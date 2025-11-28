ETV Bharat / business

'AI తర్వాత మరో భారీ టెక్ విస్ఫోటనం'- గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

భారీ టెక్ విస్ఫోటనం గురించి గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ హింట్

What's Next After AI Technology
What's Next After AI Technology (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 28, 2025 at 4:03 PM IST

What's Next After AI Technology : ఇప్పుడు యావత్ ప్రపంచంలో 'కృత్రిమ మేధస్సు' (ఏఐ) బూమ్ నడుస్తోంది. అయితే, దీని తర్వాత జరగబోయే భారీ టెక్ విస్ఫోటనం గురించి హింట్ ఇస్తూ గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఐదేళ్ల క్రితం 'ఏఐ టెక్నాలజీ' ఎలాగైతే పెను సంచలనాన్ని సృష్టించిందో, ఇప్పుడు అదే కోవలో 'క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ' పయనిస్తోందని ఆయన వెల్లడించారు. దాదాపు మరో ఐదేళ్లలోగా అత్యంత ఉత్తేజకరమైన దశకు, పరాకాష్టకు 'క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ' చేరుకుంటుందని పిచాయ్ అంచనా వేశారు. ఐదేళ్ల క్రితం ఏ దశలో ఏఐ ఉందో, ఐదేళ్ల తర్వాత అదే దశలో 'క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్' ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. ఇటీవలే ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సుందర్ పిచాయ్ ఈ కామెంట్స్ చేశారు.

'క్వాంటమ్‌'లో గూగుల్ భారీ పెట్టుబడులు
''తదుపరి టెక్ విప్లవానికి రెక్కలు తొడగనున్న క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్‌ విభాగంలోకి గూగుల్ భారీగా పెట్టుబడులను కుమ్మరిస్తోంది. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్‌‌ అనేది సర్వసాధారణ అప్‌గ్రేడ్ కాదు. అదొక పెను మార్పు. క్వాంటమ్ రీసెర్చ్ విభాగంలో అగ్రగామిగా గూగుల్ వెలుగొందుతోంది. ఎందుకంటే ప్రకృతి, విశ్వం లాంటివి కూడా ప్రాథమికంగా క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఈ కారణం వల్ల క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్‌‌ టెక్నాలజీ ఎన్నో సామాజిక ప్రయోజనాలను అందించగలదు. ప్రకృతి, విశ్వం విశేషాలను మనం మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి అది దోహదపడుతుంది'' అని సుందర్ పిచాయ్ పేర్కొన్నారు.

క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఏం చేయబోతోంది?
గూగుల్ తమకు చెందిన 'విల్లో' క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ చిప్‌తో 'క్వాంటమ్ ఎకోస్' పేరుతో ఒక అల్గారిథమ్‌ను అభివృద్ధి చేసింది. దీనిపై ఈ ఏడాది అక్టోబరు 22న గూగుల్ ప్రకటన చేసింది. తాజాగా సుందర్ పిచాయ్ చేసిన వ్యాఖ్యల ప్రకారం ఐదేళ్ల తర్వాత క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీలో గూగుల్ మరిన్ని ముందడుగులు వేయనుంది. సూపర్ కంప్యూటర్లను మించిన రేంజులో అత్యంత వేగంగా పనిచేసే సాంకేతిక వ్యవస్థల ఆవిష్కరణకు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ దోహదపడే అవకాశం ఉంది. అత్యంత క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించగల కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ ఆవిష్కరణకు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ సూత్రాలు బాటలు వేయనున్నాయి. ఇక సోషల్ మీడియాలో ఏఐ, మెషీన్ లెర్నింగ్ లాంటి డీప్ టెక్‌ల వినియోగం పెరిగేందుకు ఊతం లభించనుంది.

గూగుల్ సీఈఓ వ్యాఖ్యలపై నెటిజన్ల రియాక్షన్
సుందర్ పిచాయ్ ఇంటర్వ్యూ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీనిపై నెటిజన్ల నడుమ వాడివేడి చర్చ జరుగుతోంది. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందనే దానిపై వారు చర్చించుకుంటున్నారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకమైన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నారు.

''ఐదేళ్ల క్రితం ఏఐ టెక్నాలజీ గురించి అప్‌డేట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవ్వరూ సీరియస్‌గా తీసుకోలేదు. ఇప్పుడేమో ఏఐ ఏ రేంజులో ఉందో మనం కళ్లారా చూస్తున్నాం. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ గురించి సాక్షాత్తూ గూగుల్ సీఈఓ చెబుతున్నారంటే, ఆ విభాగంలో కచ్చితంగా ఏదో జరిగి తీరుతుంది'' అని ఓ ఎక్స్ యూజర్ రాసుకొచ్చారు.

''ఒకవేళ సుందర్ పిచాయ్ చెప్పేదే నిజమైతే, ఐదేళ్ల తర్వాత క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్‌లో బూమ్ వస్తుంది. ఏఐ ఎలాంటి పెనుమార్పులు తెచ్చిందో, అలాంటి మార్పులనే ఐదేళ్లలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్‌ టెక్నాలజీ తీసుకొస్తుంది. ఎన్‌క్రిప్షన్, డ్రగ్ డిస్కవరీ, మెటీరియల్స్ సైన్స్, లాజిస్టిక్స్ లాంటి విభాగాల్లో మార్పులను తెస్తుంది'' అని మరో నెటిజన్ కామెంట్ పెట్టారు. మరొక నెటిజన్​ ''2020వ దశకం ఏఐ సాఫ్ట్‌వేర్‌లది. 2030వ దశకం ఏఐ రోబోలది. 2040వ దశకం క్వాంటమ్ దశకం'' అని అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

