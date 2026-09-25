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స్టూడెంట్స్​కు "ఎయిర్​ ఇండియా ఎక్స్​ప్రెస్"​ సూపర్​ ఆఫర్​! - టికెట్​ ఛార్జీపై 10% ఆఫ్​!

-పండగ సీజన్‌ వేళ విద్యార్థులకు ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ గుడ్‌న్యూస్‌ - డిస్కౌంట్‌తో పాటు ఎక్స్‌ట్రా బ్యాగేజ్‌ వంటి సదుపాయాలు కూడా!

Air India Express Student offer
Air India Express Student offer (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : September 25, 2026 at 10:26 AM IST

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Air India Express Student offer: మరికొన్ని రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకునే దసరా పండగ రాబోతుంది. ఇక పండగ నేపథ్యంలో వేరే వేరే నగరాల్లో చదువుకుంటున్న స్కూల్స్​, కాలేజీ విద్యార్థులు సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్​ చేసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థులకు ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది. పండగ వేళ విమానా ప్రయాణాలు చేసే విద్యార్థులకు స్టూడెంట్‌ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్​లో దేశ, విదేశ విమాన ఛార్జీలపై డిస్కౌంట్‌తో పాటు ఎక్స్‌ట్రా బ్యాగేజ్‌ వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులతో పాటు ఇతర ప్రయాణికులకు కూడా ఇంకో ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

స్టూడెంట్లకు ప్రత్యేక ఆఫర్‌: విమాన ప్రయాణాలు చేసే విద్యార్థులకు ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ దేశ, అంతర్జాతీయ విమాన ఛార్జీలపై బేస్‌ ఫేర్‌పై 10 శాతం డిస్కౌంట్‌ అందిస్తుంది. బుకింగ్ సమయంలో 'VIBES' ప్రోమో కోడ్ ఉపయోగిస్తే అదనంగా మరో 5 శాతం తగ్గింపు​ లభిస్తుంది. ఎక్ట్స్రాగా మరో 10 కేజీల బ్యాగేజీని తీసుకెళ్లే సదుపాయం కూడా కల్పించింది. సాధారణంగా 15 కేజీల బ్యాగేజీకి మాత్రమే అనుమతిస్తారు. కానీ ఆఫర్‌లో భాగంగా 25 కేజీల వరకు బ్యాగేజీ వెంట తీసుకెళ్లవచ్చు. టికెట్​ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ కారణంగా అయినా ప్రయాణ తేదీలు మార్చుకోవాల్సి వస్తే ఆ అవకాశం కూడా ఉంది.​ ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వెబ్‌సైట్‌ లేదా మొబైల్‌ యాప్‌ ద్వారా ప్రయాణ తేదీలను మార్చుకోవాల్సి వస్తే.. రూ.99కే డేట్స్​ కూడా మార్చుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్​ అక్టోబర్‌ 20 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఇక టికెట్స్​ బుక్​ చేసుకునే విద్యార్థుల కనీస వయసు 12 ఏళ్లు ఉండాలి. అలాగే గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థ నుంచి ఐడీ కార్డు ఉండాలి. అందులో విద్యార్థి పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఫొటో వివరాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

ఇతర కస్టమర్లకు: విద్యార్థులతో పాటు ఇతర ప్రయాణికులకు కూడా ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. తమ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా నేరుగా టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకున్న ప్రయాణికులకు టికెట్లపై 5 శాతం డిస్కౌంట్‌ ఇస్తోంది. బుకింగ్‌ చేసుకునే సమయంలో ప్రోమోలో కనిపించే VIBES కోడ్‌ ఉపయోగిస్తే ఈ ఆఫర్‌ వర్తిస్తుంది. వీసా డెబిట్‌ లేదా క్రెడిట్‌ కార్డులను ఉపయోగించి టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకున్నవారికీ డిస్కౌంట్‌ లభిస్తోంది. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో కనిపించే ప్రోమో కోడ్ ఉపయోగించి ఛార్జీలపై రూ.600 వరకు ఆఫర్‌ పొందొచ్చు. ఈ ఆఫర్‌ కేవలం అక్టోబర్‌ 9 వరకు అందుబాటులో ఉంటుందని ఎయిర్​ ఇండియా ఎక్స్​ప్రెస్​ తెలిపింది.

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Last Updated : September 25, 2026 at 10:26 AM IST

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