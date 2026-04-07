ఎయిర్ఇండియా CEO రాజీనామా!
ఎయిర్ఇండియా సీఈఓ క్యాంప్బెల్ తన పదవికి రాజీనామా
Published : April 7, 2026 at 8:06 AM IST
Air India CEO Resigns : ఎయిర్ఇండియా సీఈఓ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్యాంప్బెల్ విల్సన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఐదేళ్ల పదవీకాలం ముగియడానికి ఒక ఏడాది ముందే క్యాంప్బెల్ తప్పుకుంటున్నట్లు సమాచారం. క్యాంప్బెల్ విల్సన్ 2022 సెప్టెంబర్లో ఎయిర్ఇండియా సీఈఓ బాధ్యతలు చేపట్టారు. టాటా గ్రూప్ చేతికి ఎయిర్ఇండియా వెళ్లిన తర్వాత విస్తారా విలీనం వంటి కీలక ప్రక్రియలను ఆయన పర్యవేక్షించారు. గతేడాది అహ్మదాబాద్లో జరిగిన విమాన ప్రమాదం, పెరుగుతున్న నిర్వహణ ఖర్చులతో నాయకత్వ మార్పు అనివార్యమైందని తెలుస్తోంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు రూ.20వేల కోట్ల భారీ నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు అంచనా. ఈ క్రమంలోనే క్యాంప్బెల్ విల్సన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్టు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. కొత్త సీఈఓను ఎంపిక చేసే వరకు ఆయన తన బాధ్యతల్లోనే కొనసాగనున్నట్టు తెలుస్తోంది.