బంగారం, వెండి ధరలకు రెక్కలు- ఒక్కరోజులోనే భారీ పెరుగుదల- ఎంతంటే?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు వివరాలు మీకోసం!
Published : June 3, 2026 at 9:37 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి ఎగబాకాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం, డాలర్-రూపాయి మారకపు విలువల్లో మార్పులు వంటి కారణాలతో విలువైన లోహాల ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. దీంతో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వినియోగదారులు, పెట్టుబడిదారులు తాజా ధరలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,60,470కు చేరింది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో అదే పరిమాణంలోని బంగారం రూ.1,60,370 వద్ద నమోదైంది. గత రోజు ధరతో పోలిస్తే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరపై రూ.1,120 మేర పెరుగుదల కనిపించింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ.1,43,190గా ఉంది.
వెండి ధరల్లోనూ జోరు
బంగారం ధరల పెరుగుదలతో పాటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,69,731కు చేరింది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో రూ.2,65,950గా ఉన్న వెండి ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.3,781 పెరగడం గమనార్హం. ఇటీవల కాలంలో వెండి ధరలు కూడా బంగారం తరహాలోనే తరచూ హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి.
నోట్- బంగారం, వెండి ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. కొనుగోలు చేసేముందు ధరలు పరిశీలించుకోవాలి.
అంతర్జాతీయ పరిణామాలే ప్రధాన కారణం
బంగారం, వెండి ధరల మార్పుల్లో ప్రపంచ మార్కెట్ల పాత్ర కీలకమని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా బంగారం డిమాండ్ పెరగడం, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చిత పరిస్థితులు వంటి అంశాలు ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగినప్పుడు దేశీయ మార్కెట్లో కూడా అదే ప్రభావం కనిపిస్తుంది. అలాగే ధరలు తగ్గితే దేశీయంగా కూడా ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంటుంది. భారత్ అవసరాలకు గాను వినియోగించే బంగారంలో ఎక్కువ భాగం విదేశాల నుంచి దిగుమతి అవుతుండటంతో అంతర్జాతీయ ధరల మార్పులు నేరుగా దేశీయ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.