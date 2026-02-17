ఏఐలో అదానీ గ్రూప్ భారీ పెట్టుబడులు- 100 బిలియన్ డాలర్లతో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు

ETV Bharat / business

Published : February 17, 2026 at 3:14 PM IST

Adani Group USD 100 billion investment : పునరుత్పాదక ఇంధనంతో నడిచే హైపర్‌స్కేల్ ఏఐ డేటా సెంటర్లను అభివృద్ధి చేసేందుకు 100 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు అదానీ గ్రూప్ ప్రకటించింది. 2035 నాటికి అవి అందుబాటులోకి వస్తాయని మంగళవారం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సర్వర్ల తయారీ, క్లౌడ్ ప్లాట్‌ఫామ్ సహా ఇతర అనుబంధ రంగాల్లో మరో 150 బిలియన్ డాలర్ల అదనపు పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఇంటెలిజెన్స్ విప్లవంలోకి అడుగుపెడుతోందని అదానీ గ్రూప్ చైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ అన్నారు. ఇంధనం, కంప్యూటింగ్ మధ్య సమతుల్యతను సాధించిన దేశాలే రాబోయే దశాబ్దాన్ని శాసిస్తాయని తెలిపారు. ఈ విషయంలో నాయకత్వం వహించడానికి భారత్‌ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఏఐ యుగంలో భారత్‌ కేవలం వినియోగదారుగా మాత్రమే మిగిలిపోదని సృష్టికర్తలుగా, ఇంటెలిజెన్స్ ఎగుమతిదారులుగా ఉంటుందని విశ్వాసం వ్యక్తంచేశారు. అందులో భాగస్వామ్యం కావడం తమకు గర్వకారణమని అదానీ తెలిపారు.

ప్రస్తుతం అదానీ సంస్థకు 2 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో కూడిన డేటా సెంటర్లు ఉండగా...దానికి ఐదు గిగావాట్లకు విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకొంది. అందులో భాగంగా విశాఖపట్నంలో గిగావాట్ సామర్థ్యంతో ఏటా డేటా సెంటర్‌ను నెలకొల్పడానికి గూగుల్‌తో అదానీ గ్రూప్‌ ఒప్పందం చేసుకుంది. హైదరాబాద్‌, పుణెలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు మైక్రోసాఫ్ట్‌తో ఒప్పందం చేసుకుంది.

