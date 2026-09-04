అడోబ్ సీఈఓగా అనిల్ చక్రవర్తి- మరో భారతీయుడికి దక్కిన గౌరవం
డిసెంబర్ 1 నుంచి అనిల్ చక్రవర్తి సీఈవోగా బాధ్యతలను నిర్వహిస్తారని అడోబ్ వెల్లడి
Published : September 4, 2026 at 12:35 PM IST
Adobe New CEO Announcement : ప్రముఖ గ్లోబల్ సాఫ్ట్వేర్ దిగ్గజం అడోబ్కు మరో భారతీయుడు అనిల్ చక్రవర్తి సీఈఓగా ఎంపికయ్యారు. అడోబ్కు 18 సంవత్సరాలకు పైగా భారత్కు చెందిన శంతను నారాయణ్ సారథిగా వ్యవహరిస్తుండగా ఇప్పుడు ఆ పగ్గాలు మళ్లీ భారతీయుడికే దక్కడం విశేషం. డిసెంబర్ 1 నుంచి అనిల్ చక్రవర్తి సీఈవోగా బాధ్యతలను నిర్వహిస్తారని అడోబ్ తెలిపింది. శంతను నారాయణ్ ఇకపై సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్గా కొనసాగుతారు.
బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయంలో చదివిన అనిల్ చక్రవర్తి, ప్రస్తుతం అడోబ్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ బిజినెస్, గ్లోబల్ ఫీల్డ్ ఆపరేషన్స్కు చీఫ్గా ఉన్నారు. AI యుగంలో అడోబ్ వృద్ధిని నడిపించడానికి చక్రవర్తి సరైన వ్యక్తి అని శంతను విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. కాగా ఇప్పటి వరకు అడోబ్ క్రియేటివిటీ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ బిజినెస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి సీఈఓ రేసులో పోటీపడిన డేవిడ్ వాద్వానీ ఇక సంస్థ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. 2020లో అడోబ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ప్రెసిడెంట్గా చక్రవర్తి అడుగుపెట్టారు. అంతకుముందు పలు దిగ్గజ సంస్థల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. అడోబ్ సీఈవోగా తనపై నమ్మకం ఉంచిన శంతను నారాయణ్తోపాటు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లకు చక్రవర్తి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.