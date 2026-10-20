తాత ధీరూభాయ్ బాటలో ఆకాశ్ అంబానీ- జియో ఐపీఓతో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తారా?
భారతదేశంలోనే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి జియో పబ్లిక్ ఇష్యూపైనే ఉంది. ఇప్పటికే యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి రూ. 2.5 లక్షల కోట్లకుపైగా బిడ్స్ వచ్చాయి. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : October 20, 2026 at 5:13 PM IST
Akash Ambani Jio IPO News : ఇన్వెస్టర్లు ఎంతగానో ఎదురుచూసిన సమయం రానే వచ్చింది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సబ్సిడరీ జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్ అక్టోబర్ 21నే ప్రారంభం కానుంది. భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద పబ్లిక్ ఇష్యూగా జియో ఐపీఓ నిలిచే అవకాశం ఉంది. అందుకే దీని పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే ఐపీఓకు ముందు యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి రికార్డు స్థాయిలో రూ.2.50 లక్షల కోట్ల విలువైన బిడ్స్ రావడం సంస్థపై ఉన్న ఆసక్తిని తెలియజేస్తోంది. మరోవైపు జియో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాశ్ అంబానీ, తన తాత ధీరూభాయ్ అంబానీ సృష్టించిన పెట్టుబడిదారుల సంబంధాన్ని మళ్లీ బలోపేతం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు.
యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి ఊహించని రెస్పాన్స్
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ సోమవారం రోజు యాంకర్ బుక్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాగా, అనూహ్య స్పందన లభించింది. సుమారు రూ.8,110 కోట్ల యాంకర్ బుక్కు అందుబాటులో ఉన్న షేర్ల కంటే 30 రెట్లకుపైగా రెస్పాన్స్ అందుకోవడం విశేషం. రూ.8,110 కోట్లకుగానూ ఏకంగా రూ.2.5 లక్షల కోట్ల విలువైన బిడ్స్ దాఖలయ్యాయి. అయితే మొత్తం 212 మంది యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు రూ.8,109.85 కోట్ల విలువైన షేర్లను కేటాయించింది. ఇక్కడ ఒక్కో షేరును అప్పర్ప్రైస్ బ్యాండ్ అయిన రూ.1,119 చొప్పున ఇచ్చింది. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు (LIC) దాదాపు రూ.500 కోట్ల విలువైన షేర్లు కేటాయించారు. దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్లకు సుమారు రూ.2,784.96 కోట్ల విలువైన షేర్లు దక్కాయి.
రూ.30,213 కోట్లు టార్గెట్
ఇక రిటైల్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం అక్టోబర్ 21న జియో ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రారంభం కానుంది. లాస్ట్ డేట్ అక్టోబర్ 23. ఒక్కో షేరు ధరను రూ.1,065 నుంచి రూ.1,119 మధ్య నిర్ణయించింది. ఈ ధర ప్రకారం చూస్తే జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ రూ.10 లక్షల కోట్లకుపైనే ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఐపీఓ ద్వారా రూ.30,213 కోట్ల మేర నిధుల్ని సేకరించాలని టార్గెట్గా పెట్టుకుంది. 2024లో హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఐపీఓ రూ.27,870 కోట్ల నిధుల్ని సమీకరించగా ఇప్పుడు దానిని జియో అధిగమించి భారత్లోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా అవతరించనుంది. ఈ ఐపీఓలో భాగంగా ఓఎఫ్ఎస్ (ఆఫర్ ఫర్ సేల్) లేదు. పూర్తిగా కొత్త షేర్లను జారీ చేస్తున్నారు. ఐపీఓలో వచ్చే నిధుల్ని మెజార్టీ భాగం రుణాలు తిరిగి చెల్లించడానికి, మిగతా మొత్తం సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాల కోసం వినియోగించనుంది.
తాత బాటలోనే ఆకాశ్- ఏం చేశారంటే?
