GSTలో మరో భారీ సంస్కరణ- పన్ను అధికారుల అరెస్ట్ పవర్స్కు చెక్? అక్టోబర్ 7న కౌన్సిల్ భేటీలో నిర్ణయం!
మరోసారి జీఎస్టీ విధానంలో కీలక మార్పులకు సిద్ధమవుతున్న కేంద్రం- పన్ను అధికారుల అరెస్ట్ అధికారాల రద్దుకు ప్రయత్నాలు- అక్టోబర్ 7న సమావేశంలో కీలక ప్రతిపాదనపై చర్చించే అవకాశాలు!
Published : October 4, 2026 at 7:40 PM IST
GST Officers Arrest Power Removal : ఇప్పటికే వస్తు సేవల పన్ను (GST) విధానంలో భారీ మార్పులు చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పన్ను అమలు సహా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విధానంలో కీలక సంస్కరణలకు సిద్ధమవుతోంది. జీఎస్టీ అధికారులకు ఉన్న అరెస్ట్ అధికారాలను తొలగించి, ఏ వ్యక్తినైనా అరెస్ట్ చేయాలంటే కోర్టు అనుమతిని తప్పనిసరి చేసే ప్రతిపాదనను జీఎస్టీ కౌన్సిల్ పరిశీలించనున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. అక్టోబర్ 7న తదుపరి జీఎస్టీ మండలి సమావేశం జరగనుండగా అక్కడ దీనిపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదనకు గనుక ఆమోదం లభిస్తే- పన్ను ఎగవేత, నకిలీ ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (ITC), నకిలీ రిఫండ్ వంటి పలు కేసుల్లో అరెస్ట్ చేసే అధికారం నేరుగా పన్ను అధికారుల చేతుల్లో ఉండకపోవచ్చు. దీని కోసం ముందుగా న్యాయపరమైన అనుమతులు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీనిని జీఎస్టీ నెక్ట్స్ జనరేషన్ సంస్కరణల్లో మరో కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు.
జీఎస్టీ కౌన్సిల్ పన్ను అధికారులకు ప్రస్తుతం ఉన్న అరెస్ట్ అధికారాలను పూర్తిగా తొలగించే దిశగా ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తోంది. దీని ప్రకారం అధికారులు ఇష్టానుసారంగా కాకుండా, భవిష్యత్తులో అరెస్టుల్ని కేవలం కోర్టు ఉత్తర్వుల ద్వారానే జరిగేలా నిబంధనలను సవరించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. జీఎస్టీ చట్టంలో వ్యాపారాలకు అత్యంత ఊరటనిచ్చే మరికొన్ని మార్పుల్ని కూడా కౌన్సిల్ పరిశీలిస్తోంది. ఇక్కడ క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయడానికి ఉన్న కనీస పరిమితిని రూ. 1 కోటి నుంచి రూ. 5 కోట్లకు పెంచనున్నారు. అంతకంటే తక్కువ ఉన్న వివాదాలను సివిల్ పెనాల్టీల ద్వారా పరిష్కరించేందుకు మొగ్గుచూపే అవకాశం ఉంది. దీని ద్వారా చిన్న స్థాయి లేదా సాధారణ పన్ను వివాదాలు క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్కు వెళ్లకుండా చూడాలన్నది ఈ ప్రతిపాదన ఉద్దేశంగా తెలుస్తోంది. జీఎస్టీ చట్టంలోని ప్రాసిక్యూషన్కు సంబంధించిన నిబంధనల్లో కూడా మార్పులు ప్రతిపాదించినట్లు సమాచారం. మొత్తం 24 నేరాల తీవ్రత తగ్గించడం, 9 నేరాలను పూర్తిగా తొలగించడం వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి. 2017 జులై 1న జీఎస్టీ విధానం అమల్లోకి రాగా అప్పుడు ఫేక్ ఇన్వాయిస్లను గుర్తించే సాంకేతికత లేకపోవడం వల్ల సత్వర అరెస్ట్ నిబంధనలను తీసుకొచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు జీఎస్టీఎన్, సీఆర్ఎం నెట్వర్క్ ద్వారా ప్రతి ఇన్వాయిస్ రియల్ టైంలో మ్యాచ్ అవుతుండటంతో మోసాలను ఈ సిస్టమ్ స్వయంగా పసిగడుతోంది. దీంతో మార్పులు అనివార్యమయ్యాయి.
