హార్ముజ్​లో ఆగిపోయిన 20 మిలియన్ల బ్యారెల్స్​ చమురు- 1973 కంటే పెద్ద చమురు సంక్షోభం రానుందా?

1973 యోమ్ కిప్పూర్ యుద్ధంతో చమురు సంక్షోభం- ఇప్పుడు ఇరాన్ వర్సెస్​ అమెరికా వార్​తో మరో పెద్ద ఆయిల్ షాక్‌ను చూడబోతున్నామా?

Hormuz Strait
Hormuz Strait (Associate Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 4:09 PM IST

6 Min Read
Hormuz Strait Closer Effect : ముడి చమురు ధరలు చుక్కలను అంటుతున్నాయి. హార్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసినప్పటి నుంచి కీలకమైన బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ ధర రాకెట్ వేగంతో పెరుగుతోంది. సోమవారం నాటికి ఒక బ్యారెల్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర ఏకంగా రూ.11వేల(120 డాలర్ల)కు ఎగబాకింది. కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలోనే ఒక బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర దాదాపు 25 శాతం పెరగడం గమనార్హం. ఇక సోమవారం ఉదయం నుంచి బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్‌ ట్రేడింగ్‌లోనూ భారీ హెచ్చుతగ్గులు జరుగుతున్నాయి. బ్యారెల్ ముడి చమురు రేటు రూ.9,300 నుంచి రూ.11వేల రేంజు మధ్యలో ఊగిసలాడుతోంది. హార్ముజ్ మూసివేతతో 1973 నాటి కంటే పెద్ద ఆయిల్ షాక్‌‌ను ప్రపంచం చూడబోతోందా? హార్ముజ్ మీదుగా ప్రతిరోజూ జరిగే 20 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురు సప్లై ఆగిపోయినందుకు ప్రపంచ దేశాలు భారీ మూల్యాన్ని చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందా? ఇంతకీ 1973 నాటి చమురు సంక్షోభం ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఏమిటీ బ్రెంట్ క్రూడ్?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగేే ముడి చమురు వాణిజ్యంలో దాదాపు 80 శాతానికి ప్రతీక బ్రెంట్ క్రూడ్. అందుకే దీనికి అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్‌లో అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. బ్రెంట్ గ్రూస్ అనే జాతి బాతులు వాయవ్య ఐరోపా ప్రాంతంలో ఉంటాయి. బ్రిటన్‌కు చెందిన షెల్ కంపెనీ 1970వ దశకంలో తాము కనుగొన్న ఒక ముడి చమురు క్షేత్రానికి బ్రెంట్ అనే పేరును పెట్టింది. ప్రపంచంలోని ముడి చమురు మార్కెట్‌పై తొలుత పట్టు సంపాదించిన దేశం బ్రిటన్. 1988 నుంచే లండన్‌లోని ఇంటర్నేషనల్ పెట్రోలియం ఎక్స్ఛేంజ్‌ వేదికగా ముడి చమురు ఫ్యూచర్స్ విభాగంలో ట్రేడింగ్ మొదలైంది. ఈ విభాగానికి బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్ అని పేరు పెట్టారు. దీనికి చిహ్నంగా ఆంగ్ల అక్షరం Bను కేటాయించారు. 2005 నుంచి అమెరికాలోని అట్లాంటాలో ఉన్న ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఎక్స్ఛేంజ్‌ (ఐసీఈ) వేదికగానూ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్‌లో ట్రేడింగ్ జరుగుతోంది.అక్కడ బ్రెంట్ క్రూడ్‌కు 'BZ' అనే సింబల్‌‌ను కేటాయించారు. భారతీయ ఇన్వెస్టర్లు కూడా మల్టీ కమొడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) ద్వారా బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్‌లో ట్రేడింగ్ చేయొచ్చు.

