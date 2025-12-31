ఏఐ బ్లూ కాలర్ను గోల్డ్ కాలర్గా మార్చేయగలదు: ఆనంద్ మహీంద్రా
వృత్తి నిపుణుల కెరీర్కు ఏఐతో బంగారు బాటలు - యువతను తీర్చిదిద్దేందుకే తెలంగాణ 'యంగ్ ఇండియా వర్సిటీ' - మహీంద్రా గ్రూప్ ఉద్యోగులకు ఆనంద్ మహీంద్రా న్యూ ఇయర్ మెసేజ్
Published : December 31, 2025 at 8:31 PM IST
Anand Mahindra on AI Jobs: కృత్రిమ మేధస్సు (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్) బ్లూ కాలర్ పనులను గోల్డ్ కాలర్ పనులుగా మార్చగలదని మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా అన్నారు. కొత్త టెక్నాలజీని ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకునే నిపుణులకు మార్కెట్లో తగిన మూల్యం లభించి తీరుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఒకవేళ ఇలాంటి నిపుణులకు వైట్ కాలర్ పనులు చేసే వాళ్ల కంటే తక్కువ విలువ లభిస్తుంటే, ఏఐ టెక్నాలజీని నేర్చుకొని జీవితాన్ని మార్చుకోవాలని సూచించారు. బుధవారం రోజు మహీంద్రా గ్రూప్ ఉద్యోగులకు నూతన సంవత్సరం-2026 శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ విడుదల చేసిన సందేశంలో ఈ అంశాలను ఆనంద్ మహీంద్రా ప్రస్తావించారు. ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలు కోల్పోతారనే, ఉద్యోగాలు తగ్గుతాయనే ఆందోళనలు, భయాలతో తాను ఏకీభవించనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఏఐ అనేది ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేసి నిపుణుల ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాలకు మార్కెట్లో విలువను పెంచుతుందన్నారు. వృత్తి నిపుణుల ఆదాయాల్లో వృద్ధికి, జీవితాల్లో ఔన్నత్యాలకు ఏఐ విప్లవం బాటలు వేస్తుందని ఆనంద్ మహీంద్రా ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
ఏఐను ముప్పుగా పరిగణించలేం
"పారిశ్రామిక రంగాన్ని ఏఐ టెక్నాలజీ కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తోంది. వివిధ వృత్తులు చేసే నిపుణులు, టెక్ నిపుణులకు దీర్ఘకాలంలో ఇది ఎంతో దోహదకరంగా ఉంటుంది. అందుకే ఏఐను ముప్పుగా పరిగణించలేం. ఆఫీసులు, పరిశ్రమల్లో జరిగే చిన్నచిన్న, సర్వసాధారణ పనులను ఏఐ చేపడుతుంది. ఏఐ టెక్నాలజీ నిర్వహణలో నైపుణ్యాలను సాధించే వారికి మార్కెట్లో విలువ ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల నిర్మాణ, తయారీ, నిర్వహణ రంగాల్లో బ్లూకాలర్ పనులు చేసే నిపుణులు కొత్త ఎత్తులకు చేరుతారు. ఏఐ చలువతో వారి పని మరింత ఈజీగా, ప్రొఫెషనల్గా, స్మార్ట్గా మారిపోతుంది. టెక్నీషియన్లు, మెకానిక్లు, యంత్రాల మరమ్మతులు చేసేవారు ఏఐ డిజిటల్ టూల్స్పై అవగాహన పెంచుకుంటే, వారి కెరీర్కు బంగారు బాటలు పడతాయి. బ్లూకాలర్ పని కాస్తా గోల్డ్ కాలర్ పనిగా పరిణతిని సాధిస్తుంది. ఏఐ అందించే అత్యంత కచ్చితత్వపు డాటా ఈ నిపుణుల పనితనాన్ని మరింత సానబడుతుంది’" అని మహీంద్రా గ్రూప్ ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణ 'యంగ్ ఇండియా వర్సిటీ' అందుకోసమే
"ఈ జీవితపు వాస్తవిక యంత్రాంగాన్ని నిర్మించి, కళాత్మకంగా మలిచి, మరమ్మతులు చేసి, నిర్వహించే మనుషులను మనం నిత్యం గుర్తిస్తూనే ఉంటాం. ఈవిషయంపై మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఇటీవలే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ నిర్వాహక మండలి ఛైర్మన్ పదవిని నేను స్వీకరించాను. భారత యువతను వృత్తి నైపుణ్యం కలిగిన
ప్రపంచ స్థాయి హైటెక్ నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దేందుకే ఆ వర్సిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఇదే విజన్కు మహీంద్రా గ్రూప్ కూడా కట్టుబడి ఉంది. దేశ ప్రజల్లో టెక్, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను పెంచడంపై మేం ఫోకస్ పెట్టాం. ఇందులో భాగంగా మహీంద్రా ట్రాక్టర్స్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్, మహీంద్రా ఫ్యూచర్ రెడీ ట్యాలెంట్ అకాడమీ వంటివి ఏర్పాటు చేశాం’" అని ఆనంద్ మహీంద్రా వెల్లడించారు.
కొత్త ఏడాదిలో ఏం జరుగుతుందో అంచనా వేయలేం
"కొత్త సంవత్సరంలో ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో మనం అంచనా వేయలేం. టెక్నాలజీ మరిన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కొచ్చు. అంతర్జాతీయ సమీకరణాలు మారొచ్చు. ఈవిధమైన అనిశ్చితి అనేది మన శత్రువు కాదు. అదే మనం నిరూపించుకునేందుకు అనువైన వేదిక. అందుకోసం పదునైనా నైపుణ్యాలు, సామర్థ్యాలు, నిబద్ధతతో రెడీగా ఉండండి. వచ్చే తుఫానుకు దిశను చూపించడంతో మనం ఆగిపోం. వికాసం కోసం కొత్తకొత్త దారులను కనుగొంటాం. భవిష్యత్తును నిర్మించేందుకు రెడీ అయ్యే వాళ్లకే భవిష్యత్తు దొరుకుతుంది. మనమంతా కలిసి భవిష్యత్తును నిర్మిద్దాం" అని ఆనంద్ మహీంద్రా తెలిపారు.
2025లో నాలుగు వ్యాపారాల్లో సక్సెస్ అయ్యాం
"గడిచిపోతున్న 2025 సంవత్సరాన్నే తీసుకుంటే, ఇందులో మేం పలు విభాగాల్లో మార్కెట్ సారథిగా నిలిచాం. మార్కెట్ మా నుంచి ఇంకా ఏమేం ఆశిస్తోందో గుర్తించాం. ఎస్యూవీ వాహనాలు, వ్యవసాయ పరికరాలు, ఎలక్ట్రిక్ త్రీవీలర్స్, మహీంద్రా ఫైనాన్స్ విభాగాల్లో సక్సెస్ అయ్యాం. ఏఐ విభాగంలో టెక్ మహీంద్రా రాటుదేలింది. మహీంద్రా గ్రూప్ బలమైన విశ్వసనీయతకు మారుపేరు. ఇప్పుడిది ఆధునికత, విశ్వాసం, భవిష్యత్ సన్నద్ధతతో ముందుకు దూసుకెళ్లేందుకు సమాయత్తం అయింది. ప్రత్యేకించి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో మేం గణనీయమైన మార్పును తెచ్చాం. భారత్కు అవసరమైన రీతిలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను అందించే సామర్థ్యాన్ని మేం అందిపుచ్చుకున్నాం" అని ఆనంద్ మహీంద్రా చెప్పారు.