ఇప్పటికే జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపు
గతేడాది సెప్టెంబర్ 22న జీఎస్టీ విధానంలో నెక్ట్స్ జనరేషన్ సంస్కరణలను కేంద్రం ప్రకటించింది. అప్పుడు 12 శాతం, 28 శాతం శ్లాబులను పూర్తిగా తొలగించి 5, 18, 40 శాతం శ్లాబులతో కొత్త జీఎస్టీ రేట్ల విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది. రిజిస్ట్రేషన్, రిటర్న్ ఫైలింగ్ను సులభతరం చేయడం, వేగంగా రిఫండ్లు అందించడం, కంప్లయన్స్ ఖర్చుల్ని తగ్గించడం వంటి చర్యల్ని కూడా ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఇప్పుడు ప్రతిపాదిస్తున్న అరెస్ట్ అధికారాలకు సంబంధించిన మార్పులు తదుపరి తరం సంస్కరణల్లో కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు.
జీఎస్టీ ఐటీసీ క్లెయిమ్కు అవకాశం!
సంఘటిత రంగానికి, వివిధ వ్యాపార సంస్థలకు ఊరటనిచ్చే దిశగా జీఎస్టీ కౌన్సిల్ మరో కీలక ప్రతిపాదనను కూడా పరిశీలిస్తోంది. తమ ఉద్యోగుల కోసం కంపెనీలు కొనుగోలు చేసే గ్రూప్ హెల్త్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీల ప్రీమియంపై చెల్లించే జీఎస్టీకి ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ను అనుమతించాలని భావిస్తోంది. సాధారణ పౌరులు తమకు లేదా తమ కుటుంబ సభ్యుల కోసం తీసుకునే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై ఇప్పటికీ జీఎస్టీ మినహాయింపు ఉంది. ఇదే సమయంలో సంస్థలు తమ ఉద్యోగుల కోసం తీసుకునే గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలపై ప్రస్తుతం 18 శాతం జీఎస్టీ అమల్లోనే ఉంది. ఇంకా దీనిపై కంపెనీలు ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి వీల్లేకుండా నిబంధన ఉండగా, దీనిని తొలగించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అక్టోబర్ 7న సమావేశంలో ఈ నిబంధనను సవరించి, కంపెనీలు చెల్లించిన జీఎస్టీ మొత్తాన్ని ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ రూపంలో తిరిగి వెనక్కి పొందేలా అనుమతించే ప్రతిపాదనను కౌన్సిల్ ఆమోదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వీటికి తోడు ఇ- కామర్స్ విక్రేతలు, చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఊరటనిచ్చేలా పన్ను చెల్లింపుల ప్రక్రియను మరింత సరళీకృతం చేసేందుకు కూడా జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. ఇందులో భాగంగా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ఇంకా ప్రభుత్వం, వ్యాపారులపై లిటిగేషన్ భారం తగ్గించడం కోసం రూ. 10 వేల కంటే తక్కువ పన్ను బకాయిలు ఉన్న సందర్భాల్లో ఎలాంటి నోటీసులు పంపకూడదని నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి కేసులు మొత్తం కేసుల్లో 20 శాతం వరకు ఉన్నప్పటికీ, వచ్చే రాబడి మాత్రం చాలా తక్కువ అని తెలుస్తోంది. మరోవైపు చెక్ పోస్టుల వద్ద ప్రతి వాహనాన్ని ఆపకుండా, నిఘా వర్గాల పక్కా సమాచారం కింద లేదా సీనియర్ అధికారుల అనుమతితో మాత్రమే గూడ్స్ సప్లై వాహనాల్ని తనిఖీ చేస్తారు. ఇది కూడా జీఎస్టీ మండలి పరిశీలనలో ఉంది.
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