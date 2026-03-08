ETV Bharat / business

ACలు కొనాలనుకునేవారికి షాక్- పెరగనున్న రేట్లు- కారణమిదే?

దేశంలో పెరగనున్న ఏసీ ధరలు- రాగి, రవాణా ఖర్చులు పెరగడం, రూపాయి పతనమే అందుకు ప్రధాన కారణం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 8, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Air Conditioner Price Hike : ఎయిర్‌ కండిషనర్ (ఏసీ) కొనాలనుకునేవారికి బ్యాడ్ న్యూస్. రాగి ధరలు పెరగడం, డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ బలహీనపడడం, రవాణా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఈ ఏడాది ఏసీల ధరలు 5-15 శాతం మేర పెరగనున్నాయి. ఈ ధరల పెంపు ఫిబ్రవరి- ఏప్రిల్ మధ్య జరగనుంది. ఇప్పటికే పలు ఏసీ విక్రయ సంస్థలు ధరలను పెంచేశాయి. డైకిన్, వోల్టాస్, ఎల్డీ, హైయర్, మిత్సుబిషి హెవీ ఇండస్ట్రీస్‌తో సహా ప్రముఖ కంపెనీలు త్వరలో ఏసీ ధరలను పెంచనున్నాయి.

12శాతం పెరగనున్న డైకిన్ కంపెనీ ఏసీ ధరలు
డైకిన్ ఇండియా కంపెనీకి చెందిన ఏసీల ధరలు ఏప్రిల్ నుంచి దాదాపు 12 శాతం పెరగనున్నాయి. ధరల పెరుగుదల ఏసీ మోడళ్ల ఆధారంగా ఉంటుంది. ఇదే విషయాన్ని డైకిన్ ఇండియా ఛైర్మన్, ఎండీర్ కన్వల్జీత్ జావా తెలిపారు. "కొత్త ఇంధన నిబంధనలు వచ్చాయి. అవి ఏసీల ధరలపై ప్రభావం చూపాయి. అలాగే రాగి వంటి ఏసీ తయారీ ముడి సరుకుల ధరలు పెరిగాయి. అమెరికా డాలర్ ఆల్ టైమ్ గరిష్ఠానికి చేరుకుంది (భారతీయ రూపాయితో పోలిస్తే). అంతేకాకుండా ప్రపంచంలో అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. అలాగే సరుకు రవాణా ఖర్చులు కూడా పెరిగాయి. దీని వల్ల దిగుమతులు ఖరీదైనవిగా మారాయి. అందుకే అన్ని కంపెనీలు ఏసీ రేట్లను పెంచుతున్నాయి. ప్రత్యామ్నాయ మార్గం లేదు." అని కన్వల్జీత్ జావా స్పష్టం చేశారు.

ఏసీ ధరల పెంపు అమ్మకాలపై ప్రభావం చూపుతుందా?
ఈ ధరల పెంపు ఈ ఏడాది ఏసీ అమ్మకాలను ప్రభావితం చేస్తుందా? అనే విషయంపై కూడా కన్వల్జీత్ జావా స్పందించారు. ఈ ఏడాది వేసవి వేడి ఎక్కువగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నామని తెలిపారు. అందుకే 2024లా రికార్డు స్థాయిలో అమ్మకాలు జరుగుతాయని ఆశిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది ఏసీ అమ్మకాల్లో కనీసం 15 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయాలని ఆశిస్తున్నామని అన్నారు.

పెరిగిన బ్లూస్టార్ ఏసీ ధరలు
అలాగే తమ కంపెనీ ఫిబ్రవరి మధ్యలోనే ఏసీ ధరలను 8-10 శాతం పెంచిందని బ్లూ స్టార్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బి. త్యాగరాజన్ తెలిపారు. అయితే పాత ధరల ఇన్వెంటరీ ఇప్పటికీ మార్కెట్లో ఉందని, కాబట్టి మార్కెట్లో రేటు పెద్దగా తేడా లేదన్నారు. ఏసీల ధరలు పెరుగుతాయని కంపెనీలు పాత స్టాక్‌ను విక్రయించేశాయని స్పష్టం చేశారు.

గతేడాది మందగించిన ఏసీ విక్రయాలు
కాగా, గతేడాది (2025) ఏసీల అమ్మకాలు మందగించాయి. ఎందుకంటే అకాల వర్షపాతం, ఇతర అంశాల ఏసీల అమ్మకాలపై ప్రభావం చూపాయి. 2024లో దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో తీవ్రమైన వేడిగాలులు వీయడంతో ఏసీలు అమ్మకాలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఈ ఏడాది కూడా 2024లాగే ఏసీల అమ్మకాలలో వృద్ధిని సాధించాలని కంపెనీలు కసరత్తు చేస్తున్నాయి.

