జులై 4 నుంచి అమెజాన్ Vs ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్స్- వీటిపై అదిరిపోయే ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్స్
ఫ్లిప్కార్ట్ గోట్ సేల్ Vs అమెజాన్ ప్రైమ్ డే - ఆఫర్స్ ఫుల్ కంపారిజన్ మీ కోసం!
Published : July 3, 2026 at 2:01 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 2:08 PM IST
Amazon Vs Flipkart Sales 2026 : షాపింగ్ ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్. దేశంలోని రెండు అతిపెద్ద ఈ-కామర్స్ కంపెనీలు అయిన ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ భారీ ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్స్, డీల్స్తో సేల్ ప్రకటించాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్స్ జులై 4 నుంచి ప్రారంభమై జులై 6 వరకు కొనసాగనుండగా, ఫ్లిప్కార్ట్ గోట్ సేల్ జులై 4 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఫ్లిప్కార్టు ప్లస్, బ్లాక్ మెంబర్స్కు అయితే 24 గంట ముందే ఎర్లీ యాక్సెస్ లభించనుంది. అంటే జులై 3వ తేదీ ఉదయం 12 గంటలకే ఈ సేల్ ప్రారంభం కానుంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ రెండు ప్లాట్ఫామ్స్లో లభిస్తున్న బెస్ట్ డీల్స్, ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్స్పై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్
భారత్లో అమెజాన్ 10వ ప్రైమ్ డే ఎడిషన్ ఇది. అందుకే ఇందులో ప్రైమ్ మెంబర్స్కు అదిరిపోయే ఆఫర్స్ అందించనున్నట్లు ప్రకటించింది. 300 టాప్ బ్రాండ్స్, 500 సరికొత్త ప్రొడక్టులతో పాటు, 15,000 ప్రొడక్టులపై భారీ తగ్గింపు ధరకు అందించనన్నట్లు తెలిపింది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ సేల్ కేవలం అమెరిజా ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ ఉన్నవాళ్లకు మాత్రమే. అందువల్ల సాధారణ ఖాతాదారులు ఈ ఆఫర్స్ పొందలేరు. అయితే మీ బంధువులు లేదా స్నేహితులు ఎవరికైనా ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ ఉంటే, వాళ్ల ఖాతాను ఉపయోగించి మీరు కూడా ఈ అదిరిపోయే ఆఫర్స్ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మీరే స్వయంగా అమెజాన్ ప్రైమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఇలా కొత్తగా ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్నవాళ్లకు అమెజాన్ తాజా సేల్లో స్పెషల్ డిస్కౌంట్స్ అందించనుంది.
ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్ సంవత్సర చందా రూ.1499. అయితే దీనిపై ఏకంగా రూ .500 తగ్గించి ఇప్పుడు కేవలం రూ.999లకే అందిస్తున్నారు. ప్రైమ్ లైట్ ధర రూ.999. దీనిపై రూ.200 వరకు తగ్గించి రూ.599లకే ఇస్తున్నారు. ఇవి వద్దు కేవలం షాపింగ్ చేసినందుకు డిస్కౌంట్స్ కావాలని అనుకునేవారు 'ప్రైమ్ షాపింగ్ ఎడిషన్'ను తీసుకోవచ్చు. దీని ధర రూ.399 అయినప్పటికీ రూ.100 తగ్గింపుతో కేవలం రూ.299లకే అందిస్తున్నారు. ఈ అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే మీకు కేవలం షాపింగ్ బెనిఫిట్స్, ఫాస్ట్ డెలివరీ మాత్రమే కాదు ప్రైమ్ వీడియో, ప్రైమ్ మ్యూజిక్ కూడా లభిస్తాయి.
అమెజాన్ స్మార్ట్ఫోన్ డీల్స్
ఎస్బీఐ, యాక్సిస్ బ్యాంకులకు చెందిన డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులు వాడి వస్తువులు కొంటే ఇన్స్టాంట్గా 10 శాతం డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు. ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్స్కు కూడా ఈ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు యూజర్లకు 5 శాతం అన్లిమిటెడ్ క్యాష్బ్యాక్ అందిస్తారు. మరెందుకు ఆలస్యం ఆమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్లో మొబైల్ ఫోన్లపై లభిస్తున్న బెస్ట్ డీల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం రండి.
Amazon Prime Day Sale x stufflistingsarmy, giveaway series, Day 4.— Mukul Sharma (@stufflistings) July 2, 2026
5 days, 5 winners, each will win an Amazon Voucher.