ముడి చమురు ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణ జరుగుతోంది. ఇరాన్, అమెరికా ప్రభుత్వాల వ్యాఖ్యలను బట్టి ఈ ఘర్షణ ఇంకొన్ని వారాల పాటు కొనసాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అప్పటివరకు ముడి చమురు రేట్లు మరింత పెరిగే ముప్పు ఉందని మార్కెట్ పరిశీలకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. హార్ముజ్ జలసంధి ఇరాన్ పరిధిలో ఉంది. ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణ మొదలు కాగానే హార్ముజ్ మీదుగా ఆయిల్ ట్యాంకర్ల రాకపోకలు తగ్గిపోయాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, వాటి మిత్రదేశాల నౌకలకు ఈ జలసంధిని మూసివేస్తున్నట్లు మార్చి 5న ఇరాన్ ప్రకటించింది. తాము అధికారికంగా ఈ మార్గాన్ని పూర్తిగా మూసివేయలేదని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అంటోంది. కానీ హార్ముజ్ మీదుగా రాకపోకలకు యత్నించిన పలు ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ ఆర్మీ దాడులు చేసిందనే వార్తలు వచ్చాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ హార్ముజ్ ప్రభావం ముడి చమురు మార్కెట్‌పై పడింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్యూచర్స్‌ రేటు గత 24 గంటల్లోనే దాదాపు 25 శాతం మేర పెరిగిపోయి రూ.11వేలకు (1 బ్యారెల్) చేరింది. భారతదేశానికి అవసరమైన ముడి చమురులో దాదాపు 50 శాతం, సహజ వాయువులో (LNG) 60 శాతం ఈ హార్ముజ్ జలసంధి మీదుగానే సప్లై అవుతుంటుంది. ఈ మార్గానికి అంతరాయం కలగడం వల్ల భారత్‌లో చమురు ధరలు, వంటగ్యాస్ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లపై ఎఫెక్ట్
2022 తర్వాత తొలిసారిగా చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిణామం ప్రపంచ దేశాల్లో ఆర్థిక సంక్షోభాలకు దారితీస్తుందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీంతో ఆసియా దేశాల స్టాక్ మార్కెట్లు సైతం నష్టాల బాటలో పయనిస్తున్నాయి. తాజాగా సోమవారం ఉదయం భారత సెన్సెక్స్ సూచీ 2,345 పాయింట్లు పతనమై 76,573 వద్దకు చేరుకుంది. ఇక నిఫ్టీ 708 పాయింట్లు క్షీణించి 23,741 స్థాయికి పడిపోయింది. బ్యాంక్ నిఫ్టీ అత్యధికంగా 4% పతనమైంది. జపాన్‌కు చెందిన నిక్కీ 225 ఇండెక్స్ 6.48 శాతం, దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోస్పి ఇండెక్స్ 8 శాతం పడిపోయాయి. జపాన్‌కు చెందిన ప్రఖ్యాత సాఫ్ట్‌బ్యాంక్ గ్రూప్ షేర్ల ధర సైతం 11 శాతానికిపైగా పతనమైంది. శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ షేరు ధర 10 శాతం, చిప్‌‌ల తయారీ సంస్థ ఎస్‌కే హైనిక్స్ షేరు ధర 11.6 శాతం మేర తగ్గాయి.

ఇప్పటికిప్పుడు యుద్ధం ఆగడం కష్టమే?
ఇరాన్ లొంగిపోవాలి లేదంటే కూలిపోవాలి అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంటున్నారు. ఇరాన్‌తో దీర్ఘకాలిక యుద్ధానికీ తాము రెడీయే అని ఆయన తేల్చి చెబుతున్నారు. ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడిలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ చనిపోయారు. ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా ఖమేనీ కుమారుడు ముజ్తబా ఖమేనీ నియమితులు అయ్యారు. ముజ్తబాను కూడా అంతం చేస్తామని ఇజ్రాయెల్ అంటోంది. ఇక ఇరాన్ సైతం ప్రతిఘటనను ఆపడం లేదు. ఇజ్రాయెల్‌తో పాటు అమెరికా సైనిక స్థావరాలున్న అరబ్ దేశాలపైనా మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడుతోంది. సౌదీ అరేబియాలోని పలు ప్రధాన చమురు క్షేత్రాలపైనా ఇరాన్ ఎటాక్స్ చేసింది. యూఏఈలోని పలు ప్రధాన నగరాలపైనా పెద్దసంఖ్యలో ఇరాన్ మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లు పడ్డాయి. ఇటీవలే ఇరాన్‌లోని పలు చమురు క్షేత్రాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసింది. దీంతో ఇప్పటికిప్పుడు ఈ సైనిక ఉద్రిక్తతలు చల్లారే పరిస్థితి కనిపించడం లేదని పరిశీలకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కచ్చితంగా ఈ పరిణామాలు ముడి చమురు, సహజ వాయువు మార్కెట్‌‌‌లను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

