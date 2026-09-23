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భారత  కుబేరుడు అదానీ- దేశ సంపన్నుల జాబితాలో మరోసారి అగ్రస్థానం

దేశ కుబేరుల జాబితాలో మరోసారి అగ్రస్థానం కైవసం చేసుకున్న గౌతమ్ అదానీ కుటుంబం- 'M3Mహురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026' నివేదిక వెల్లడి- దేశంలో బిలియనీర్ల సంఖ్య రికార్డు స్థాయిలో 391కి చేరినట్లు వెల్లడి

Adani Reclaims Billionaire Record
అదానీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 7:24 PM IST

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Adani Reclaims Billionaire Record : దేశ కుబేరుల జాబితాలో అదానీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ కుటుంబం మరోసారి అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఇప్పటివరకూ మొదటి స్థానంలో ఉన్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్​ అంబానీని వెనక్కి నెట్టింది. ఈ మేరకు తాజాగా విడుదలైన 'M3Mహురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2026' ప్రకారం దేశంలో బిలియనీర్ల సంఖ్య రికార్డు స్థాయిలో 391కి చేరినట్లు వెల్లడైంది.

హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్-2026 ప్రకారం, అదానీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ కుటుంబం దేశంలోనే అత్యంత సంపన్న కుటుంబంగా నిలిచింది. గౌతమ్ అదానీ సంపద 13 శాతం పెరిగి రూ.9.23 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది. ఇదే సమయంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ సంపద 10 శాతం మేర క్షీణించి రూ.8.63 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది. వీరిద్దరి మధ్య సంపద వ్యత్యాసం ప్రస్తుతం రూ.59,400 కోట్లుగా ఉంది. మరోవైపు మూడో స్థానంలోకి లక్ష్మీనివాస్‌ మిత్తల్‌ కుటుంబం దూసుకొచ్చింది. యూరోపియన్ ఉక్కు ధరలు పెరగడం, వాణిజ్యపరమైన రక్షణలు లభించడంతో ఆయన సంపద దాదాపు రెట్టింపై రూ.3.39 లక్షల కోట్లకు చేరింది. సీరమ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన సైరస్ పూనావాలా కుటుంబం రూ.3.03 లక్షల కోట్లతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. తరువాతి స్థానాల్లో HCL టెక్నాలజీస్​కు చెందిన రోష్నీ నాడార్ మల్హోత్రా, కుమార్ మంగళం బిర్లా, సన్ ఫార్మా అధినేత దిలీప్ సంఘ్వీ, విప్రో అజీమ్ ప్రేమ్‌జీ ఉన్నారు. దేశంలోనే అత్యంత సంపన్న మహిళగా 2.79 లక్షల కోట్లతో రోష్నీ నాడార్ కొనసాగుతున్నారు. రూ.2.08 లక్షల కోట్లతో అనిల్ అగర్వాల్ కుటుంబం తొలిసారి టాప్-10లో తొమ్మిదో స్థానానికి ఎగబాకగా జేబీ కెమికల్స్ విలీనంతో సంపద 52 శాతం పెరగడం వల్ల సమీర్ మెహతా కుటుంబం రూ.1.89 లక్షల కోట్లతో పదో స్థానంలో నిలిచింది.

ఐదేళ్లుగా అగ్రస్థానం కోసం అదానీ, అంబానీ పోటీ
గత ఐదేళ్లుగా అగ్రస్థానం కోసం అదానీ, అంబానీ మధ్య తీవ్ర పోటీ నడుస్తోందని హురున్ నివేదిక పేర్కొంది. 2022లో అంబానీని దాటిన అదానీ 2023లో వెనుకబడ్డారు. మళ్లీ 2024లో లీడ్‌లోకి వచ్చి, 2025లో కోల్పోయారు. ఇప్పుడు 2026లో తిరిగి నంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఐదేళ్లలో ఐదుసార్లు అగ్రస్థానాలు చేతులు మారాయి. మరోవైపు భారత్‌లో కనీసం వెయ్యి కోట్ల సంపద కలిగిన కుబేరుల సంఖ్య 1810కి పెరిగింది. గతేడాదితో పోలిస్తే వీరు 128 మంది పెరిగారు. వీరి మొత్తం సంపద 12.8 శాతం పెరిగి రూ.187.5 లక్షల కోట్లకు చేరింది. ఇది భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో దాదాపు సగానికి సమానం. ఈ ఏడాది దేశంలో కొత్తగా 27 మంది డాలర్ బిలియనీర్లు పుట్టుకొచ్చారు.

కుబేరుల ఎదుగుదలకు టెక్నాలజీ రంగం కీలకంగా మారుతోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తొలిసారిగా ఒక ప్రత్యేక రంగంగా ఆవిర్భవించింది. ఈ రంగం నుంచి 19 మంది ఈ జాబితాలో చోటు సాధించారు. వారి మొత్తం సంపద రూ.3.07 లక్షల కోట్లు. ఈ 19 మందిలో 15 మంది కొత్తగా చేరారు. బెంగళూరుకు చెందిన క్యూపైఏఐ వ్యవస్థాపకుడు నాగేంద్ర నాగరాజ 17వందల కోట్ల సంపదతో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ రంగం నుంచి ప్రవేశించిన తొలి వ్యక్తిగా నిలిచారు. ఈ జాబితాలో 70 శాతం మంది అంటే 1266 మంది స్వయంకృషితో ఎదిగిన పారిశ్రామికవేత్తలే ఉన్నారు. దేశంలో అత్యధికంగా ముంబయి నగరంలో 465 మంది సంపన్నులు ఉండగా తర్వాత దిల్లీలో 236 మంది, బెంగళూరులో 129 మంది ఉన్నారు. 2026 ర్యాంకింగ్ పరిధిలో లిస్టెడ్ కంపెనీల సంపద సగటున రోజుకు 5, 833 కోట్లు చొప్పున పెరిగిందని హురున్ సంస్థ పేర్కొంది.

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