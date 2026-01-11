అమెరికా 500% సుంకాల ప్రభావం అంతంతే- భారత్కు దన్నుగా దేశీయ మార్కెట్: వ్యాపార్ మండల్
రాజస్థాన్లో భారత్ ఉద్యోగ్ వ్యాపార్ మండల్ ఆధ్వర్యంలో వాణిజ్య, పరిశ్రమల సదస్సు- యూఎస్ సుంకాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన వ్యాపార వర్గాల ప్రతినిధులు
Published : January 11, 2026 at 2:11 PM IST
Bharat Udyog Vyapar Mandal on US Tariffs : రష్యా చమురును కొనే దేశాలపై అమెరికా 500 శాతం సుంకాల అంశం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. అయితే ఈ సుంకాల వల్ల భారత్పై ప్రభావం పెద్దగా ఉండదని భారత్ ఉద్యోగ్ వ్యాపార్ మండల్ (బీహెచ్యూవీఎం) తేల్చి చెప్పింది. ఈ తరహా సవాళ్లను ఎదుర్కొనే సత్తా భారత్కు ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి వాణిజ్య సవాళ్లను సమర్ధంగా ఎదుర్కోవడానికి దేశ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలని భారత ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. దేశంలో తయారయ్యే వస్తు, ఉత్పత్తులకు మెరుగైన వేదికలను కల్పిస్తే, ఆర్థిక వ్యవస్థకు దన్నుగా నిలిచే సామర్థ్యం దేశీయ మార్కెట్కు లభిస్తుందని సూచించింది. రాజస్థాన్లోని జైపుర్లో 'భారత్ ఉద్యోగ్ వ్యాపార్ మండల్' ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రెండు రోజుల జాతీయ వాణిజ్య, పరిశ్రమల సదస్సు (ఎన్సీటీఐ)లో వ్యాపార వర్గాల ప్రతినిధులు ఈ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.