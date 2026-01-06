ETV Bharat / business

ఆధార్​ PVC కార్డు ధరలు పెంపు- పైగా పన్నులు కూడా!- జనవరి నుంచే అమల్లోకి

ఆధార్​ పీవీసీ కార్డు ధరలు పెంచిన యూఐడీఏఐ- పూర్తి వివరాలు మీ కోసం!

Aadhaar PVC Card Price Hiked
Aadhaar PVC Card Price Hiked (EENADU)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 6, 2026 at 4:16 PM IST

Aadhaar PVC Card Price Hiked : ఆధార్ పీవీసీ కార్డు ధర పెంచుతూ యూనిక్​ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మైఆధార్​ పోర్టల్​ లేదా ఎంఆధార్​ మొబైల్​ యాప్​ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునే ఆధార్ పీవీసీ కార్డులకు ఈ ఛార్జీలు వర్తిస్తాయని స్పష్టం చేసింది. సవరించిన ధరలు 2026 జనవరి 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చినట్లు పేర్కొంది.

ఆధార్ పీవీసీ కార్డు ఉపయోగాలు ఏంటి?
ఆధార్​ పీవీసీ కార్డు అనేది మెరుగైన భద్రతా ఫీచర్లు కలిగి ఉంటుంది. అయితే దీని ధరను ప్రస్తుతమున్న రూ.50ల నుంచి రూ.75లకు (పన్నులతో సహా) పెంచారు. యూఐడీఏఐ సర్క్యులర్ ప్రకారం, గత కొన్నేళ్లుగా ఆధార్​ పీవీసీ కార్డు తయారీకి, పంపిణీకి అవసరమైన ముడి పదార్థాలు, ప్రింటింగ్​, సురక్షిత డెలివరీ, సంబంధిత లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు బాగా పెరిగాయి. అందుకే పెరుగుతున్న నిర్వహణ వ్యయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, నాణ్యమైన సేవలను అందించే లక్ష్యంతో, ఆధార్​ పీవీసీ కార్డు రుసుమును పెంచడం జరిగింది.

అసలు ఆధార్​కు, పీవీసీ కార్డుకు ఏమైనా తేడాలు ఉంటాయా?
లేదు. ఆధార్​ పీవీసీ కార్డు కేవలం ఒక మన్నికైన, కాంపాక్ట్​ కార్డు మాత్రమే. ఇది ఈ-ఆధార్​, పేపర్ ఆధార్​ల లానే ఉంటుంది. వాటితో సమానంగా చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఈ ఆధార్​ పీవీసీ కార్డు సర్వీస్​ను 2020లో ప్రారంభించారు.

కొత్త కార్డు రావడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది?
యూజర్లు కనుక కొత్త ఆధార్​ పీవీసీ కార్డు కోసం ఆర్డర్ చేస్తే, యూఐడీఏఐ దాన్ని 5 పని దినాల్లోపు ముద్రించి పోస్టల్​ డిపార్ట్​మెంట్​కు అందిస్తుంది. ఆధార్​ పీవీసీ కార్డు, ఆధార్ డేటాబేస్​లో నమోదు చేసిన చిరునామాకు ఇండియా పోస్టు- స్పీడ్ పోస్టు ద్వారా డెలివరీ చేస్తుంది.

UIDAI ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది?
యూఐడీఏఐ అనేది ఎలక్ట్రానిక్స్​ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్​ టెక్నలజీ మంత్రిత్వ శాఖ పనిచేస్తుంది. దీనిని 2009లో స్థాపించారు. భారతీయులకు 12 అంకెల ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్య అయిన ఆధార్​ను ఇది జారీ చేస్తుంది. ఈ ఆధార్ వ్యక్తుల గుర్తింపు, చిరునామా రుజువుగా పనిచేస్తుంది. ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు, బ్యాంకింగ్​, పన్నులు, మొబైల్ కనెక్షన్​లతో సహా అన్ని రకారల ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సేవలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఆధార్​ అనేది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బయోమెట్రిక్​ ఐడీ వ్యవస్థగా ఉంది. వినియోగదారుల భద్రత, సౌలభ్యాన్ని పెంచడానికి యూఐడీఏఐ ఎప్పటికప్పుడు తన సేవలను నవీకరిస్తూనే ఉంది.

కొత్త ఆధార్ పీవీసీ కార్డు కోసం ఎలా అప్లై చేయాలి?

  • ముందుగా మీరు యూఐడీఏఐ అధికారిక పోర్టల్​ https://myaadhaar.uidai.gov.in/ ఓపెన్ చేయాలి.
  • 'ఆర్డర్ ఆధార్​ పీవీసీ కార్డు' సర్వీస్​పై క్లిక్ చేయాలి
  • తరువాత మీ 12 అంకెల ఆధార్​ కార్డు నంబర్​ను ఎంటర్ చేయాలి.
  • తరువాత సెక్యూరిటీ కోడ్​ను/ క్యాప్చాను ఎంటర్ చేయాలి.
  • అప్పుడు మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్​ నంబర్​కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని ఎంటర్ చేయాలి.
  • ఒక వేళ మీ మొబైల్​ నంబర్ రిజిస్టర్ కాకపోయి ఉంటే, మీ మొబైల్​ను ఓటీపీ ద్వారా వ్యాలిడేట్ చేయాలి.
  • నియమ, నిబంధనలు అన్నీ చదివిన తరువాత సబ్మిట్​ బటన్​పై క్లిక్ చేయాలి
  • తరువాత రూ.75 రుసుమును యూపీఐ లేదా కార్డు లేదా ఆన్​లైన్​ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చెల్లించాలి.
  • పేమెంట్ సక్సెస్ అయిన తరువాత, కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ వస్తుంది.
  • అందుల మీకు ఒక 'సర్వీస్ రిక్వెస్ట్​ నంబర్​' (SRN) వస్తుంది. దాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి. అంతే సింపుల్​!
  • తరువాత మీకు ఎస్​ఎంఎస్​ ద్వారా AWB నంబర్ వస్తుంది.
  • ఈ నంబర్​ ద్వారా మీ డెలివరీ స్టేటస్​ను ఇండియా పోస్ట్ వెబ్​సైట్​లో ఎప్పటికప్పుడు చెక్​ చేసుకోవచ్చు.
  • మీకు నిర్దేశిత సమయంలోపు స్పీడ్​ పోస్టు ద్వారా ఆధార్ పీవీసీ కార్డు వస్తుంది.

