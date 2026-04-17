ETV Bharat / business

ముఖేశ్‌ అంబానీని దాటిన గౌతమ్‌ అదానీ- ఆసియాలో అత్యంత ధనవంతుడిగా

బ్లూమ్‌బెర్గ్‌ బిలియనీర్ల జాబితాలో ఆసియాలో అత్యంత సంపన్నుడిగా గౌతమ్‌- ముకేశ్‌ అంబానీని దాటి మొదటిస్థానంలో చేరుకున్న గౌతమ్‌ అదానీ- ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో 19వ స్థానంలో ఉన్న అదానీ

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 17, 2026 at 3:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Adani overtakes Ambani : అదానీ గ్రూప్‌ ఛైర్మన్‌ గౌతమ్‌ అదానీ ఆసియాలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా మరోసారి అవతరించారు. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌ అంబానీని వెనక్కి నెట్టి మొదటిస్థానంలోకి దూసుకెళ్లారు. బ్లూమ్‌బెర్గ్‌ బిలియనీర్స్‌ ఇండెక్స్‌ ప్రకారం, గౌతమ్‌ అదానీ సంపద 92.6 బిలయన్‌ డాలర్లు ఉంది. ముకేశ్‌ అంబానీ సంపద 90.8 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉంది. పోర్ట్స్ నుంచి ఎనర్జీ వరకు విస్తరించిన అదానీ గ్రూప్ షేర్లకు మార్కెట్‌లో డిమాండ్ పెరిగింది. దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ ఓడరేవుల నెట్‌వర్క్, పునరుత్పాదక ఇంధనం, విమానాశ్రయాల నిర్వహణలో అదానీ గ్రూప్ దూసుకుపోతోంది. ముఖ్యంగా గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో అదానీ భారీ పెట్టుబడులు పెడుతోంది. దీంతో అదానీ గ్రూప్ మార్కెట్ విలువ 200 బిలియన్ డాలర్లు దాటింది. పదేళ్లుగా అంబానీ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, 2022లో తొలిసారి అదానీ ఆయన్ను అధిగమించారు. హిండెన్‌బర్గ్ నివేదిక ఆరోపణలతో అదానీ సంపద భారీగా క్షీణించింది. దీంతో ముకేశ్‌ అంబానీ మళ్లీ టాప్‌ ప్లేస్‌కి వెళ్లారు. అయితే ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎనర్జీ రంగాల్లో విస్తరణతో అదానీ గ్రూప్‌ మళ్లీ పుంజుకుంది. అటు ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో గౌతమ్‌ అదానీ 19వ స్థానంలో ఉన్నారు. ఇదే జాబితాలో టెస్లా అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్ 656 బిలియన్‌ డాలర్ల సంపదతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు.

TAGGED:

ADANI AND AMBANI
ASIA RICHEST ADANI
GAUTAM ADANI NET WORTH
ADANI OVERTAKES AMBANI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.