ఒక్కరోజులోనే రూ.57వేల కోట్లు సంపాదన!- ప్రపంచంలోనే టాప్ గైనర్గా ముకేశ్ అంబానీ
Ambani Tops Forbes Global Billionaire : 7 బిలియన్ డాలర్ల సంపద పెరుగుదలతో అంబానీ ఫోర్బ్స్ గ్లోబల్ బిలియనీర్ గెయినర్స్ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచారు.
ముకేశ్ అంబానీ (IANS)
Published : November 2, 2026 at 5:26 PM IST
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఛైర్మన్ ముకేశ్ అంబానీ ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా సంపదను పెంచుకున్న బిలియనీర్గా నిలిచారు. ఆయన ప్రధాన సంస్థ త్రైమాసిక ఫలితాలు అంచనాలకు మించి రావడంతో షేర్ల విలువ భారీగా పెరిగింది. దీంతో కేవలం ఒక్క రోజులోనే ఆయన సంపదకు 6 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లకు పైగా పెరిగింది. ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఆయన సంపద రూ.66వేల కోట్లు (7బి.డాలర్లు)కు చేరుకుంది. దీనితో ఫోర్బ్స్ రియల్-టైమ్ బిలియనీర్స్ జాబితా ప్రకారం, ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా సంపదను పెంచుకున్న బిలియనీర్గా నిలిచారు.