1973 చమురు సంక్షోభం ఏమిటి?
1973లోనూ పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో జరిగిన ఒక యుద్ధం వల్లే చమురు సంక్షోభం ఏర్పడింది. అప్పట్లో జరిగిన యుద్ధం పేరు యోమ్ కిప్పూర్. దీన్నే 'అక్టోబర్ యుద్ధం' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది 1973 అక్టోబర్ 6 నుంచి అక్టోబర్ 25 వరకు జరిగింది. తొలుత 1973 అక్టోబర్ 6న ఈజిప్ట్, సిరియా సంయుక్తంగా ఇజ్రాయెల్‌పై ఆకస్మిక దాడి చేశాయి. సరిగ్గా యూదుల పవిత్ర దినం 'యోమ్ కిప్పూర్' రోజునే ఈ దాడికి పాల్పడ్డాయి. దీంతో 1973 అక్టోబర్ 14న ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ఎదురుదాడిని ప్రారంభించింది. సూయజ్ కాలువను దాటి ఈజిప్ట్ భూభాగంలోకి ప్రవేశించింది. దీంతో 1973 అక్టోబర్ 17 నుంచి చమురు సంక్షోభం ప్రారంభమైంది. ఇజ్రాయెల్‌కు మద్దతు ఇచ్చే దేశాలకు చమురు ఎగుమతులను అరబ్ దేశాలు(ఒపెక్ కూటమి) ఆపేశాయి. ఈ యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు, 1 బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర కేవలం 3 డాలర్లే. యుద్ధం మొదలయ్యాక 1 బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర ఏకంగా 12 డాలర్లకు పెరిగింది. అంటే దాదాపు 400 శాతం మేర రేటు ఎగిసింది. చివరకు 1973 అక్టోబర్ 22న ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి మొదటి కాల్పుల విరమణ తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది, కానీ యుద్ధం కొనసాగింది. 1973 అక్టోబర్ 25న రెండో కాల్పుల విరమణ అమలులోకి రావడంతో అధికారికంగా యుద్ధం ముగిసింది. ఈసారి కూడా అదే విధంగా 400 శాతం మేర ముడిచమురు ధరలు పెరుగుతాయనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అదే జరిగితే రవాణా ఛార్జీలు, నిత్యావసరాల ధరలు, ఔషధాల ధరలు పెరిగిపోతాయి. ఫలితంగా సామాన్య ప్రజలు ఇబ్బందిపడాల్సి వస్తుంది.

చారిత్రక చమురు సంక్షోభాలివే!

  • ప్రస్తుతం హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత : రోజుకు 20 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురు సరఫరాకు అంతరాయం
  • యోమ్ కిప్పూర్ యుద్ధం (1973): రోజుకు 4.5 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు సరఫరాకు అంతరాయం
  • ఇరానియన్ విప్లవం (1978): రోజుకు 5.5 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు సరఫరాకు అంతరాయం
  • ఇరాన్-ఇరాక్ యుద్ధం (1980): రోజుకు 4 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు సరఫరాకు అంతరాయం
  • కువైట్‌పై ఇరాక్ దండయాత్ర (1990): రోజుకు 4.3 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు సరఫరాకు అంతరాయం
  • ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దండయాత్ర (2022): రోజుకు 2 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు సరఫరాకు అంతరాయం

ధరల మంట తప్పదా?
2022 తర్వాత తొలిసారిగా ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 120 డాలర్ల రేటును తాకి, 52 వారాల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. చారిత్రక చమురు సంక్షోభాల గణాంకాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే, హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేతతో ఎక్కువ ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందని తేటతెల్లం అవుతోంది. ఎందుకంటే హార్ముజ్ మీదుగా ప్రతిరోజు 20 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురు సప్లై అవుతుంటుంది. అది సకాలంలో అందకుంటే భారత్ లాంటి చాలా దేశాల్లో నిత్యావసరాల ధరల మంట మొదలవుతుంది. వంట గ్యాస్ ధరలు రెక్కలు తొడుగుతాయి.

