'ఐదేళ్లల్లో AI వల్ల 2.4 కోట్ల ఉద్యోగాలకు ముప్పు'- జేపీ మోర్గాన్ నివేదిక
JP Morgan on AI Jobs : ఉద్యోగుల నియామకాల కంటే ఉన్న పోస్టుల భర్తీకి ఏఐ వినియోగం పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని నివేదికలో పేర్కొన్నారు.
Published : November 27, 2026 at 10:36 AM IST
కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) వేగవంతమైన విస్తరణ ప్రపంచ ఉద్యోగ రంగంలో పెను ప్రకంపనలు సృష్టించేలా కనిపిస్తోందని జేపీ మోర్గాన్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ తాజా నివేదిక హెచ్చరించింది. రానున్న ఐదేళ్లలో ఏకంగా 2.4 కోట్ల మంది నాలెడ్జ్ వర్కర్ల ఉద్యోగాలు ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. ఉద్యోగులు చేసే పనులను ఏఐతో భర్తీ చేసేందుకు కంపెనీలు మొగ్గు చూపితే ఈ పరిస్థితి తలెత్తవచ్చని అంచనా వేసింది.
నివేదిక ప్రకారం, వచ్చే ఐదేళ్ల పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మొత్తం నాలెడ్జ్ వర్క్ఫోర్స్లో ఏటా సుమారు 1.3 శాతం మంది ఉద్యోగ కోతల వల్ల ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఏఐపై సంస్థలు పెట్టే ఖర్చులో సగం మొత్తాన్ని కొత్త ఉద్యోగులను నియమించుకోవడానికి బదులుగా ఉన్న ఉద్యోగాల స్థానంలో ఏఐని వినియోగించేందుకు ఖర్చు చేస్తే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చని అంచనా వేసింది. అలాగే, ఏఐ నిర్వహణ ఖర్చు అది భర్తీ చేసే ఉద్యోగుల వేతనంలో సగం మాత్రమే ఉంటుందని భావించినప్పుడు ఈ అంచనా వర్తిస్తుందని తెలిపింది. అయితే, ఏఐ కారణంగా ఉద్యోగాల్లో వచ్చే మార్పులన్నీ నేరుగా తొలగింపుల రూపంలో ఉండకపోవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది. ఉద్యోగులు రాజీనామా చేసినా, పదవీ విరమణ చేసినా ఖాళీ అయ్యే పోస్టులను తిరిగి భర్తీ చేయకుండా సంస్థలు ఏఐతో పనులు నిర్వహించే అవకాశం ఉందని వివరించింది. కొన్ని ప్రత్యేక వృత్తులు లేదా ప్రాంతాల్లోనే ఉద్యోగ నష్టాలు ఎక్కువగా కేంద్రీకృతమైతే ఆర్థిక, రాజకీయ ఒత్తిళ్లు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
1.6 కోట్ల మందిపై ప్రభావం?
ఈ ఉద్యోగ నష్టాల్లో మూడింట రెండొంతుల వాటా అమెరికాలోనే ఉంటే, ఐదేళ్లలో అక్కడ దాదాపు 1.6 కోట్ల మంది కార్మికులు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని నివేదిక అంచనా వేసింది. అంటే ఏడాదికి సగటున సుమారు 30 లక్షల మంది ఉద్యోగులపై ప్రభావం పడవచ్చు. ఇది అమెరికాలోని మొత్తం పేరోల్స్లో ఏటా సుమారు 2 శాతానికి సమానమని పేర్కొంది. 2000వ దశకంలో తయారీ రంగంలో ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వేగంతో పోలిస్తే ఇది నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ. అలాగే, గ్రేట్ రిసెషన్ సమయంలో నమోదైన ఉద్యోగ నష్టాల స్థాయికి దగ్గరగా ఉంటుందని నివేదిక తెలిపింది. అయితే, ఆర్థిక మాంద్యం సమయంలో రెండేళ్లలో జరిగిన నష్టంతో పోలిస్తే, ఏఐ ప్రభావం ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగవచ్చని వివరించింది.
పనుల్లో మార్పులే ఎక్కువ
ఇదిలా ఉండగా ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలన్నీ పూర్తిగా కనుమరుగవుతాయని భావించాల్సిన అవసరం లేదని జేపీ మోర్గాన్ నివేదిక పేర్కొంది. ప్రతి ఉద్యోగం అనేది వివిధ పనుల సమాహారమని, ప్రస్తుతం ఏఐ వాటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆటోమేట్ చేయగలుగుతోందని వివరించింది. అందువల్ల ఉద్యోగాల పూర్తిస్థాయి తొలగింపు కంటే, ఉద్యోగులు చేసే పనుల స్వరూపంలో మార్పులు ఎక్కువగా ఉండవచ్చని అభిప్రాయపడింది. ఆర్థిక వ్యవస్థలోని అన్ని రంగాల్లో ఏఐ వినియోగం విస్తరించడానికి సమయం పడుతుందని తెలిపింది. ఈ ప్రక్రియ వేగంగా కాకుండా, ఒక్కో రంగంలో ఒక్కో విధంగా కొనసాగుతుందని పేర్కొంది. దీనివల్ల ఒకేసారి భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు కోల్పోయే ప్రమాదం కొంత తగ్గవచ్చని వివరించింది.
6 శాతం పని గంటల్లోనే ఏఐ వినియోగం
ఏఐ వినియోగం ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉందని నివేదిక గుర్తుచేసింది. సిద్ధాంతపరంగా చూస్తే దాదాపు మూడింట రెండొంతుల పనులపై ఏఐ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం అమెరికాలో కేవలం 6 శాతం పని గంటల్లో మాత్రమే ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఏఐపై పెట్టుబడులకు ఆశించిన ఫలితాలు రావాలంటే టెక్నాలజీ రంగానికే పరిమితం కాకుండా ఇతర రంగాల్లోనూ వినియోగాన్ని పెంచాల్సి ఉందని నివేదిక సూచించింది. ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచాలంటే ప్రయోగాల దశను దాటి సంస్థలు ఏఐని విస్తృతంగా ఉపయోగించుకోవాలని పేర్కొంది.
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