ముంబయి ఫ్యామిలీ డెత్ కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్‌- పుచ్చకాయ కాదు, ఎలుకల మందే కారణమా?

ముంబయిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురి మృతి కేసులో ఫోరెన్సిక్‌ నివేదిక వెల్లడి- మృతుల శరీరాల్లో జింక్‌ ఫాస్ఫైడ్‌ అవశేషాలు గుర్తించిన అధికారులు- ప్రమాదవశాత్తూ కలిసిందా? లేక ఉద్దేశపూర్వకంగా కలిపారా? అన్న కోణాల్లో దర్యాప్తు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 8, 2026 at 8:54 AM IST

Mumbai Family Death Case : మహారాష్ట్ర ముంబయిలో గత నెలలో చోటుచేసుకున్న ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురి మృతి కేసు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. బిర్యానీ, పుచ్చకాయ తిన్న తర్వాత కొన్ని గంటల్లోనే కుటుంబ సభ్యులంతా అస్వస్థతకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో కల్తీ ఆహారం కారణమా? లేక ఫుడ్‌ పాయిజనింగా? అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయితే తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఫోరెన్సిక్‌ నివేదిక ఈ కేసులో కొత్త మలుపు తీసుకొచ్చింది.

ఫోరెన్సిక్‌ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, మృతుల శరీరాల్లో జింక్‌ ఫాస్ఫైడ్‌ అనే విషపూరిత రసాయనం ఆనవాళ్లు గుర్తించారు. ఇదే సమయంలో ఘటనాస్థలం నుంచి సేకరించిన పుచ్చకాయ నమూనాలో కూడా అదే రసాయనం ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. అయితే ఇతర ఆహార పదార్థాల్లో ఎలాంటి విషపదార్థాల ఆనవాళ్లు కనిపించలేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఈ కుటుంబం మరణాలకు అసలు కారణం పుచ్చకాయలో కలిసిన ఎలుకల మందే అయ్యి ఉండొచ్చన్న అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి.

అర్ధరాత్రి సమయంలో!
మృతులు అబ్దుల్లా డొకాడియా (44), అతడి భార్య నస్రీన్ (35), కుమార్తెలు ఆయేషా (16), జైనాబ్ (13)గా గుర్తించారు. వీరంతా దక్షిణ ముంబయిలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఏప్రిల్‌ 25న కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులతో కలిసి ఇంట్లో ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అతిథులు వెళ్లిపోయిన తర్వాత అర్ధరాత్రి సమయంలో కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి పుచ్చకాయ ముక్కలు తిన్నారని సమాచారం. అయితే మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున కుటుంబ సభ్యులందరికీ తీవ్రమైన వాంతులు, విరేచనాలు మొదలయ్యాయి. వెంటనే వారిని సమీప ఆస్పత్రికి తరలించినప్పటికీ చికిత్స పొందుతూ నలుగురూ మృతి చెందారు. ఒక్కసారిగా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఈ కేసులో ప్రారంభంలో బిర్యానీ, పుచ్చకాయ కల్తీ కారణంగా ఫుడ్‌ పాయిజనింగ్‌ జరిగి ఉండొచ్చని భావించారు. కానీ ఇప్పుడు ఫోరెన్సిక్‌ నివేదిక పూర్తిగా భిన్నమైన విషయాన్ని బయటపెట్టింది. మృతుల శరీరాల నుంచి సేకరించిన విసెరా నమూనాలు, కడుపులోని పదార్థాలు, కాలేయం, మూత్రపిండాలు, పిత్తం, కొవ్వు నమూనాలను పరిశీలించిన ఫోరెన్సిక్‌ నిపుణులు అందులో జింక్‌ ఫాస్ఫైడ్‌ ఉన్నట్లు నిర్ధరించారు. జింక్‌ ఫాస్ఫైడ్‌ అనేది సాధారణంగా ఎలుకలు, చీమలు వంటి హానికర జీవులను నిర్మూలించేందుకు ఉపయోగించే అత్యంత ప్రమాదకర రసాయనం. వ్యవసాయ రంగంలో, ధాన్య గిడ్డంగుల్లో కూడా దీనిని కీటకనాశకంగా వినియోగిస్తుంటారు. ఈ రసాయనం మన శరీరంలోకి వెళితే తీవ్ర విష ప్రభావం చూపి ప్రాణాంతక పరిస్థితులకు దారితీసే అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పుచ్చకాయలోకి ఎలా చేరింది?
అయితే ఈ విషపదార్థం పుచ్చకాయలోకి ఎలా చేరింది? ప్రమాదవశాత్తూ కలిసిందా? లేక ఎవరైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా కలిపారా? అన్న ప్రశ్నలు ఇప్పుడు దర్యాప్తులో కీలకంగా మారాయి. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఆధారాల ప్రకారం ఈ ఘటన వెనుక బలమైన కుట్ర కోణం ఉందని చెప్పేందుకు సరిపడా ఆధారాలు లభించలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో కుటుంబం ఆత్మహత్యకు పాల్పడేలా ఎలాంటి స్పష్టమైన కారణాలు కూడా ఇప్పటివరకు బయటపడలేదని పేర్కొన్నారు.

ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ముంబయి జేజే మార్గ్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ అధికారులు ఇప్పటికే కుటుంబ బంధువులు, పొరుగువారు, స్నేహితుల వాంగ్మూలాలను నమోదు చేస్తున్నారు. ఫోరెన్సిక్‌ నివేదికను వైద్య నిపుణులతో మరోసారి సమగ్రంగా పరిశీలించిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. ముంబయి పోలీసు జోన్‌-1 డీసీపీ ప్రవీణ్ ముంజే మాట్లాడుతూ, మృతుల శరీరాల్లోని అన్ని కీలక నమూనాల్లో జింక్‌ ఫాస్ఫైడ్‌ ఆనవాళ్లు బయటపడ్డాయని చెప్పారు. పుచ్చకాయ నమూనాలో కూడా అదే పదార్థం లభించిందని, కానీ ఇతర ఆహార పదార్థాల్లో అలాంటి ఆనవాళ్లు కనిపించలేదని వెల్లడించారు.

ఫోరెన్సిక్‌ నిపుణుల సలహాలతో ఈ కేసును మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తామని తెలిపారు. ఒక కుటుంబం ఇలా అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోవడం దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగించింది. ఫోరెన్సిక్‌ నివేదికతో కేసులో కొంత స్పష్టత వచ్చినప్పటికీ ఆ విషం పుచ్చకాయలోకి ఎలా చేరింది? దాని వెనుక ఎవరైనా ఉన్నారా? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరికే వరకు ఈ మిస్టరీ పూర్తిగా వీడే అవకాశం కనిపించడం లేదు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

