దివాలా చట్టంలో 12 కీలక సవరణలు- బాధితులకు మరింత మెరుగైన పరిరక్షణ: నిర్మలా సీతారామన్
2016లో అమల్లోకి వచ్చిన దివాలా చట్టం- (ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్ రప్ట్సీ కోడ్ - ఐబీసీ)లో 12 సవరణలకు ఉద్దేశించిన బిల్లుకు సోమవారం లోక్సభలో ఆమోదం- లోక్సభలో మాట్లాడిన ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్
Published : March 30, 2026 at 5:15 PM IST
LS Passes Insolvency Law Amendments : 2016లో అమల్లోకి వచ్చిన దివాలా చట్టం (ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్ రప్ట్సీ కోడ్ - ఐబీసీ)లో 12 సవరణలకు ఉద్దేశించిన బిల్లుకు సోమవారం లోక్సభలో ఆమోదం లభించింది. దివాలా ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు నిర్దిష్ట గడువులను నిర్దేశించొచ్చు అని నూతన సవరణలు చెబుతున్నాయి. దివాలా తీసిన వ్యక్తి లేదా కంపెనీ కోర్టు బయట పరిష్కారాన్ని వెతుక్కునే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.
దివాలా తీసిన వ్యక్తి లేదా కంపెనీ భారత్ అవతల (విదేశాల్లో) ఉన్నా వివాదాన్ని పరిష్కరించుకునే మార్గాలను కొత్త సవరణలు సూచిస్తున్నాయి. దివాలా తీసిన వ్యక్తి లేదా కంపెనీ వల్ల బాధితులుగా మారిన వ్యక్తులు, వాటాదారులు, బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల ప్రయోజనాలను మరింత మెరుగ్గా పరిరక్షించేందుకు ఈ సవరణలు దోహదం చేస్తాయని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభకు చెప్పారు.
VIDEO | Delhi: Lok Sabha passes Insolvency and Bankruptcy code (Amendment) Bill 2025 with voice vote.— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2026
VIDEO | " insolvency and bankruptcy code (ibc) has been main factor in improving india's banking sector," says finance minister nirmala sitharaman in lok sabha.— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2026
