డిఫెన్స్ ఉత్పత్తుల తయారీకి అదానీ సిద్ధం!- ఏకంగా రూ.1.8 లక్షల పెట్టుబడులు!

Adani Defence Investment 2026 : రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల తయారీపై వచ్చే సంవత్సరం (2026లో) రూ.1.8 లక్షల కోట్లను పెట్టుబడి పెట్టాలని అదానీ గ్రూప్ యోచిస్తోంది. ప్రత్యేకించి మానవ రహిత ఆయుధాలు (డ్రోన్లు), అత్యాధునిక గైడెడ్ ఆయుధాల (క్షిపణులు) తయారీ విభాగాల్లో భారతదేశ స్వదేశీ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయాలని కంపెనీ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రక్షణ రంగ సంబంధిత సెన్సర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏఐ ఆధారిత కార్యకలాపాలు, ఆయుధ వ్యవస్థల నిర్వహణ, మరమ్మతులు - పునరుద్ధరణ, శిక్షణ మౌలిక వసతుల కల్పనపై పెట్టుబడులు పెట్టాలని అదానీ గ్రూప్ భావిస్తోంది. తద్వారా భారతదేశ భవిష్యత్ రక్షణ రంగ సామర్థ్యాలను మెరుగుపర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నామని ఆ కంపెనీ అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. భారత వాయుసేన, నౌకాదళం, ఆర్మీలు వినియోగించే మానవ రహిత ఆయుధ వ్యవస్థల్లో సెన్సర్లు, సాఫ్ట్‌వేర్, భద్రతా నెట్‌వర్క్‌లను వినియోగిస్తుంటారు. వీటితో ముడిపడిన సేవలపైనా ఇక తమ ఫోకస్ ఉంటుందని అదానీ గ్రూప్ అంటోంది.

'ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ ఆర్డర్లు'
2025లో 'ఆపరేషన్ సిందూర్' వేళ చాలా రకాల సైనిక హార్డ్‌వేర్లను 'అదానీ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్' నుంచి భారత రక్షణ శాఖ కొనుగోలు చేసిందని అదానీ గ్రూప్ గుర్తు చేసింది. ఆ టైంలో 450 కేజీల పేలుడు సామగ్రిని మోసుకెళ్లగల 'దృష్టి 10 స్టార్‌లైనర్' డ్రోన్లను భారత నేవీ, ఆర్మీ తమ నుంచి కొన్నాయని కంపెనీ తెలిపింది. 36 గంటల పాటు గగనతలంలోనే ఉంటూ నిఘా, పర్యవేక్షణ విధులను నిర్వర్తించే సామర్థ్యం ఈ డ్రోన్లకు ఉందని పేర్కొంది. శత్రు డ్రోన్లను దూరం నుంచే గుర్తించి కూల్చేయగల అగ్నిక సూసైడ్ డ్రోన్లను తాము తయారుచేశామని, వాటితో ఇప్పటికే భారత త్రివిధ దళాలు ప్రయోగ పరీక్షలు నిర్వహించాయని అదానీ గ్రూప్ వెల్లడించింది. భుజాలపై నుంచి మిస్సైళ్లను ప్రయోగించేందుకు దోహదపడే తమ 'ఆర్కా మ్యాన్‌ప్యాడ్ల' టెస్టింగ్ సైతం త్రివిధ దళాల్లో విజయవంతంగా పూర్తయిందని, నిర్ణీత గడువులోగా మోహరింపే తరువాయి అని తెలిపింది.

'అవాక్స్‌ తయారీలో ఏకైక ప్రైవేటు కంపెనీ మాదే'
శత్రుదేశాల గగనతల దాడులను ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు 'ఎయిర్‌బార్న్ వార్నింగ్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్'(అవాక్స్) దోహదపడుతుంది. ఈ అధునాతన వ్యవస్థల తయారీ విభాగంలోకి అడుగుపెట్టిన ఏకైక ప్రైవేటురంగ కంపెనీ తమదేనని అదానీ గ్రూప్ తెలిపింది. తమకు చెందిన 'ఎయిర్ వర్క్స్' కంపెనీ, ఇండేమర్ కంపెనీలను ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా దేశంలోనే అతిపెద్ద విమానాల నిర్వహణ, మరమ్మతులు- పునరుద్ధరణ పనుల విభాగాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చామని పేర్కొంది. హైదరాబాద్, నార్నౌల్(హరియాణా), భివానీ(హరియాణా), గురుగ్రామ్‌లలో కేంద్రాలను కలిగిన ఎఫ్‌ఎస్‌టీసీ కంపెనీని కొనడం వల్ల తమ విమాన పైలట్, ఇంజినీరింగ్ శిక్షణా సామర్థ్యాలు పెరిగాయని అదానీ గ్రూప్ వెల్లడించింది.

జలాంతర్గాముల సేవల విభాగంలోనూ అదానీ డిఫెన్స్
డిజిటల్ ట్విన్స్ ప్రాతిపదికన విమానాల నిర్వహణ, మాడ్యులర్ డిజైన్ చేయడం తమకు కలిసొచ్చిందని అదానీ గ్రూప్ తెలిపింది. విమానాల మరమ్మతులకు భారత్‌లో తయారైన పరికరాల వినియోగాన్ని పెంచామని పేర్కొంది. శత్రు డ్రోన్లను కూల్చేయగల మానవ రహిత ఆయుధ వ్యవస్థలతో పాటు జలాంతర్గాములతో ముడిపడిన సేవల విభాగంలోనూ అదానీ డిఫెన్స్ పనిచేస్తోందని తెలిపింది. భూమిపైన, గగనతలంలో, సముద్ర జలాల్లో వినియోగించే ఆయుధ వ్యవస్థల అనుబంధ సేవల్లో కంపెనీని వేగంగా విస్తరిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

శరద్ పవార్ నాకు గురువు లాంటి వారు : గౌతమ్ అదానీ
ఎన్‌సీపీ(ఎస్‌పీ) చీఫ్ శరద్ పవార్ తన గురువు లాంటి వారని అదానీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ అన్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో గౌతమ్ అదానీ తన పెద్దన్న లాంటి వాడని శరద్ పవార్ కుమార్తె సుప్రియా సూలే వ్యాఖ్యానించారు. ఆదివారం మహారాష్ట్రలోని బారామతిలో శరత్‌చంద్ర పవార్ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా గౌతమ్ అదానీ హాజరయ్యారు. ఈసందర్భంగా ఆయన ప్రసంగిస్తూ, శరద్ పవార్ నాయకత్వ పటిమను కొనియాడారు. ఆయన వల్లే బారామతిలో ఇంత పురోగతి జరిగిందన్నారు. గతంలో కేంద్ర మంత్రి హోదాలో దేశంలో వ్యవసాయ విప్లవానికి బాటలు వేసిన ఘనత కూడా పవార్‌కే దక్కుతుందని పేర్కొన్నారు. ఆయన తనకు గురు సమానులు అని తెలిపారు. అనంతరం శరద్ పవార్ కుమార్తె సుప్రియా సూలే ప్రసంగిస్తూ, అదానీ తనకు పెద్దన్న లాంటి వారని చెప్పుకొచ్చారు.

