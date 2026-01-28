అమెజాన్లో భారీ లేఆఫ్స్- 16,000 మంది ఉద్యోగులు తొలగింపు
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్లో భారీగా ఉద్యోగాల కోత- 16వేల మందిని తొలగించిన సంస్థ
Published : January 28, 2026 at 5:43 PM IST
Amazon Job Layoffs 2026 : ప్రముఖ ఈ- కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ సంస్థకు చెందిన 16 వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. అమెరికాలో ఉన్న ఉద్యోగులకు పరిహారం, ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగ సేవలు, ఆరోగ్య బీమా ప్రయోజనాలను అందించే ముందు కొత్త ఉద్యోగం వెతుక్కోవడానికి వారికి 90 రోజుల సమయం ఇస్తామని అమెజాన్ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు అమెజాన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బెత్ గాలెట్టి ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్లో ప్రకటన చేశారు.
గత కొంతకాలంగా టెక్ పరిశ్రమలో ఉద్యోగాల తొలగింపుల పర్వం నడుస్తోంది. గతేడాది అక్టోబర్లో 14,000 మందిని తొలగించిన అమెజాన్, ఇప్పుడు రెండో విడతగా మరో 16,000 మంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులను ఇంటికి పంపేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో మూడు నెలల వ్యవధిలోనే 30,000 మంది ఉద్యోగులకు అమెజాన్ ఉద్వాసన పలికింది.
2025 చివరి నాటికి 14,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించిన అమెజాన్, తాజా రౌండ్లో మరో 16000 మందికి ఉద్వాసన పలికింది. అయితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ) రంగంలో పెరుగుతున్న పోటీని తట్టుకునేందుకు, కార్యకలాపాలను ఆటోమేట్ చేసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏఐ వల్ల భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాల సంఖ్య తగ్గుతుందని గతంలోనే అమెజాన్ సీఈఓ ఆండీ జస్సీ గతంలోనే హెచ్చరించారు.
'ఉద్యోగం కోల్పోయినవారికి అండగా ఉంటాం'
తాజాగా తాము సంస్థలోని 16,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించామని అమెజాన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బెత్ గాలెట్టి పేర్కొన్నారు. ఇది కష్టమైన వార్తని తనకు తెలుసన్నారు. ఉద్యోగం కోల్పోయిన వారికి అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. అయితే, ప్రతి కొన్ని నెలలకు ఇలాంటి లేఆఫ్లు ప్రకటించడం తమ ప్రణాళిక కాదని స్పష్టం చేశారు. అనవసరమైన అధికారిక జాప్యాన్ని తొలగించి, ఉద్యోగుల్లో బాధ్యతను పెంచడం ద్వారా సంస్థను బలోపేతం చేసేందుకు తాము కృషి చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో కంపెనీ భవిష్యత్తుకు అవసరమైన వ్యూహాత్మక విభాగాల్లో పెట్టుబడులు, నియామకాలు కొనసాగిస్తామని వెల్లడించారు.
"ఉద్యోగం కోల్పోయిన వారికి అండగా ఉంటాం. అమెరికాలోని ఉద్యోగులకు కొత్త జాబ్ వెతుక్కోవడానికి 90 రోజుల సమయం ఇస్తాం. ఆ తర్వాత కూడా ఉద్యోగం దొరకని వారికి పరిహారం, ప్రత్యామ్నాయ ఉద్యోగ సేవలు, ఆరోగ్య బీమా ప్రయోజనాలను అందిస్తాం. సంస్థను బలోపేతం చేసేందుకు, అనవసరమైన లేయర్లను తగ్గించి, యాజమాన్య బాధ్యతను పెంచేందుకు అక్టోబర్లో ప్రారంభించిన ప్రక్రియను కొన్ని బృందాలు ఇప్పుడు పూర్తి చేశాయి." అని అమెజాన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బెత్ గాలెట్టి పేర్కొన్నారు.
అమెజాన్ తాజా రౌండ్ తొలగింపుల్లో ఎక్కువగా కార్పొరేట్ రంగానికి చెందిన ఉద్యోగాలని తెలుస్తోంది. ఈ లేఆఫ్స్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, రిటైల్ ఆపరేషన్స్, ప్రైమ్ వీడియో, హెచ్ఆర్ వంటి విభాగాలకు చెందిన ఉద్యోగులను ప్రభావితం చేస్తాయని మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
అమెజాన్లో 30 వేల ఉద్యోగాలను తొలగిస్తారంటూ గతేడాది నుంచే ప్రచారం జరుగుతోంది. టెక్ దిగ్గజ సంస్థలో దాదాపు 3,50,000 మంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు పనిచేస్తుండగా వారిలో 10 శాతానికి సమానమైన 30 వేల మందిని తప్పిస్తారంటూ ఓ వార్తా సంస్థ అప్పట్లో వెల్లడించింది. ఆ తర్వాత 14వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు అమెజాన్ అధికారికంగా పేర్కొంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా మరోసారి లేఆఫ్స్ చేపట్టింది.
హెచ్పీ సైతం
గతేడాది నవంబరులో ప్రముఖ పీసీ, ప్రింటర్ తయారీ సంస్థ హెచ్పీ కూడా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వచ్చే రెండు-మూడేళ్లలో 6 వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. కంపెనీ కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించడంతో పాటు ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో కృత్రిమ మేధ వినియోగాన్ని పెంచే క్రమంలో ఈ లేఆఫ్ల నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.
2028 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమ కంపెనీల్లో ఉద్యోగుల సంఖ్యను 4000 నుంచి 6000 మేర తగ్గించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. సంస్థలో మొత్తం ఉద్యోగుల్లో ఈ కోతలు 10 శాతానికి సమానం. 2024 అక్టోబరు నాటికి హెచ్పీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 58వేల మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు.
