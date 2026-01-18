ETV Bharat / business

అదానీ సోలార్​కు అరుదైన ఘనత- భారత్​ నుంచి ఏకైక కంపెనీగా రికార్డ్!​

ప్రఖ్యాత వుడ్ మెకెంజీ ర్యాకింగ్స్​లో అదానీ సోలార్​కు దక్కిన స్థానం- 8వ స్థానంలో నిలిచిన కంపెనీ

Wood Mackenzie Solar Ranking
Wood Mackenzie Solar Ranking (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Wood Mackenzie Solar Ranking : భారత్​కు చెందిన అదానీ సోలార్​ ప్రఖ్యాత అరుదైన ఘనత సాధించింది. ప్రపంచ గ్రీన్​ ఎనర్జీ ఉత్పత్తి విభాగంలో ప్రఖ్యాత వుడ్ మెకెంజీ ర్యాకింగ్స్​లో చోటు దక్కించుకుంది. అదానీ న్యూ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (ANIL)కు సంబంధించిన అదానీ సోలార్‌కు గ్రేడ్ Aతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8వ స్థానంలో నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సోలార్ మాడ్యూల్ తయారీదారులనను పరిశీలించి ర్యాంకింగ్‌ ఇవ్వగా, అందులో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక భారతీయ కంపెనీగా అదానీ సోలార్ నిలిచింది.

2025 మొదటి ఆరునెలలకు గాను వుడ్ మెకెంజీ తన తాజా "గ్లోబల్ సోలార్ మాడ్యూల్ తయారీదారు ర్యాంకింగ్" నివేదికను విడుదల చేసింది. ఇది సోలార్ ప్యానెల్ కంపెనీలకు సంబంధించిన షిప్‌మెంట్‌లు, బ్యాంకింగ్, పనితీరును అంచనా వేస్తుంది. సుమారు 38 సంస్థలను పరిశీలించి వుడ్ మెకెంజీ తన నివేదికను ప్రచురించింది. ఇందులో JA సోలార్ 91.7 పాయింట్లు, ట్రినాసోలార్ 91.6 స్కోరుతో సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. ఇక అదానీ సోలార్ 81 పాయింట్లను సాధించింది. థర్డ్-పార్టీ విశ్వసనీయత పరీక్ష, ఆర్థిక నిర్వహణ, తయారీ ట్రాక్ రికార్డ్, పేటెంట్ కార్యకలాపాలు వంటి 10 ప్రమాణాల ఆధారంగా అంచనా వేస్తుంది. ఇందులో గ్రేడ్ A రేటింగ్ పరిశ్రమ అత్యున్నత పనితీరు, పారదర్శకత ప్రమాణాలను చేరుకునే కంపెనీలకు కేటాయిస్తుంది.

ప్రఖ్యాత సంస్థ గుర్తింపుతో అదానీ సోలార్‌కు కీలకమైన మైలురాయిని సాధించింది. అదానీ సోలార్ DMEGC సోలార్ 100 శాతం వినియోగ రేటును నిర్వహించిందని నివేదిక పేర్కొంది. ఇంకా రేటింగ్ సాంకేతిక సామర్థ్యం, సప్లై చైన్​ స్థితిస్థాపకత, ఏకీకరణ, పరిశోధన-అభివృద్ధి, పర్యావరణ, సామాజిక, పాలనా పద్ధతులు, కార్పొరేట్ బాధ్యత వంటి ప్రమాణాల్లో బలమైన పనితీరును కనపరిచింది.

2025 నాటికి దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో 15,000 MW కంటే ఎక్కువ సౌర మాడ్యూళ్లను రవాణా చేసింది. ఇందులో 10,000 MW భారత్​లో కాగా, మిగిలిన 5,000 MW విదేశాలకు ఎగుమతి చేసింది. అదానీ ఉత్పత్తి చేసిన వాటిల్లో దాదాపు 70 శాతం మాడ్యూళ్లను భారత్​లోని సౌర ఘటాలను ఉపయోగించి తయారు చేశారు. ఇక అదే సమయంలో 8,000 కంటే ఎక్కువ ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు, గణనీయమైన సంఖ్యలో పరోక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తోంది. ఫలితంగా అదానీ సోలార్‌ను మొదటి, వేగవంతమైన భారతీయ తయారీదారుగా అరుదైన మైలురాయిని అందుకుంది.

మరోవైపు వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి కంపెనీ తన తయారీ సామర్థ్యాన్ని ఏడాదికి 10,000 MWకి విస్తరించాలని అదానీ సోలార్​ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గుజరాత్‌లోని ముంద్రా పోర్ట్​లోని తయారీ కేంద్రంలో అధిక సామర్థ్యం గల తదుపరి తరం సోలార్ మాడ్యూల్‌లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో వేఫర్‌లు, సెల్‌లు, మాడ్యూల్స్, సౌర గాజు, అల్యూమినియం ఫ్రేమ్‌లు, EVA బ్యాక్‌షీట్‌లతో సహా కీలక అనుబంధ పదార్థాలను తయారు చేస్తోంది.

అంతకుముందు కివా ఫొటోవోల్టాయిక్ ఎవల్యూషన్ ల్యాబ్స్ ప్రకటించిన జాబితాలో అదానీ సోలార్ వరుసగా ఎనిమిదో సంవత్సరం టాప్ పెర్ఫార్మర్‌గా నిలిచింది. 2025 మూడో త్రైమాసికంతో సహా బ్లూమ్‌బెర్గ్ న్యూ ఎనర్జీ ఫైనాన్స్‌తో టైర్ 1 హోదాను దక్కించుకుంది.

భారత సౌర తయారీ సామర్థ్యం 2014లో 2.5 GW కంటే తక్కువ ఉండగా, 2025లో 140 GWకి పెరిగింది. ఇన్‌స్టాల్డ్ సోలార్ తయారీ సామర్థ్యంలో దేశం ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూడో స్థానంలో ఉంది దీంతో పాటు ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తిదారుగాను రికార్డు సాధించింది.

వుడ్ మెకెంజీ సంస్థ నివేదిక ప్రకారం టాప్ 10 తయారీదారులు 2025 తొలి అర్థ భాగంలో సుమారు 2.2 బిలియన్​ డాలర్ల నికర నష్టాన్ని చూపెట్టారు. చైనాకు సంబంధించిన కంపెనీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా టాప్ 10లో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూనే ఉన్నప్పటికీ, భారత్​, దక్షిణ కొరియా, సింగపూర్, అమెరికా ప్రాతినిధ్యంతో వైవిధ్యభరితమైన పోటీ నెలకొంది. టాప్ 10 తయారీదారులు సమష్టిగా 224 GW మాడ్యూళ్లను రవాణా చేసినట్లు చెప్పింది. మొదటి అర్ధభాగంలో ప్రపంచ షిప్‌మెంట్‌ల్లో 75 శాతం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది.

TAGGED:

WOOD MACKENZIE SOLAR RANKING
WOOD MACKENZIE SOLAR REPORT
ADANI SOLAR RANKING IN INDIA
WOOD MACKENZIE SOLAR RANKING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.