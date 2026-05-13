భారత ఎకానమీకి ఏఐ బూస్ట్- 2030 నాటికి రూ.47 లక్షల కోట్లు యాడ్!
ఏఐలో భారత్కు అవకాశాలు ఎక్కువే- ఏఐ స్వీకరణలో వెనుకంజలో ఉన్నామన్న 72 శాతం భారత కంపెనీలు- 2030 నాటికి 35 కోట్ల మందికిపైగా ఏఐ నిపుణులు అవసరం
Published : May 13, 2026 at 7:15 PM IST
Indian economy : 2030 నాటికి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దాదాపు రూ.47.81 లక్షల కోట్ల (500 బిలియన్ డాలర్ల)కు పైగా దోహదపడే సామర్థ్యం కృత్రిమ మేధ (ఏఐ)కు ఉందని అంచనా వేశారు. అమెరికన్ కంపెనీ ఐబీఎం, భారత ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖకు చెందిన ఇండియాఏఐ మిషన్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన తాజా అధ్యయనంలో ఈ కీలక అంశాన్ని గుర్తించారు. ఇందులో భాగంగా భారత్లోని వివిధ సంస్థలు, పరిశ్రమలలో వేర్వేరు నాయకత్వ స్థాయుల్లో సేవలను అందిస్తున్న 1,500 మందికిపైగా నిర్వాహకులు, ఉన్నతాధికారులను సర్వే చేశారు.
ఆయా కంపెనీలు, పరిశ్రమల్లోని చీఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫీసర్ల (CXOs) అభిప్రాయాలనూ సేకరించారు. ఈ సర్వేకు అదనంగా మరో 405 మంది భారతీయ ఎగ్జిక్యూటివ్లతో (ఉన్నతాధికారులు) ఒక పల్స్ సర్వేను కూడా నిర్వహించారు. సర్వేలో పాల్గొన్న భారతీయ వ్యాపార నిర్వాహకుల్లో 80 శాతం మంది ఏఐ పెట్టుబడులు దేశ జీడీపీ వృద్ధిని నేరుగా ప్రభావితం చేస్తాయనే విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈమేరకు వివరాలతో 'ఫ్రం ప్రామిస్ టు పవర్ : హౌ ఏఐ ఈజ్ రీడిఫైనింగ్ ఇండియాస్ ఎకనామిక్ ఫ్యూచర్' శీర్షికన అధ్యయన నివేదికను విడుదల చేశారు.
భారత్కు సామర్థ్యాలు, అవకాశాలు ఎక్కువే
- 2030 నాటికి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దాదాపు రూ.47.81 లక్షల కోట్ల (500 బిలియన్ డాలర్ల)కుపైగా దోహదపడే సామర్థ్యం కృత్రిమ మేధ (ఏఐ)కు ఉంది. తద్వారా ప్రపంచంలో అత్యంత వేగవంతంగా ఏఐ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థలుగా ఎదిగే దేశాల జాబితాలోకి భారత్ చేరుతుంది.
- భారతదేశం స్థాయిలో జనాభా, డిజిటల్ సామర్థ్యం, ఉన్నత ఆశయాలతో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ యుగంలోకి అడుగుపెడుతున్న దేశాలు ప్రపంచంలో చాలా తక్కువగానే ఉన్నాయనే అభిప్రాయం సర్వేలో పాల్గొన్న వారిలో వ్యక్తమైంది.
- 2030 నాటికి భారత్ ఒక అగ్రగామి ఏఐ దేశంగా అవతరిస్తుందని సుమారు 73 శాతం మంది భారతీయ ఎగ్జిక్యూటివ్లు అభిప్రాయపడ్డారు. విస్తారమైన మార్కెట్, డిజిటల్ పబ్లిక్ మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సంఖ్యలో ఐటీ నిపుణులు ఉండటం అనే అంశాలు భారత్కు కలిసొస్తాయనే ఆశాభావాన్ని వారు వ్యక్తం చేశారు.
అంతర్జాతీయ కంపెనీల కంటే వెనుకంజ
- ఈ సర్వేలో పాల్గొన్న కంపెనీలు, పరిశ్రమల్లో 72 శాతం, తాము ఏఐ టెక్నాలజీ స్వీకరణ విషయంలో ఇతర అంతర్జాతీయ కంపెనీల కంటే వెనుకంజలో ఉన్నామని అంగీకరించాయి.
- కంపెనీలు, పరిశ్రమల్లో ఐటీ, హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, ఆపరేషన్స్, సేల్స్ విభాగాలు ఉంటాయి. ఐటీ సహా అన్ని విభాగాలకూ ఏఐ సేవలను విస్తరిస్తే దాన్ని క్రాస్ ఫంక్షనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు. ప్రస్తుతం భారత్లోని కేవలం 15 శాతం కంపెనీలే క్రాస్ ఫంక్షనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా అన్ని విభాగాల్లో ఏఐ టెక్నాలజీ వినియోగాన్ని పెంచుతున్నాయి. మిగితా 85 శాతం కంపెనీలు ఈవిషయంలో ఇంకా పైలట్ దశలోనే ఉన్నాయి.
- భారత్లో ఇప్పటికీ చౌకైన, సురక్షితమైన క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాల కొరత ఉందని సర్వేలో పాల్గొన్న 77 శాతం కంపెనీలు, పరిశ్రమలు చెప్పాయి. తమ సంస్థల్లో ఏఐ సేవల విస్తరణకు క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాల కొరతే పెద్ద ఆటంకంగా మారిందని తెలిపాయి.
- ఏఐ వ్యవస్థలు సరిగ్గా పనిచేయాలంటే వాటికి నాణ్యమైన డేటా చాలా అవసరం. ర్వేలో పాల్గొన్న 57 శాతం మంది ఎగ్జిక్యూటివ్లు తమ సంస్థలలో ఉన్న డేటా అంతా ఒకే నాణ్యతతో లేదన్నారు. దానివల్లే ఏఐని పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయలేకపోతున్నామని చెప్పారు.
ఏఐ నిపుణుల కొరత
- తమ సంస్థల్లోని కేవలం 30 శాతం మంది ఉద్యోగులే వ్యాపారాలకు అవసరమైన స్థాయిలో ఏఐ అక్షరాస్యతను కలిగి ఉన్నారని సర్వేలో పాల్గొన్నవారు తెలిపారు. ఇంత భారీగా ఏఐ నిపుణుల కొరత ఉండటం అనేది ఏఐ సేవల విస్తరణకు పెద్ద సవాల్గా మారిందన్నారు.
- భవిష్యత్ అవసరాలను తీర్చడానికి, 2030 నాటికి తమ సంస్థల్లోని ఏఐ నిపుణుల సంఖ్య కనీసం 57 శాతానికి పెరగాలని సర్వేలో పాల్గొన్న వారు చెప్పారు.
- ఈ లెక్కన 2030 నాటికి భారత్లోని పరిశ్రమలు, కంపెనీల కోసం 35 కోట్ల మందికిపైగా ఏఐ నిపుణులు అవసరమని అధ్యయన నివేదిక అంచనా వేసింది.
మానవ కేంద్రీకృత ఏఐ విధానంతో భారత్
'భారతదేశం ఇకపై కేవలం ప్రపంచ ఏఐ చర్చలో పాల్గొనడమే కాకుండా, దాన్ని తీర్చిదిద్దడంలోనూ సహాయపడుతుంది. మా దృక్పథం స్పష్టం. ఏఐ టెక్నాలజీ మనదేశ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పరిణామం చెందాలి. అది సమ్మిళిత వృద్ధికి, జాతీయ పురోగతికి దోహదపడాలి. వికసిత భారత్ దార్శనికతకు అనుగుణంగా విశ్వాసం, నైతికత, జాతీయ సార్వభౌమత్వాలను ప్రాతిపదికలుగా కలిగిన మానవ కేంద్రీకృత ఏఐ విధానాన్ని మేం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం' అని భారత ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్. కృష్ణన్ తెలిపారు.
శక్తిమంతమైన ఆర్థిక వృద్ధిని అందించే ఏఐ : ఐబీఎం
'భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు అత్యంత శక్తివంతమైన వృద్ధిని అందించే మాధ్యమంగా ఏఐ మారగలదు. ఏఐ టెక్నాలజీ స్వీకరణ స్థాయితో పాటు పటిష్టమైన డేటా పునాదులు, హైబ్రిడ్ ఆర్కిటెక్చర్లు, ఐటీ నిపుణులు, విశ్వసనీయమైన ఏఐ ఏజెంట్లు, వ్యవస్థలను నిర్మించగల దేశీయ సంస్థలు భారతదేశాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్నాయి. ఏఐ నైపుణ్యాలు, నిర్వహణ, మౌలిక సదుపాయాలలో సరైన పెట్టుబడులు పెడితే భారతదేశం ఏఐ ఆశయాలను సాధించి, వాటితో ఆర్థిక ఉన్నతిని అందుకోవచ్చు' అని ఐబీఎం ఇండియా అండ్ సౌత్ ఏషియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సందీప్ పటేల్ చెప్పారు.
