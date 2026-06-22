"హోం లోన్" తక్కువ వడ్డీకి ఏ బ్యాంక్ ఇస్తుందో తెలుసా? - "SBI"లో ఎంత ఉందంటే?
ఇల్లు కట్టే ఆలోచనలో ఉన్నారా? - తక్కువ వడ్డీకే గృహ రుణాలు ఇస్తున్న బ్యాంకులివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 5:08 PM IST
All Bank Home Loan Interest Rates List : ప్రతి ఫ్యామిలీకి సొంతిల్లు అనేది ఒక కల. అయితే, సొంతింటిని నిర్మించుకోవడమంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం. అందుకే, చాలా మంది ఇంటి నిర్మాణానికి లేదా కొనుగోలుకు బ్యాంకుల నుంచి "హోమ్ లోన్" తీసుకుంటుంటారు. ఇతర లోన్స్ పోలిస్తే ఇవి సురక్షితం కూడా. కానీ, గృహ రుణాలు దీర్ఘకాలికమైనవిగా ఉంటుంటాయి. కాబట్టి, హోమ్ లోన్ తీసుకునేటప్పుడు అందరూ ముందుగా చెక్ చేసుకునేవి "వడ్డీ రేట్లు". ఇవి ఎక్కువగా ఉంటే గృహ రుణాలు భారీ వడ్డీ భారాన్ని మిగులుస్తాయి. మరి, ఏ బ్యాంకు ఇంటిరుణంపై ఎంత మొత్తం వార్షిక వడ్డీ రేటు చేస్తుంది? ఎందులో తక్కువగా ఉంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రుణ అర్హత ఉన్నవారు బ్యాంకు నుంచి తగిన మొత్తంలో 'హోమ్ లోన్' తీసుకుని సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకుంటుంటారు. ఈ లోన్ను క్రెడిట్ స్కోరు, ఆదాయం వంటి పలు అంశాలను ఆధారంగా చేసుకుని మంజూరు చేస్తుంటారు. ఇక హోమ్ లోన్ అంటేనే పెద్ద మొత్తంలో మంజూరు చేసే రుణాలు. అధిక మొత్తంలో రుణాలు తీసుకుంటాం కాబట్టి కాల వ్యవధి కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కాబట్టి, దీర్ఘకాలం వడ్డీ కట్టాల్సి వస్తుంది.
అందుకే, గృహ రుణాలపై బ్యాంకులు విధించే వడ్డీ రేట్లు మీ ఇంటి మొత్తం ఖర్చును గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. హోమ్ లోన్స్ ఎక్కువ విలువ, ఎక్కువ కాలవ్యవధి(ఈఎంఐలు) కలిగి ఉన్నందున, మీ ఇంటి రుణం వడ్డీ రేటులో చిన్న వ్యత్యాసం కూడా మీపై ఆర్థికంగా గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు. కాబట్టి, ఇంటిపై రుణం తీసుకోవాలనుకునేవారు ముందుగా వివిధ బ్యాంకుల్లో వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. వీలైనన్ని ఎక్కువ రుణసంస్థల వడ్డీ రేట్లను సరిపోల్చి నిర్ణయం తీసుకోవాలంటున్నారు. మెరుగైన వడ్డీ రేట్లు ఉన్న దగ్గర హోమ్ లోన్ తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
జీతం వచ్చిన వెంటనే ఈ "7 పనులు" చేయండి! - భవిష్యత్లో అప్పులకు 'నో' ఛాన్స్!
దేశంలోని ప్రముఖ బ్యాంకులు గృహ రుణాలపై విధించే వడ్డీ రేట్లు ఏవిధంగా ఉన్నాయో ఈ కింది పట్టికలో చూద్దాం.
|బ్యాంకు పేరు
|ఇంటిరుణంపై వార్షిక వడ్డీ రేటు
|బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర
|7.10% నుంచి
|బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
|7.10% నుంచి
|సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
|7.10% నుంచి
|కెనరా బ్యాంక్
|7.15% నుంచి
|యూనియన్ బ్యాంకు
|7.15% నుంచి
|ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్
|7.15% నుంచి
|బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా
|7.20% నుంచి
|పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు
|7.20% నుంచి
|సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంకు
|7.20% నుంచి
|జమ్మూ & కాశ్మీర్ బ్యాంకు
|7.25% నుంచి
|స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
|7.25% నుంచి
|పంజాబ్ & సింధ్ బ్యాంకు
|7.30% నుంచి
|ఫెడరల్ బ్యాంకు
|7.30% నుంచి
|కర్ణాటక బ్యాంకు
|7.32% నుంచి
|ఐడీబీఐ బ్యాంకు
|7.35% నుంచి
|హెచ్ఎస్బీసీ బ్యాంకు
|7.45% నుంచి
|కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకు
|7.60% నుంచి
|హెచ్డీఎఫ్సీ హోం లోన్స్
|7.75% నుంచి
|ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంకు
|7.75% నుంచి
|స్టాండర్డ్ ఛార్టర్డ్ బ్యాంకు
|7.99% నుంచి
|టాటా క్యాపిటల్
|8.00% నుంచి
|యాక్సిస్ బ్యాంకు
|8.00% నుంచి
|ధనలక్ష్మీ బ్యాంకు
|8.20% నుంచి
|బంధన్ బ్యాంకు
|8.41% నుంచి
|కరూర్ వైశ్యా బ్యాంకు
|8.50% నుంచి
|యెస్ బ్యాంకు
|8.65 శాతం నుంచి
|తమిళనాడు మర్కంటైల్ బ్యాంకు
|8.80% నుంచి
Note : బ్యాంకులు విధించే అత్యల్ప వడ్డీ రేట్లను మాత్రమే పైన పేర్కొన పట్టికలో పేర్కొన్నాం. క్రెడిట్ స్కోరు, పని చేసే వృత్తి, వయసు, లోమ్ మొత్తంపై ఆధారపడి వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు ఉంటాయి. అదనంగా ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు, ఇతర ఫీజులు ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
మీ దగ్గర "క్రెడిట్ కార్డు" ఉందా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే అప్పుల్లోకే!
"పెట్టుబడి" పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నారా? - సరైన "మ్యూచువల్ ఫండ్" ఎలా ఎంచుకోవాలి?