దేశ భద్రతకు వ్యూహాత్మక సొరంగం- జోజిలా టన్నెల్ చివరి బ్లాస్ట్ విజయవంతం
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తులో నిర్మిస్తున్న జోజిలా టన్నెల్లో తుది బ్రేక్థ్రూ పూర్తి- కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ సమక్షంలో చివరి బ్లాస్టింగ్ నిర్వహణ- ఇప్పటికే 85 శాతం పనులు
Published : June 9, 2026 at 1:48 PM IST
Zojila Tunnel Breakthrough : దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన, వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యం కలిగిన జోజిలా టన్నెల్ నిర్మాణం చరిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకుంది. జమ్ముకశ్మీర్లోని భారీ సొరంగ నిర్మాణంలో తుది బ్రేక్థ్రూ బ్లాస్టింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. దశాబ్దాలుగా కశ్మీర్ లోయ, లద్దాఖ్ మధ్య ఏడాది పొడవునా రవాణా సౌకర్యం కల్పించాలనే కల సాకారానికి ఇది కీలక అడుగుగా నిలిచింది.
లద్దాఖ్లోని మీనామార్గ్ ఈస్ట్ పోర్టల్ వద్ద జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ రిమోట్ బటన్ నొక్కి చివరి పేల్చివేత ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. జమ్మూకశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా, ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా తదితరులు పాల్గొన్నారు. సొరంగం రెండు వైపులను కలిపే చివరి 2.5 మీటర్ల రాతి పొరను పేల్చివేయడంతో బ్రేక్థ్రూ విజయవంతమైంది.
ఈ సందర్భంగా అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ప్రణాళికలో నిర్ణయించిన గడువు కంటే ఆరు నెలల ముందుగానే ఈ కీలక దశను పూర్తి చేశారు. నేషనల్ హైవేస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (NHIDCL) పర్యవేక్షణలో సాగుతున్న ఈ ప్రాజెక్టులో ఇప్పటికే 85 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. మిగిలిన పనులను పూర్తి చేసి 2028 ఫిబ్రవరి నాటికి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.