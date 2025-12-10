భారత్లో అమెజాన్ భారీగా పెట్టుబడులు- రూ.3లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్
దేశంలో లక్షలాది ఉద్యోగాలను సృష్టించడమే అమెజాన్ ప్రధాన లక్ష్యం
Amazon Investment In India (AFP)
Published : December 10, 2025 at 10:55 AM IST
Amazon Investment In India : అగ్రశ్రేణి ఈ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్ భారత విపణిలో మరో భారీ పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. 2030 నాటికి మొత్తం 35 బిలియన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ.3.14 లక్షల కోట్లు) పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు అమెజాన్ స్మభవ్ సమ్మిట్ సందర్భంగా కంపెనీ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్) అమిత్ అగర్వాల్ ప్రకటించారు. ఆ పెట్టుబడి ద్వారా దేశంలో డిజిటలైజేషన్, AI ఆధారిత సాంకేతిక అభివృద్ధి, ఎగుమతుల పెంపు, లక్షలాది ఉద్యోగాల సృష్టి ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు.