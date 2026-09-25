స్టూడెంట్స్కు "ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్" సూపర్ ఆఫర్! - టికెట్ ఛార్జీపై 10% ఆఫ్!
-పండగ సీజన్ వేళ విద్యార్థులకు ఎయిరిండియా ఎక్స్ప్రెస్ గుడ్న్యూస్ - డిస్కౌంట్తో పాటు ఎక్స్ట్రా బ్యాగేజ్ వంటి సదుపాయాలు కూడా!
Published : September 25, 2026 at 10:20 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 10:26 AM IST
Air India Express Student offer: మరికొన్ని రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకునే దసరా పండగ రాబోతుంది. ఇక పండగ నేపథ్యంలో వేరే వేరే నగరాల్లో చదువుకుంటున్న స్కూల్స్, కాలేజీ విద్యార్థులు సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే విద్యార్థులకు ఎయిరిండియా ఎక్స్ప్రెస్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. పండగ వేళ విమానా ప్రయాణాలు చేసే విద్యార్థులకు స్టూడెంట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్లో దేశ, విదేశ విమాన ఛార్జీలపై డిస్కౌంట్తో పాటు ఎక్స్ట్రా బ్యాగేజ్ వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులతో పాటు ఇతర ప్రయాణికులకు కూడా ఇంకో ఆఫర్ను ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
స్టూడెంట్లకు ప్రత్యేక ఆఫర్: విమాన ప్రయాణాలు చేసే విద్యార్థులకు ఎయిరిండియా ఎక్స్ప్రెస్ దేశ, అంతర్జాతీయ విమాన ఛార్జీలపై బేస్ ఫేర్పై 10 శాతం డిస్కౌంట్ అందిస్తుంది. బుకింగ్ సమయంలో 'VIBES' ప్రోమో కోడ్ ఉపయోగిస్తే అదనంగా మరో 5 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఎక్ట్స్రాగా మరో 10 కేజీల బ్యాగేజీని తీసుకెళ్లే సదుపాయం కూడా కల్పించింది. సాధారణంగా 15 కేజీల బ్యాగేజీకి మాత్రమే అనుమతిస్తారు. కానీ ఆఫర్లో భాగంగా 25 కేజీల వరకు బ్యాగేజీ వెంట తీసుకెళ్లవచ్చు. టికెట్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ కారణంగా అయినా ప్రయాణ తేదీలు మార్చుకోవాల్సి వస్తే ఆ అవకాశం కూడా ఉంది. ఎయిరిండియా ఎక్స్ప్రెస్ వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా ప్రయాణ తేదీలను మార్చుకోవాల్సి వస్తే.. రూ.99కే డేట్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్ అక్టోబర్ 20 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఇక టికెట్స్ బుక్ చేసుకునే విద్యార్థుల కనీస వయసు 12 ఏళ్లు ఉండాలి. అలాగే గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థ నుంచి ఐడీ కార్డు ఉండాలి. అందులో విద్యార్థి పేరు, పుట్టిన తేదీ, ఫొటో వివరాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
ఇతర కస్టమర్లకు: విద్యార్థులతో పాటు ఇతర ప్రయాణికులకు కూడా ఎయిరిండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఆఫర్లు ప్రకటించింది. తమ వెబ్సైట్ ద్వారా నేరుగా టికెట్ బుక్ చేసుకున్న ప్రయాణికులకు టికెట్లపై 5 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది. బుకింగ్ చేసుకునే సమయంలో ప్రోమోలో కనిపించే VIBES కోడ్ ఉపయోగిస్తే ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది. వీసా డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించి టికెట్ బుక్ చేసుకున్నవారికీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. అధికారిక వెబ్సైట్లో కనిపించే ప్రోమో కోడ్ ఉపయోగించి ఛార్జీలపై రూ.600 వరకు ఆఫర్ పొందొచ్చు. ఈ ఆఫర్ కేవలం అక్టోబర్ 9 వరకు అందుబాటులో ఉంటుందని ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ తెలిపింది.
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