ఈ ఐపీఓ ప్రచారంలో భాగంగా ఆకాశ్ అంబానీతో పాటు ఆయన ట్విన్ సిస్టర్ ఇషా అంబానీ, ప్రముఖ బ్యాంకర్ ఉదయ్ కోటక్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. గుజరాత్ నుంచి వచ్చిన బ్రోకర్లు, పెట్టుబడిదారులతో శనివారం ముంబయిలో జరిగిన సమావేశంలో ఆకాశ్ 'జై శ్రీకృష్ణ' అంటూ గుజరాతీ భాషలో తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించి ఆకట్టుకున్నారు. దాదాపు 50 ఏళ్ల కిందట 1977లో తన తాత ధీరూభాయ్ అంబానీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ను పబ్లిక్ ఇష్యూకు తీసుకెళ్లి, సాధారణ పౌరుల్ని కూడా ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్లుగా మార్చి, పెట్టుబడి సంస్కృతికి ప్రాణం పోసిన సెంటిమెంట్ను ఇప్పుడు ఆకాశ్ పునరావృతం చేస్తున్నారు. ముందుగా కంపెనీ ఆర్థిక వివరాల్ని వివరించి, గుజరాత్ వ్యాపార సంప్రదాయాన్ని, రిలయన్స్కు ఆ రాష్ట్రంతో ఉన్న అనుబంధాన్ని ప్రస్తావిస్తూ పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేశారు.
1977లో ధీరూభాయ్ అంబానీ కూడా రిలయన్స్ను లిస్టింగ్కు తీసుకొచ్చినప్పుడు సుమారు 58 వేల మంది పెట్టుబడిదారుల నుంచి రూ.2.8 కోట్లు సమీకరించారు. తర్వాత సాధారణ ప్రజల్లో షేర్లపై ఆసక్తి పెరగడానికి రిలయన్స్ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇప్పుడు అదే వారసత్వాన్ని జియో ద్వారా కొనసాగించాలని ఆకాశ్ చూస్తున్నారు. ఈ ప్రచారంలో భాగంగా ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆర్థిక కేంద్రాల్లో 60కిపైగా పెట్టుబడిదారుల సమావేశాలు నిర్వహించినట్లు సమాచారం.
జియో వ్యాపార విస్తరణ- సవాళ్లు కూడా!
ఇక 2026 జూన్ నాటికి జియోకు మొత్తం 53.33 కోట్ల మంది కస్టమర్లు ఉన్నారు. దేశంలోని మొత్తం డేటా వినియోగంలో జియో వాటానే దాదాపు 60 శాతంగా ఉంది. మొబైల్ సేవలతో పాటుగా బ్రాడ్బ్యాండ్, డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్, క్లౌడ్, ఇతర డిజిటల్ సేవల్లోనూ కంపెనీ విస్తరించింది. అయితే మార్కెట్ పరిస్థితులు కంపెనీ సవాల్ విసురుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ చమురు సరఫరా వ్యవస్థలో అంతరాయాలు, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లపై అమెరికా ఒత్తిడి వంటి అంశాలు రిలయన్స్ చమురు శుద్ధి వ్యాపారంపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రిలయన్స్ షేర్లు ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు 23 శాతం వరకు పడిపోవడం కూడా ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఇదిలా ఉండగా, శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవల విషయంలో ఇటీవల స్టార్లింక్ అధినేత ఎలాన్ మస్క్, ముకేశ్ అంబానీ మధ్య వివాదం కూడా చర్చనీయాంశమైంది. భారత్లో స్టార్లింక్ ప్రవేశాన్ని అడ్డుకుంటున్నారని మస్క్ ఆరోపించగా, జియో మాత్రం శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్లలో పోటీని స్వాగతిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఐపీఓకు ముందు ఈ అంశం కూడా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఇక ముకేశ్ అంబానీ తన వ్యాపార సామ్రాజ్యంలో బాధ్యతల్ని తదుపరి తరానికి అప్పగించే క్రమంలో ఆకాశ్ అంబానీకి జియో, ఇషా అంబానీకి రిలయన్స్ రిటైల్, అనంత్ అంబానీకి ఇంధన వ్యాపారాల బాధ్యతలు కేటాయిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జియో ఐపీఓ ఆకాశ్ నాయకత్వానికి, కంపెనీ భవిష్యత్తు వృద్ధికి కీలక పరీక్షగా నిలవనుంది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి వచ్చిన భారీ స్పందన సానుకూల సంకేతమే అయినప్పటికీ, సాధారణ పెట్టుబడిదారుల స్పందన, లిస్టింగ్ తర్వాత షేరు పనితీరు ఎలా ఉంటాయన్నది వేచి చూడాలి.
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