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జులై 4 నుంచి అమెజాన్​ ​Vs ఫ్లిప్​కార్ట్​ సేల్స్- వీటిపై అదిరిపోయే ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్స్

ఫ్లిప్​కార్ట్​ గోట్ సేల్ Vs అమెజాన్​ ప్రైమ్​ డే - ఆఫర్స్ ఫుల్​​ కంపారిజన్​ మీ కోసం!

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iPhone (Apple)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 2:01 PM IST

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Updated : July 3, 2026 at 2:08 PM IST

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Amazon Vs Flipkart Sales 2026 : షాపింగ్​ ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్​. దేశంలోని రెండు అతిపెద్ద ఈ-కామర్స్ కంపెనీలు అయిన ఫ్లిప్​కార్ట్​, అమెజాన్​ భారీ ఆఫర్స్​, డిస్కౌంట్స్​, డీల్స్​తో సేల్ ప్రకటించాయి. అమెజాన్​ ప్రైమ్ డే సేల్స్​ జులై 4 నుంచి ప్రారంభమై జులై 6 వరకు కొనసాగనుండగా, ఫ్లిప్​కార్ట్ గోట్ సేల్​ జులై 4 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఫ్లిప్​కార్టు ప్లస్​, బ్లాక్ మెంబర్స్​కు అయితే 24 గంట ముందే ఎర్లీ యాక్సెస్ లభించనుంది. అంటే జులై 3వ తేదీ ఉదయం 12 గంటలకే ఈ సేల్​ ప్రారంభం కానుంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ రెండు ప్లాట్​ఫామ్స్​లో లభిస్తున్న బెస్ట్ డీల్స్, ఆఫర్స్​, డిస్కౌంట్స్​పై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్​
భారత్​లో అమెజాన్​ 10వ ప్రైమ్​ డే ఎడిషన్ ఇది. అందుకే ఇందులో ప్రైమ్​ మెంబర్స్​కు అదిరిపోయే ఆఫర్స్ అందించనున్నట్లు ప్రకటించింది. 300 టాప్ బ్రాండ్స్​, 500 సరికొత్త ప్రొడక్టులతో పాటు, 15,000 ప్రొడక్టులపై భారీ తగ్గింపు ధరకు అందించనన్నట్లు తెలిపింది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ సేల్​ కేవలం అమెరిజా ప్రైమ్ మెంబర్​షిప్ ఉన్నవాళ్లకు మాత్రమే. అందువల్ల సాధారణ ఖాతాదారులు ఈ ఆఫర్స్ పొందలేరు. అయితే మీ బంధువులు లేదా స్నేహితులు ఎవరికైనా ప్రైమ్ మెంబర్​షిప్ ఉంటే, వాళ్ల ఖాతాను ఉపయోగించి మీరు కూడా ఈ అదిరిపోయే ఆఫర్స్​ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మీరే స్వయంగా అమెజాన్ ప్రైమ్ సబ్​స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఇలా కొత్తగా ప్రైమ్ మెంబర్​షిప్ తీసుకున్నవాళ్లకు అమెజాన్​ తాజా సేల్​లో ​ స్పెషల్ డిస్కౌంట్స్ అందించనుంది.

ప్రస్తుతం అమెజాన్ ప్రైమ్​ సంవత్సర చందా రూ.1499. అయితే దీనిపై ఏకంగా రూ .500 తగ్గించి ఇప్పుడు కేవలం రూ.999లకే అందిస్తున్నారు. ప్రైమ్ లైట్​ ధర రూ.999. దీనిపై రూ.200 వరకు తగ్గించి రూ.599లకే ఇస్తున్నారు. ఇవి వద్దు కేవలం షాపింగ్​ చేసినందుకు డిస్కౌంట్స్ కావాలని అనుకునేవారు 'ప్రైమ్​ షాపింగ్ ఎడిషన్​'ను తీసుకోవచ్చు. దీని ధర రూ.399 అయినప్పటికీ రూ.100 తగ్గింపుతో కేవలం రూ.299లకే అందిస్తున్నారు. ఈ అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్​షిప్ తీసుకుంటే మీకు కేవలం షాపింగ్ బెనిఫిట్స్, ఫాస్ట్ డెలివరీ మాత్రమే కాదు ప్రైమ్ వీడియో, ప్రైమ్ మ్యూజిక్​ కూడా లభిస్తాయి.

అమెజాన్​ స్మార్ట్​ఫోన్ డీల్స్​
ఎస్​బీఐ, యాక్సిస్​ బ్యాంకులకు చెందిన డెబిట్​, క్రెడిట్​ కార్డులు వాడి వస్తువులు కొంటే ఇన్​స్టాంట్​గా 10 శాతం డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు. ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్స్​కు కూడా ఈ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు యూజర్లకు 5 శాతం అన్​లిమిటెడ్​ క్యాష్​బ్యాక్ అందిస్తారు. మరెందుకు ఆలస్యం ఆమెజాన్​ ప్రైమ్ డే సేల్​లో మొబైల్ ఫోన్లపై లభిస్తున్న బెస్ట్ డీల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం రండి.

  • శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​25 ఆల్ట్రా : ఈ ఫోన్​పై ఏకంగా రూ.15వేలు డిస్కౌంట్​ ఇస్తున్నారు. అందువల్ల ఈ సేల్​లో దీనిని రూ.84,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు దీనిని నో-కాస్ట్​ ఈఎంఐ (వడ్డీ లేని వాయిదాల పద్ధతి)లో కూడా తీసుకోవచ్చు.
  • వన్​ప్లస్​ 13 : ఈ ప్రైమ్​ సేల్​ ఇది కేవలం రూ.49,999లకే లభిస్తోంది.
  • వన్​ప్లస్​ 15ఆర్​ : ఈ ప్రైమ్​ సేల్​ దీనిని కేవలం రూ.48,999లకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
  • వన్​ప్లస్​ ఎన్​6 : ఇటీవలే లాంఛ్ అయిన ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను కేవలం రూ.19,999లకే అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

వీటితోపాటు ఐఫోన్​ 17 సిరీస్​పై కూడా మంచి ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు సేల్​ సమయంలో శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎం47 లాంటి కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్లు కూడా విడుదల కానున్నాయి. ఇక ఫోన్లతోపాటు వాటి యాక్సెసరీలపై 40 శాతం వరకు తగ్గింపులు, రూ.66వేల వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, 12 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయాలు అందిస్తున్నారు.

ఫ్లిప్​కార్ట్​ గోట్ సేల్​ ఆఫర్స్​
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, హెచ్​ఎస్​బీసీ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులపై 10 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. ఫ్లిప్​కార్ట్ యాక్సిస్​ బ్యాంక్​, ఫ్లిప్​కార్ట్ ఎస్​బీఐ క్రెడిట్ కార్డులపై ఎక్స్​ట్రా క్యాష్​బ్యాక్ ఇస్తారు. ఫ్లిప్​కార్ట్ ప్లస్ మెంబర్​షిప్ తీసుకున్న వాళ్లకు, ప్రతికొనుగోలుపై సూపర్​ కాయిన్స్ లభిస్తాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడు ఫ్లిప్​కార్ట్ స్మార్ట్​ఫోన్స్​పై అందిస్తున్న బెస్ట్ డీల్స్​పై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

  • శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​25: ఆఫర్స్ అన్నీ ఉపయోగించుకుంటే ఈ ఫోన్​ను మీరు కేవలం రూ.56,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. పైగా దీనికి ఈఎంఐ ఆప్షన్​ కూడా ఉంది. నెలకు రూ.9,499 చొప్పున చెల్లిస్తూ కూడా ఈ ఫోన్​ను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
  • శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​25 ఎఫ్​ఈ : ఈ ఫోన్​ను ఆఫర్​లో రూ.47,999లకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనిని రూ.7,999 నెలవారీ ఈఎంఐ ఆప్షన్​తో సొంతం చేసుకోవచ్చు.
  • ఐఫోన్​ 17 : ఈ గోట్​ సేల్​లో ఇది కేవలం రూ.70,900కే లభిస్తోంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్​ వాడుకుంటే మరో రూ.1000 దీనిపై తగ్గుతుంది.
  • ఐఫోన్​ 17ఈ : ఆఫర్లు అన్నీ వాడుకొని దీనిని రూ.60,900కు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
  • ఐఫోన్​ 17ప్రో : ఐఫోన్​ లవర్స్ ఈ ప్రో మోడల్​ను రూ.1,12,900లకే అందుబాటులో ఉంది.
  • ఐఫోన్​ 17 ప్రో మ్యాక్స్​ : ఈ సేల్​లో ఇది రూ.1,27,900కు లభిస్తుంది.
  • ఐఫోన్​ 16 : ఇది రూ.59,900కు అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • ఐఫోన్​ 16ఈ: దీని ధర రూ.55,900గా ఉంది.
  • ఐఫోన్​ 15 : దీని ధర రూ.49,900తో స్టార్ట్ అవుతుంది.
  • గూగుల్ పిక్సెల్​ 10ఏ : ఈ గోట్​ సేల్​లో దీనిని రూ.45,999కే అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీనిని నెలకు రూ.7,667 చెల్లిస్తూ ఈఎంఐ ప్లాన్​తో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
  • గూగుల్ పిక్సెల్​ 10 : దీనిని రూ.64,999కే అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా దీనికి ఉంది.
  • గూగుల్ పిక్సెల్​ 10 ప్రో ఎక్స్​ఎల్​ : దీని ప్రారంభ ధర రూ.1,14,999. దీనిని కూడా ఈఎంఐ పద్ధతిలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
  • నథింగ్ ఫోన్​ (4ఏ) ప్రో : దీనిని స్పెషల్ ఆఫర్ కింద రూ.41,999కే పొందవచ్చు. నెలకు రూ.4,666 చెల్లిస్తూ ఈఎంఐ పద్ధతిలోనూ దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.

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Last Updated : July 3, 2026 at 2:08 PM IST

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