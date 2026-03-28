భారత ఆర్మీకి 2వేల ప్రహార్ మెషీన్ గన్లు- అదానీ డిఫెన్స్ నుంచి తొలి బ్యాచ్‌ డెలివరీ

గ్వాలియర్‌లోని అదానీ డిఫెన్స్ కాంప్లెక్స్ సత్తా - షెడ్యూల్ కంటే 11 నెలలు ముందే ప్రహార్ గన్ల డెలివరీ- రక్షణ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ ఏ అంబరసు ప్రశంసలు

Published : March 28, 2026 at 9:58 PM IST

Adani Defense : అదానీ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ కంపెనీ 2వేల ప్రహార్ తేలికపాటి మెషీన్ గన్లను భారత ఆర్మీకి అందజేసింది. మేకిన్ ఇండియా మిషన్‌లో భాగంగా భారత్‌లోనే ప్రహార్ మెషీన్ గన్లను తయారు చేశారు. 7.62 మిల్లిమీటర్ల వెడల్పు క్యాలిబర్‌ను కలిగిన ఈ గన్లను మధ్యప్రదేశ్‌లోని గ్వాలియర్ శివార్లలో ఉన్న అదానీ డిఫెన్స్ చిన్నతరహా ఆయుధాల కాంప్లెక్స్‌లోనే తయారు చేశారు. 2వేల ప్రహార్ తేలికపాటి మెషీన్ గన్లతో కూడిన తొలి బ్యాచ్‌ను భారత ఆర్మీకి అందజేసేందుకు శనివారం రోజు గ్వాలియర్‌లోని అదానీ డిఫెన్స్ కాంప్లెక్స్‌ పరిసరాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రక్షణ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ (కొనుగోళ్లు) ఏ అంబరసు, అదానీ డిఫెన్స్ సీఈఓ ఆశిష్ రాజ్‌వంశీ, కంపెనీ సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. 2వేల ప్రహార్ గన్లతో భారత ఆర్మీకి పంపుతున్న ట్రక్కులకు ఏ అంబరసు, తదితరులు జెండా ఊపారు.

షెడ్యూల్ కంటే ముందే ప్రహార్ గన్ల డెలివరీ : రక్షణ శాఖ డీజీ
నిర్ణీత షెడ్యూల్ కంటే ముందే ప్రహార్ మెషీన్ గన్లను ఆర్మీకి అదానీ డిఫెన్స్ డెలివరీ చేస్తోందని రక్షణ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ (కొనుగోళ్లు) ఏ అంబరసు కొనియాడారు. చాలా నెలలు ముందుగానే గన్లను ఆర్మీకి అందించడంలో అదానీ డిఫెన్స్ సఫలమైందన్నారు. దీని ద్వారా సకాలంలో ఆయుధాలను తయారుచేసి అందించే సత్తా ఆ కంపెనీకి ఉందనే విషయం వెల్లడైందని ఆయన తెలిపారు. రక్షణ రంగ సంస్థలకు అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలను అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఏ అంబరసు చెప్పారు. ఎంత మోతాదులో ఆయుధాలను తయారు చేయగలరు ? ఎంత వేగంగా తయారు చేయగలరు ? అనేవి రక్షణ పరిశ్రమలో కీలకమైన రెండు సూత్రాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.

దీన్నిబట్టే ఆయుధాల తయారీ ఆర్డర్లు లభిస్తాయన్నారు. రక్షణ రంగంలో భారతదేశ ఆత్మ నిర్భరత కోసం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాలు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తున్నాయని ఏ అంబరసు తెలిపారు. ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా మున్ముందుకే సాగాలని ప్రైవేటు రక్షణరంగ కంపెనీలకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అదానీ డిఫెన్స్ పనితీరు అద్భుతంగా ఉందన్నారు. అంతకుముందు, గ్వాలియర్‌లోని అదానీ డిఫెన్స్ చిన్నతరహా ఆయుధాల కాంప్లెక్స్‌‌ను ఏ అంబరసు సందర్శించారు. ఈసందర్భంగా కాంప్లెక్స్‌లోని అండర్ గ్రౌండ్‌ ఫైరింగ్ రేంజులో ప్రహార్ తేలికపాటి మెషీన్ గన్లను ఫైర్ చేసి ఆయన పరీక్షించారు.

11 నెలలు ముందే తొలి బ్యాచ్ డెలివరీ : అదానీ డిఫెన్స్
'ప్రహార్ మెషీన్ గన్ల తొలి బ్యాచ్‌ను మేం ఈరోజే భారత ఆర్మీకి డెలివరీ చేశాం. ఇక్కడి దాకా రావడానికి గ్వాలియర్‌లోని మా యూనిట్ ఆరేళ్ల పాటు శ్రమించింది. గన్ల సప్లై కోసం బిడ్ దాఖలు చేయడం నుంచి డెలివరీ దాకా ఎంతో శ్రమించాల్సి వచ్చింది. నిర్ణీత షెడ్యూల్ కంటే 11 నెలలు ముందే మేం గన్ల తొలి బ్యాచ్‌ను ఆర్మీకి అందించాం. 40వేల ప్రహార్ తేలికపాటి మెషీన్ గన్ల కోసం మాకు భారత ఆర్మీ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది. కాంట్రాక్టు ప్రకారం, ఏడేళ్లలోగా వాటిని మేం సప్లై చేయొచ్చు. కానీ మూడేళ్లలోగానే వాటిని ఆర్మీకి అందిస్తాం' అని అదానీ డిఫెన్స్ సీఈఓ ఆశిష్ రాజ్‌వంశీ విలేకరులకు తెలిపారు.

100 ఎకరాల్లో అదానీ డిఫెన్స్ కాంప్లెక్స్
గ్వాలియర్‌లోని అదానీ డిఫెన్స్ చిన్నతరహా ఆయుధాల కాంప్లెక్స్‌‌ విశేషాల్లోకి వెళ్తే, అది దాదాపు 100 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ప్రతీ సంవత్సరం 1 లక్ష ఆయుధాలను తయారు చేసే సామర్థ్యం ఈ ప్లాంటుకు ఉంది. ఇక్కడ తయారయ్యే ఆయుధాలు, తుపాకుల్లో 90 శాతం స్వదేశీ పరికరాలనే వినియోగిస్తారు. రైఫిల్స్, పిస్టల్స్, మెషీన్ గన్లలో వినియోగించే 30 కోట్ల స్మాల్ క్యాలిబర్ బుల్లెట్లను ఏటా ఉత్పత్తి చేసే కెపాసిటీ ఈ కాంప్లెక్సుకు ఉంది. ఈ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచే ప్లాన్‌లో ఉన్నామని అదానీ డిఫెన్స్ అధికార వర్గాలు అంటున్నాయి.

  • ప్రహార్ ఫీచర్లు
  • ప్రహార్ తేలికపాటి మెషీన్ గన్‌లోని బ్యారెల్ పొడవు 508 మిల్లీమీటర్లు (20 ఇంచులు) ఉంటుంది.
  • ఈ గన్ బరువు 8 కేజీలు.
  • గన్ పొడవు 1,100 మిల్లీమీటర్లు.
  • గన్ రేంజు 1000 మీటర్లు.

