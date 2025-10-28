ఏఐ ఎఫెక్ట్- అమెజాన్లో 30,000 జాబ్స్ కట్!
అమెజాన్లో 30,000 జాబ్స్ కట్- కృత్రిమ మేధపై పెట్టుబడులు పెంచుతుండడమే కారణం!
Published : October 28, 2025 at 4:15 PM IST
Amazon Lay Off : ఆన్లైన్ రిటైల్ దిగ్గజం అమెజాన్ మరోసారి పెద్దఎత్తున ఉద్యోగులపై వేటు వేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈసారి ఏకంగా 30,000 మంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులను తొలగించాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇదే జరిగితే కంపెనీ చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద ఉద్యోగాల తొలగింపు అవుతుంది.
అమెజాన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (పీపుల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ) బెత్ గాలెట్టి మంగళవారం తమ ఉద్యోగులకు ఓ సందేశం పంపారు. అందులో "క్రమంగా ఏఐపై పెట్టుబడులు పెంచుతూ, సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని మరింత పటిష్టం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. వ్యూహాల పరంగా మరింత బలంగా మారడానికి, అనవసరమైన లేయర్స్ను తొలగించడానికి కృషి చేస్తున్నాం. వినియోగదారుల ప్రస్తుత, భవిష్యత్ అవసరాలను తీర్చడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాం. అందుకే వనరుల పునఃపంపిణీ చేయడానికి ఈ కీలక చర్యలు తీసుకుంటున్నాం" అని స్పష్టంగా తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ లేఖలో, గతేడాది సీఈఓ ఆండీ జస్సీ పంపిన అంతర్గత మెమో గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
ఖర్చులు తగ్గించడమే లక్ష్యం!
కృత్రిమ మేధ వినియోగం పెరుగుతున్న వేళ లక్షలాది మంది ఉపాధిని కోల్పోతున్నారు. గత మూడేళ్లుగా వేలాది మంది ఉద్యోగులను ఇంటికి పంపిన అమెజాన్, ఈసారి ఏకంగా 30 వేల మందిని తొలగించనున్నట్లు అంతర్జాతీయ కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. అమెజాన్లో ప్రస్తుతం 3.50 లక్షల మంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. అందులో సుమారుగా 10 శాతం మందిని తొలగించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ ప్రక్రియ ఈ రోజే (మంగళవారం) మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది. తొలుత 1000 మందికి లేఆఫ్ నోటీసులు పంపనున్నట్లు తెలిసింది. కంపెనీ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం, ఏఐలో పెట్టుబడులు పెంచుకోవడంలో భాగంగా ఈ లేఆఫ్ల నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
అమెజాన్ 2 ఏళ్లుగా పరికరాలు, కమ్యూనికేషన్లు, పాడ్కాస్టింగ్తో సహా ఇతర విభాగాల్లోని ఉద్యోగులను తగ్గిస్తూ వచ్చింది. 2022 నుంచి ఇప్పటి వరకు 27వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. తాజా కోతల్లో కంపెనీలోని మానవ వనరులు, పరికరాలు, సేవల విభాగాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తొలగింపునకు సంబంధించి ఉద్యోగులను ఎలా సంప్రదించాలనే అంశంపై ఆయా విభాగాల నిర్వాహకులకు కంపెనీ ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చింది. కొవిడ్ సమయంలో డిమాండ్ వల్ల చాలా మందిని నియమించుకున్నామని, ఇప్పుడు అవసరం లేని వారిని తొలగించనున్నట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఇందుకు వారికి కొంత పరిహారాన్ని అమెజాన్ చెల్లిస్తుందని వివరించారు.
ఏఐ ఎఫెక్ట్
ఇటీవలి కాలంలో ఏఐపై చాలా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్న అమెజాన్, ఉద్యోగులను క్రమంగా తొలగిస్తూ వస్తోంది. కృత్రిమ మేధ వినియోగం పెరగడం వల్ల రోజువారిగా జరిగే పనులను ఆటోమేట్ చేయడం జరుగుతోంది. దీనితో మరిన్ని ఉద్యోగాల కోతలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని జూన్లో అమెజాన్ సీఈవో జస్సీ చెప్పారు. ఇప్పుడు ప్రభావితమయ్యే ఉద్యోగుల్లో ఎక్కువ మంది కంపెనీ ప్రధాన కార్యాలయమైన మిన్నియాపొలిస్లో పనిచేసేవారే ఉంటారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేసేవారిని స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేయాలని సూచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కాగా, ఈ ఏడాది టెక్ కంపెనీల్లో లేఆఫ్లు చాలా ఎక్కువగా జరిగాయి. సుమారు 216 సంస్థలు 98వేల మందిని తొలగించినట్లు తెలుస్తుండగా, 2024 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏకంగా 1.53లక్షల మంది ఉద్యోగులను తొలగించినట్లుగా తెలుస్తోంది.
సకాలంలో EMIలు చెల్లించినా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగడం లేదా? కారణాలు ఇవే!
రష్యా నుంచి తగ్గాయ్- అమెరికా నుంచి పెరిగాయ్- చమురు కొనుగోలుకు ఆర్డర్లు ఆపేసిన భారత రిఫైనరీలు