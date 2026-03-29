విమాన ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్- 60 శాతం సీట్లకు నో ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్- ఏప్రిల్ 20 నుంచే అమల్లోకి
Published : March 29, 2026 at 7:24 PM IST
Flight Seats Additional Charges : భారత విమానయాన సంస్థలు ఏప్రిల్ 20 నుంచి అదనపు ఛార్జీలు లేకుండానే 60 శాతం సీట్లను ఇవ్వనున్నాయి. పారదర్శక సీట్ల కేటాయింపు విధానంలో భాగంగా ఈ నిబంధన అమల్లోకి రానుంది. ఈ కీలక వివరాలను డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా ప్రతీ విమానంలో కనీసం 60 శాతం సీట్లను కేటాయించే అంశంపై మార్గదర్శకాలను పౌర విమానయాన శాఖ మార్చి 18న డీజీసీఏకు జారీ చేసింది. ఈ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పనిచేయాలని విమానయాన సంస్థలకు నిర్దేశించాలని డీజీసీఏకు తెలిపింది. ఈ మార్గదర్శకాల ప్రాతిపదికన సవరణలతో కూడిన ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్క్యులర్ను మార్చి 20న విమానయాన సంస్థలకు డీజీసీఏ పంపింది. ఈ సర్క్యులర్ ఏప్రిల్ 20 నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని డీజీసీఏ అధికార వర్గాలు తాజాగా ప్రకటించాయి.