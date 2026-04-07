ఎయిర్​ఇండియా CEO రాజీనామా!

ఎయిర్​ఇండియా సీఈఓ క్యాంప్​బెల్​ తన పదవికి రాజీనామా

Air India CEO Resigns
Air India Chief Executive Officer (CEO) Campbell Wilson (ANI)
Published : April 7, 2026 at 8:06 AM IST

Choose ETV Bharat

Air India CEO Resigns : ఎయిర్​ఇండియా సీఈఓ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఐదేళ్ల పదవీకాలం ముగియడానికి ఒక ఏడాది ముందే క్యాంప్‌బెల్ తప్పుకుంటున్నట్లు సమాచారం. క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ 2022 సెప్టెంబర్‌లో ఎయిర్​ఇండియా సీఈఓ బాధ్యతలు చేపట్టారు. టాటా గ్రూప్ చేతికి ఎయిర్​ఇండియా వెళ్లిన తర్వాత విస్తారా విలీనం వంటి కీలక ప్రక్రియలను ఆయన పర్యవేక్షించారు. గతేడాది అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన విమాన ప్రమాదం, పెరుగుతున్న నిర్వహణ ఖర్చులతో నాయకత్వ మార్పు అనివార్యమైందని తెలుస్తోంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు రూ.20వేల కోట్ల భారీ నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు అంచనా. ఈ క్రమంలోనే క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్టు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. కొత్త సీఈఓను ఎంపిక చేసే వరకు ఆయన తన బాధ్యతల్లోనే కొనసాగనున్నట్టు తెలుస్తోంది.

AIR INDIA CEO RESIGNS
AIR INDIA CEO RESIGNS

