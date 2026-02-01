ETV Bharat / business

బడ్జెట్​లో 16వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులు- రాష్ట్రాలకు గ్రాంట్ల కింద రూ.1.4లక్షల కోట్ల కేటాయింపులు

బడ్జెట్‌లో రాష్ట్రాలకు కేంద్రం నుంచి వనరుల బదిలీ

Union Budget 2026
Union Budget 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 1, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Union Budget 2026 : 2026- 27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్రాలకు గ్రాంట్ల కింద రూ.1.4లక్షల కోట్లు కేటాయించింది కేంద్రం. ఆదివారం కేంద్ర బడ్జెట్​ ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​, 16వ ఫినాన్స్ కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకు వర్టికల్ విధానంలో 41శాతం నిధులను ప్రతిపాదించింది. "నిధుల విభజన ప్రకారం 41 శాతం కేటాయించాలంటూ 16వ ఆర్థిక సంఘం చేసిన ప్రతిపాదనకు మా ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. ఈ మేరకు 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఫినాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్ల కింద రూ. 1.4లక్షల కోట్లు కేటాయించాం. ఇందులో గ్రామీణ, పట్టణ స్థానిక సంస్థలతో పాటు విపత్తు నిర్వహణకు సంబంధించిన నిధులు ఉన్నాయి." అని కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు.

బడ్జెట్‌లో రాష్ట్రాలకు కేంద్రం నుంచి వనరుల బదిలీ

  • ఎన్‌డీఎంఎఫ్ నుంచి రాష్ట్రాలకు సహాయం-రూ.2,874 కోట్లు
  • ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్ నుంచి రాష్ట్రాలకు సహాయం-రూ.11,496 కోట్లు
  • విదేశీ సంస్థల ప్రాజెక్టులకు గ్రాంట్లు-రూ.15,745 కోట్లు
  • విదేశీ సంస్థల ప్రాజెక్టులకు రుణం-రూ.47,753 కోట్లు
  • రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 275(1) కింద గ్రాంట్లు-రూ.1242.01 కోట్లు

మూలధన పెట్టుబడుల కోసం రాష్ట్రాలకు రుణసహాయం

  • మూలధన పెట్టుబడుల కోసం రాష్ట్రాలకు రూ.1,85,000 కోట్ల రుణాలు
  • ప్రత్యేక డిమాండ్‌ కింద రాష్ట్రాలకు-రూ.15,000 కోట్లు

ఆర్థిక సంఘం గ్రాంట్లు

  • పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు గ్రాంట్లు-ప్రాథమిక భాగం-రూ. 37,272 కోట్లు
  • పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు గ్రాంట్లు-ప్రత్యేక మౌలిక సదుపాయాల కోసం-రూ. 6,000 కోట్లు
  • పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు గ్రాంట్లు-పట్టణీకరణ ప్రీమియం కోసం- రూ.2,000 కోట్లు
  • గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు గ్రాంట్లు-రూ. 55,909 కోట్లు
  • రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన నిధికి గ్రాంట్లు-రూ.22,574.10 కోట్లు
  • రాష్ట్ర విపత్తు ఉపశమన నిధికి గ్రాంట్లు-రూ. 5,641.50 కోట్లు

రాష్ట్రాలకు ఇతర ఖాతాల నుంచి బదిలీ

  • కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల రెవెన్యూ-రూ.5,20,333.39 కోట్లు
  • కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ పథకాల రెవెన్యూ-రూ.77,371 కోట్లు
  • ఇతర వ్యయ విభాగాల రెవెన్యూ-రూ.11,201.13 కోట్లు
  • మూలధన బదిలీలు-రూ.102.01 కోట్లు

నీతి ఆయోగ్​ మాజీ ఛైర్మన్​ అరవింద్ పనగారియా నేతృత్వంలోని 16వ ఆర్థిక సంఘం 41శాతం నిధులు కేటాయించాలని ప్రతిపాదించింది. ఇందులో సభ్యులుగా విశ్రాంత అధికారి అన్నీ జార్జ్​ మాథ్యూ, ఆర్థికవేత్త మనోజ్​ పాండా, ఎస్​బీఐ గ్రూప్​ చీఫ్​ ఎకనామిక్​ అడ్వైజర్​ సౌమ్య కాంతి ఘోశ్​, ఆర్​బీఐ డిప్యూటీ గవర్నర్​ టీ రబి శంకర్​ ఉండగా, కార్యదర్శి రిత్విక్ పాండే ఉన్నారు.

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
16TH FINANCE COMMISSION REPORT
16TH FINANCE COMMISSION TIME PERIOD
16TH FINANCE COMMISSION BUDGET
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.