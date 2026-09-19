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LPG సబ్సిడీకి ఆధార్ తప్పనిసరి- అక్టోబర్ 1 నుంచి కొత్త నిబంధన

అక్టోబర్ 1 నుంచి సబ్సిడీతో ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి- ఇప్పటికే 27.43 కోట్ల మంది వినియోగదారులు ఆధార్ అథెంటికేషన్ పూర్తి

Aadhar Authentication LPG
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 10:37 PM IST

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Aadhar Authentication LPG : వంట గ్యాస్ వినియోగదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పు తీసుకొచ్చింది. ఇకపై సబ్సిడీతో ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ రీఫిల్ పొందాలంటే ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ తప్పనిసరి కానుంది. అక్టోబర్ 1 నుంచి ఆ నిబంధన అమల్లోకి రానుంది. ఈ మేరకు శనివారం కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.

దేశంలో ప్రస్తుతం యాక్టివ్‌గా ఉన్న దేశీయ ఎల్‌పీజీ వినియోగదారుల్లో 89.9 శాతం మంది ఇప్పటికే ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేసుకున్నారని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. మొత్తం 27.43 కోట్ల మంది వినియోగదారులు ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసినట్లు పేర్కొంది. ఇప్పటికే అథెంటికేషన్ పూర్తి చేసిన వినియోగదారులు ఇక ఎలాంటి అదనపు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వారు ఇప్పటివరకు మాదిరిగానే సిలిండర్ రీఫిల్ బుక్ చేసుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

ఇప్పటివరకు ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయని వినియోగదారులు కూడా ఎల్‌పీజీ పొందొచ్చు. అయితే సబ్సిడీతో, ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన నియంత్రిత రిటైల్ ధరకు రీఫిల్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ముందుగా అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియను వినియోగదారులు తమకు అనుకూలమైన విధంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. సిలిండర్ డెలివరీ సమయంలోనే డెలివరీ సిబ్బంది ద్వారా అథెంటికేషన్ చేయించుకోవచ్చు. లేదా సంబంధిత ఎల్‌పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ షోరూమ్‌కు వెళ్లి పూర్తి చేయొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇంటి నుంచే మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా ఆధార్ అథెంటికేషన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

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