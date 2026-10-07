పెరిగిన ఎయిర్టెల్ పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్లు- ఏడాది పాటు ఉచిత అంతర్జాతీయ రోమింగ్
Airtel Hikes Postpaid Plans : ఎయిర్టెల్ తమ పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్ ధరలను 50 రూపాయలకు పెంచింది. ఆ ధరలు రేపటి నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.
Published : October 7, 2026 at 3:20 PM IST
Airtel Hikes Postpaid Plans : ప్రముఖ టెలికాం కంపెనీ ఎయిర్టెల్ తమ యూజర్ల కోసం కీలక ప్రకటన చేసింది. పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్ ధరలను 50 రూపాయలు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పెరిగిన ధరలు రేపటి నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న పోస్ట్పెయిడ్ కస్టమర్లను నెల రోజుల్లోగా వారికి సరిపోయే తదుపరి అత్యుత్తమ ప్లాన్కు మార్చనున్నారు. దీంతో పాటు పోస్ట్పెయిడ్ యూజర్లకు ఒక సంవత్సరం పాటు ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ సదుపాయాన్ని ఉచితంగా అందించనుంది. కాంప్లిమెంటరీగా అందిస్తున్న అంతర్జాతీయ రోమింగ్ ప్లాన్లో 5జీబీ డేటా, 60 నిమిషాల కాలింగ్, 25 SMSలు ఐదు రోజుల పాటు ఉచితంగా లభిస్తాయి. ఎయిర్టెల్ పోస్ట్పెయిడ్ ఫ్యామిలీ ప్లాన్ కలిగిన కస్టమర్లందరూ ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ ప్లాన్ను వినియోగించుకోవవచ్చని ఎయిర్టెల్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఇప్పటికే పోస్ట్పెయిడ్ వినియోగదారులకు ఫాస్ట్లేన్ టెక్నాలజీ అపరిమిత డేటా, స్పామ్ ప్రొటెక్షన్ వంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయని, ఇప్పుడు వాటికి ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ కొత్తగా జత కానుందని పేర్కొంది.