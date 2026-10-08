జీఎస్టీ రేట్లలో నో ఛేంజ్- పన్ను అధికారులకు ఉన్న అరెస్టు అధికారాన్ని రద్దు
ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్పై చిన్న వ్యాపారులకు ఊరటనిచ్చేలా నిర్ణయం- ఈ-కామర్స్లో విక్రయించే చిరు వ్యాపారులకు నిబంధనలు సులభతరం- సాధారణ జరిమానాను రూ. 25 వేల నుంచి రూ. 10 వేలకు తగ్గింపు-
Published : October 8, 2026 at 5:41 PM IST
GST Council Meeting 2026 Decisions : కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అధ్యక్షతన జీఎస్టీ కౌన్సిల్ 57వ సమావేశం ముగిసింది. జీఎస్టీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులను కౌన్సిల్ చేయలేదు. ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్పై చిన్న వ్యాపారులకు ఊరటనిచ్చేలా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇ-కామర్స్లో విక్రయించే చిరు వ్యాపారులకు నిబంధనలు సులభతరం చేశారు. సాధారణ జరిమానాను రూ.25 వేల నుంచి రూ.10 వేలకు తగ్గించారు. పన్ను అధికారులకున్న అరెస్టు అధికారాన్ని జీఎస్టీ మండలి రద్దు చేసింది. ప్రాసిక్యూషన్ పరిమితిని రూ.కోటి నుంచి రూ.5 కోట్లకు పెంచారు.
మరోవైపు క్యాన్సర్ రోగులకు ఉపశమనం కలిగించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నాన్-షెడ్యూల్డ్ క్యాన్సర్ నిరోధక ఔషధాల ఎంఆర్పీపై వాణిజ్య మార్జిన్లు 30 శాతానికి పరిమితం చేస్తూ నిర్ణయించింది. బ్రాండెడ్, జెనెరిక్, దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేసినవి, విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నవి, పేటెంట్ ఉన్నవి, పేటెంట్ లేనివి ఇలా అన్ని రకాల క్యాన్సర్ మందులకూ ఈ నిబంధన వర్తిస్తుందని అధికారు వర్గాలు తెలిపాయి. క్యాన్సర్ మందుల విక్రయాల్లో విపరీతమైన లాభాలు వెనకేసుకోవడాన్ని అరికట్టడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఔషధాలను సామాన్య రోగులకు సైతం అందుబాటు ధరల్లోకి తీసుకురావడంతో పాటు, మార్కెట్లో ఎలాంటి కొరత లేకుండా నిరంతరం సరఫరా జరిగేలా చూడటమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ముఖ్య ఉద్దేశమని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. తాజా నిబంధనలు ఈ నెలాఖరు నుంచే అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ నిర్ణయం అమలుతో 35 పేటెంటెడ్ ఔషధాలతో సహా మొత్తం 110 రకాల క్యాన్సర్ మందుల ధరలు గణనీయంగా తగ్గనున్నాయి. తద్వారా క్యాన్సర్ బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా పెద్ద ఊరట లభించనుంది.