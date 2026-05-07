తమిళనాడులో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలి- మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలి: శ్రీధర్ వెంబు
విజయ్కు పార్టీను ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు తగిన సంఖ్యాబలం లేదని జోహో సహ వ్యవస్థాపకుడు ట్వీట్- ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైనా ఆ పార్టీ స్థిరంగా ఉండదని అభిప్రాయపడ్డ శ్రీధర్
Published : May 7, 2026 at 11:28 AM IST
Sridhar Vembu On Tamilnadu Elections : తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై రాజకీయ ఉత్కంఠ కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో జోహో సహ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వెంబు చేసిన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్రపతి పాలన విధించి మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఆయన సూచించారు. ఈ మేరకు ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికైన 'ఎక్స్'లో పోస్టు చేశారు.
'విజయ్ పార్టీకి పూర్తి సంఖ్యాబలం లేదు'
తాజాగా జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమిళగ వెట్రి కళగం(టీవీకే) పార్టీ 234 స్థానాలకు గాను 108 సీట్లను గెలుచుకుంది. అయితే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు అవసరమైన 118 స్థానాల మ్యాజిక్ ఫిగర్కు ఇంకా 10 స్థానాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టీవీకేకు తగిన సంఖ్యాబలం లేదని శ్రీధర్ వెంబు అభిప్రాయపడ్డారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైనా అంతర్గత విభేదాలు, మద్దతు పార్టీల ఒత్తిళ్లు, రాజకీయ అస్థిరత కారణంగా ప్రభుత్వం ఎక్కువకాలం నిలవకపోవచ్చని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తమిళనాడు ప్రజలు స్థిరమైన, సమర్థవంతమైన పాలనకు అర్హులని ఆయన పేర్కొన్నారు.
The numbers don't seem to add up. Whatever government is cobbled together is likely to be unstable with various pulls and pressures. Tamil Nadu deserves better.
President's rule with fresh elections may be the best course, this time with a very strict " no cash for votes"…<="" p>— sridhar vembu (@svembu) May 7, 2026
రాష్ట్రపతి పాలనతో మళ్లీ ఎన్నికలు జరపాలి
ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రపతి పాలన అమలు చేయడమే సరైన నిర్ణయమని శ్రీధర్ వెంబు సూచించారు. అనంతరం మరోసారి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే ప్రజల అసలైన అభిప్రాయం బయటపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే ఎన్నికల్లో ఓటుకు నోటు వ్యవస్థను అరికట్టేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. డబ్బు ప్రభావం లేకుండా ఎన్నికలు జరిగితే ప్రజల తీర్పు స్పష్టంగా తెలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ మరింత పారదర్శకంగా ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
'మళ్లీ టీవీకేకే ప్రజల మద్దతు'
మళ్లీ ఎన్నికలు జరిగితే విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే భారీ మెజార్టీతో అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశముందని శ్రీధర్ వెంబు వ్యాఖ్యానించారు. ఒకవేళ డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలు టీవీకే ఎదుగుదలను అడ్డుకోవాలనుకుంటే కలిసి పోటీ చేయాలని సూచించారు. అదేవిధంగా భాజపా మాత్రం ఒంటరిగానే ఎన్నికల బరిలో నిలవాలని అన్నారు. ఒకవేళ ఒక్క సీటు కూడా రాకపోయినా తమిళనాడులో ఆ పార్టీకి అది కొత్త ప్రారంభంగా మారుతుందని వ్యాఖ్యానించారు.
కాంగ్రెస్ మద్దతు ఉన్నా మెజార్టీ దూరమే
ఇది ఇలా ఉండగా ఇప్పటికే ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటించింది. అయినప్పటికీ విజయ్కు కావాల్సిన పూర్తి మెజార్టీ ఇంకా దక్కలేదు. మరికొంతమంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు కోసం టీవీకే ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై గవర్నర్ కూడా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
మరోసారి గవర్నర్ వద్దకు
ఈ మేరకు తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ను టీవీకే అధినేత విజయ్ మరోసారి కలిశారు. టీవీకే తరఫున ఎన్నికైన నూతన ఎమ్మెల్యేలతో పార్టీ చీఫ్ విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు గురించి గవర్నర్తో మరోసారి చర్చించారు. మరోవైపు ద్రవిడ పార్టీలైన డీఎంకే- అన్నాడీఎంకే కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేస్తాయనే ప్రచారం జోరుగా జరుగుతోంది. తమ రెండు పార్టీల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయని ఏఐఏడీఎంకే వర్గాలు వెల్లడించగా, అలాంటి ఆలోచన లేదని డీఎంకే వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
సందేహంలో తమిళ ప్రజలు
దాంతో ఇప్పుడు శ్రీధర్ వెంబు సూచించినట్లుగానే తమిళనాడులో రాష్ట్రపతి పాలన అమలు చేస్తారా, తిరిగి మళ్లీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారా అనే సందేహాలు ప్రజల్లో వెలువడుతున్నాయి. అయితే రాష్ట్రంలో తదుపరి రాజకీయ పరిణామాలు ఎలా ఉండనున్నాయి, ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు విజయ్ ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారనే దానిపై అన్ని పార్టీల నేతలు, ప్రజలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
