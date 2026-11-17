భారత్లో అమెజాన్ భారీ పెట్టుబడులు- 2030 నాటికి రూ.65,393 కోట్లు ఇన్వెస్ట్!
Amazon Investment in India : 2030 నాటికి భారత్లో పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులపై రూ. 65,393 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ఇ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ ప్రకటించింది.
Published : November 17, 2026 at 3:21 PM IST
భారత్లో పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి ఊతమిస్తూ ఇ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ కీలక ప్రకటన చేసింది. 2030 నాటికి పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులపై రూ. 65,393 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది. భారత్తో ఇప్పటికే కుదుర్చుకున్న రూ. 37 వేల కోట్ల ఒప్పందాలకు ఇది అదనమని పేర్కొంది. ఈ పెట్టుబడుల్లో భాగంగా మొత్తం 934 మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల నాలుగు కొత్త పవన, సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులను ఆమెజాన్ ప్రకటించింది. వీటిలో కర్ణాటకలో ఆసియాలోనే అతిపెద్దదైన 234 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టుతో పాటు 200 మెగావాట్ల సౌర-పవన మిశ్రమ ప్రాజెక్టు, మధ్యప్రదేశ్లో 300 మెగావాట్లు, రాజస్థాన్లో 200 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.
విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాల ద్వారా చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికే కుదిరిన 4 బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందాల్లో భాగమని సంస్థ చీఫ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫీసర్ కారా హర్స్ట్ తెలిపారు. ఇవి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే భారత్లో అమెజాన్ పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం 2 గిగావాట్లకు చేరుకుంటుందని చెప్పారు. ఇది 35 లక్షలకు పైగా భారతీయ కుటుంబాల వార్షిక విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చగలదని పేర్కొన్నారు. 2030 నాటికి తన కార్యకలాపాల విద్యుత్ వినియోగంలో కర్బన ఉద్గారాల తీవ్రతను 65 శాతం తగ్గించి, 2040 నాటికి నెట్-జీరో కార్బన్ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఈ పెట్టుబడులు దోహదపడతాయని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు భారత క్లీన్ ఎనర్జీ రంగంపై పెరుగుతున్న నమ్మకానికి అమెజన్ పెట్టుబడులే నిదర్శనమని కేంద్రమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి పేర్కొన్నారు.