమితం కాకుండా వివిధ దేశాలతో సమతుల్య సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా ఎదగాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా 'భారత్ ఎదుగుతుందా? లేదా? అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు లేదు. ఈ అవకాశాన్ని ఎంత సమర్థంగా ఉపయోగించుకొని దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనంగా మార్చుకుంటుందన్నదే అసలు ప్రశ్న? అని మహీంద్రా వ్యాఖ్యానించారు.

అటాక్ మోడ్‌లోకి మహీంద్రా గ్రూప్
చివరగా ఈ కొత్త పరిస్థితుల్ని అవకాశంగా మలుచుకునేందుకు మహీంద్రా గ్రూప్ సిద్ధంగా ఉందని ఆనంద్ మహీంద్రా వెల్లడించారు. ఫార్ములా ఈ- రేసింగ్‌లో ఉపయోగించే అటాక్ మోడ్ వ్యూహాన్ని ఉదాహరణగా చెబుతూ 'అందరూ ఒకే వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ముందుకెళ్లడం కష్టం. కానీ వర్షం, పొగమంచు వంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సరైన సమయంలో వేగాన్ని పెంచితే విజయాన్ని సాధించవచ్చు. ఇది తొందరపాటు నిర్ణయం కాదు. ముందస్తు ప్రణాళిక, ధైర్యం, సంసిద్ధతతో కూడిన వ్యూహాత్మక వేగం' అని మహీంద్రా పేర్కొన్నారు. అంటే ఇక్కడ భయపడి పెట్టుబడులు ఆపకుండా, మరింత ధీమాతో ఆవిష్కరణలు చేస్తూ ముందుకు సాగుతామని అన్నారు.

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