Task for today:
1. Open Amazon India and search for the Galaxy S25 Ultra
2. Tell me what you like the most in the phone:
A. The Display
B. The Processor
C.… pic.twitter.com/kn596OV0Dq
- శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 ఆల్ట్రా : ఈ ఫోన్పై ఏకంగా రూ.15వేలు డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. అందువల్ల ఈ సేల్లో దీనిని రూ.84,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు దీనిని నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ (వడ్డీ లేని వాయిదాల పద్ధతి)లో కూడా తీసుకోవచ్చు.
- వన్ప్లస్ 13 : ఈ ప్రైమ్ సేల్ ఇది కేవలం రూ.49,999లకే లభిస్తోంది.
- వన్ప్లస్ 15ఆర్ : ఈ ప్రైమ్ సేల్ దీనిని కేవలం రూ.48,999లకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
- వన్ప్లస్ ఎన్6 : ఇటీవలే లాంఛ్ అయిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.19,999లకే అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
వీటితోపాటు ఐఫోన్ 17 సిరీస్పై కూడా మంచి ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు సేల్ సమయంలో శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం47 లాంటి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు కూడా విడుదల కానున్నాయి. ఇక ఫోన్లతోపాటు వాటి యాక్సెసరీలపై 40 శాతం వరకు తగ్గింపులు, రూ.66వేల వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, 12 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయాలు అందిస్తున్నారు.
ఫ్లిప్కార్ట్ గోట్ సేల్ ఆఫర్స్
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, హెచ్ఎస్బీసీ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులపై 10 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డులపై ఎక్స్ట్రా క్యాష్బ్యాక్ ఇస్తారు. ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లస్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్న వాళ్లకు, ప్రతికొనుగోలుపై సూపర్ కాయిన్స్ లభిస్తాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ స్మార్ట్ఫోన్స్పై అందిస్తున్న బెస్ట్ డీల్స్పై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
Flipkart GOAT Sale is bringing some tempting iPhone deals! 📱— Malayali Bro (@MalayalaiBro) June 29, 2026
If you had to choose just one, which would you buy?
💰 iPhone 15 – ₹49,900
📱 iPhone 16 – ₹59,900
⚡ iPhone 17e – ₹60,900
✨ iPhone 17 – ₹70,900
Which one offers the best value for money? 👇#iPhone #Goatsale pic.twitter.com/tu9oda5kug
- శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25: ఆఫర్స్ అన్నీ ఉపయోగించుకుంటే ఈ ఫోన్ను మీరు కేవలం రూ.56,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. పైగా దీనికి ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. నెలకు రూ.9,499 చొప్పున చెల్లిస్తూ కూడా ఈ ఫోన్ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్25 ఎఫ్ఈ : ఈ ఫోన్ను ఆఫర్లో రూ.47,999లకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనిని రూ.7,999 నెలవారీ ఈఎంఐ ఆప్షన్తో సొంతం చేసుకోవచ్చు.
- ఐఫోన్ 17 : ఈ గోట్ సేల్లో ఇది కేవలం రూ.70,900కే లభిస్తోంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ వాడుకుంటే మరో రూ.1000 దీనిపై తగ్గుతుంది.
- ఐఫోన్ 17ఈ : ఆఫర్లు అన్నీ వాడుకొని దీనిని రూ.60,900కు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- ఐఫోన్ 17ప్రో : ఐఫోన్ లవర్స్ ఈ ప్రో మోడల్ను రూ.1,12,900లకే అందుబాటులో ఉంది.
- ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ : ఈ సేల్లో ఇది రూ.1,27,900కు లభిస్తుంది.
- ఐఫోన్ 16 : ఇది రూ.59,900కు అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ఐఫోన్ 16ఈ: దీని ధర రూ.55,900గా ఉంది.
- ఐఫోన్ 15 : దీని ధర రూ.49,900తో స్టార్ట్ అవుతుంది.
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10ఏ : ఈ గోట్ సేల్లో దీనిని రూ.45,999కే అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీనిని నెలకు రూ.7,667 చెల్లిస్తూ ఈఎంఐ ప్లాన్తో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10 : దీనిని రూ.64,999కే అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా దీనికి ఉంది.
- గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో ఎక్స్ఎల్ : దీని ప్రారంభ ధర రూ.1,14,999. దీనిని కూడా ఈఎంఐ పద్ధతిలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
- నథింగ్ ఫోన్ (4ఏ) ప్రో : దీనిని స్పెషల్ ఆఫర్ కింద రూ.41,999కే పొందవచ్చు. నెలకు రూ.4,666 చెల్లిస్తూ ఈఎంఐ పద్ధతిలోనూ దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
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