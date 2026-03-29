ETV Bharat / business

విమాన ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్- 60 శాతం సీట్లకు నో ఎక్స్​ట్రా ఛార్జ్​- ఏప్రిల్ 20 నుంచే అమల్లోకి

గుడ్ న్యూస్- ఎక్స్‌ట్రా ఛార్జ్ లేకుండానే 60 శాతం విమాన సీట్లు- డీజీసీఏ వెల్లడి

Airlines To Offer 60% Seats In Flights Without Additional Charges From Apr 20
Airlines To Offer 60% Seats In Flights Without Additional Charges From Apr 20
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 7:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Flight Seats Additional Charges : భారత విమానయాన సంస్థలు ఏప్రిల్ 20 నుంచి అదనపు ఛార్జీలు లేకుండానే 60 శాతం సీట్లను ఇవ్వనున్నాయి. పారదర్శక సీట్ల కేటాయింపు విధానంలో భాగంగా ఈ నిబంధన అమల్లోకి రానుంది. ఈ కీలక వివరాలను డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా ప్రతీ విమానంలో కనీసం 60 శాతం సీట్లను కేటాయించే అంశంపై మార్గదర్శకాలను పౌర విమానయాన శాఖ మార్చి 18న డీజీసీఏకు జారీ చేసింది. ఈ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పనిచేయాలని విమానయాన సంస్థలకు నిర్దేశించాలని డీజీసీఏకు తెలిపింది. ఈ మార్గదర్శకాల ప్రాతిపదికన సవరణలతో కూడిన ఎయిర్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ సర్క్యులర్‌ను మార్చి 20న విమానయాన సంస్థలకు డీజీసీఏ పంపింది. ఈ సర్క్యులర్ ఏప్రిల్ 20 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని డీజీసీఏ అధికార వర్గాలు తాజాగా ప్రకటించాయి.

TAGGED:

FLIGHT SEATS WITHOUT CHARGES
FLIGHT WITHOUT ADDITIONAL CHARGE
LIGHT TICKET PRICES IN INDIA
DGCA NEW UPDATE
FLIGHT SEATS ADDITIONAL CHARGES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.