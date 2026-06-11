'బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఏఐ ఫ్రాడ్స్పై ఆందోళన- 84 శాతం మందికి నష్టాలు'
భారతీయ బ్యాంకింగ్ రంగంలో పెరిగిన ఏఐ ఆధారిత మోసాలు- 1,440 మంది బ్యాంకింగ్ రంగ నాయకులపై సర్వే- సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఫిన్టెక్ సంస్థ బయోక్యాచ్ నివేదికలో సర్వే ఫలితాలు
Published : June 11, 2026 at 10:52 AM IST
AI Frauds Scams In Banking Sector : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్థిక సంస్థలు ఏఐ ఆధారిత మోసాల పట్ల ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. ఈ క్రమంలో భారతీయ బ్యాంకులు ఈ మోసాలకు సంబంధించిన సవాళ్లను తీవ్రంగా ఎదుర్కొంటున్నాయని స్పష్టమైంది. గత ఏడాది కాలంలో 84 శాతం మంది బ్యాంకింగ్ రంగ నాయకులు (బ్యాంకింగ్ లీడర్స్) ఫ్రాడ్స్ వల్ల అధిక నష్టాలను చవిచూసినట్లు తేలింది. ఈ మేరకు ప్రముఖ సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఫిన్టెక్ సంస్థ బయోక్యాచ్ తన నివేదికలో సర్వే ఫలితాలను వెల్లడించింది.
బయోక్యాచ్ నివేదికలో ఏముందంటే?
25 దేశాలకు చెందిన ఫ్రాడ్ మేనేజ్మెంట్, యాంటీ మనీలాండరింగ్, రిస్క్ అండ్ కంప్లయన్స్ విభాగాలలో పనిచేస్తున్న 1,440 మంది బ్యాంకింగ్ రంగ నాయకుల అభిప్రాయాలను ఈ సర్వే కోసం సేకరించారు. ఈ సర్వేలో ఆర్థిక మోసాలు, ఏఐ ఆధారిత ముప్పుల విషయంలో భారత్ అత్యంత ఆందోళన చెందుతున్న, తీవ్ర ప్రభావానికి గురవుతున్న దేశాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. రాబోయే ఏడాదిలో ఏఐ ఏజెంట్లను బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని దుర్వినియోగం చేయగల అతిపెద్ద బలహీనతగా ప్రతిస్పందనదారులు గుర్తించారు.
భారతదేశంలో సర్వే చేసిన 100 మంది బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక నేరాల నివారణ విభాగ నాయకులలో 90 శాతం మంది తమ సంస్థలలో గత ఏడాది కాలంలో మోసాల ప్రయత్నాలు పెరిగాయని చెప్పారు. ఇది ప్రపంచ మోసాల సగటులో 81 శాతం కంటే గణనీయంగా ఎక్కువ. గత సర్వేలో నమోదైన 70 శాతంతో పోలిస్తే ఈ సంఖ్యలో భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. ప్రపంచ సగటు 76 శాతంతో పోలిస్తే, 84 శాతం మంది భారతీయ బ్యాంకింగ్ నాయకులు మోసాల వల్ల నష్టాలు పెరుగుతున్నట్లు చెప్పారు. గతేడాది సర్వేలో కేవలం 57 శాతం మంది మాత్రమే ఫ్రాడ్ల వల్ల నష్టపోయారు. ఈసారి ఆ సంఖ్యలో గణనీయమైన పెరుగుదల నమోదైంది.
ఆర్థిక మోసాలలో కృత్రిమ మేధస్సు పాత్రపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలను ఈ నివేదిక ఎత్తిచూపింది. 93 శాతం మంది భారతీయ ప్రతిస్పందనదారులు ఏఐ వల్ల మోసాలు, స్కామ్ పద్ధతులు మరింత అధునాతనంగా మారాయని భావిస్తున్నారు. అలాగే 90 శాతం మంది భవిష్యత్తులో చట్టబద్ధమైన ఏఐ సహాయక చర్యలకు హానికరమైన, తారుమారు చేసిన కార్యకలాపాలకు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడం చాలా సవాలుతో కూడుకున్న పని అని పేర్కొన్నారు. మోసపూరిత కార్యకలాపాల వేగం విషయంలో కూడా భారతీయ బ్యాంకింగ్ నాయకులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ఆందోళన చెందుతున్న వారిలో ఉన్నారు. ప్రపంచ సగటు 76 శాతంతో పోలిస్తే 95 శాతం మంది ప్రతిస్పందనదారులు మోసాల వేగం పెరుగుతుండటం పట్ల తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.