ETV Bharat / bharat

సిమెంట్, నీరు వాడకుండా ఇల్లు నిర్మాణం- ఎలాగో తెలుసా?

అబ్బురపరుస్తున్న ఓ ఇల్లు- సిమెంట్, నీరు వాడకుండా ఇల్లు నిర్మాణం- ఆవు మూత్రం, పేడ సహా ఇతర పదార్థాలతో ఇల్లు కట్టిన బ్రజేంద్ర కుమార్

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 19, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

House Without Cement : ప్రస్తుత కాలంలో ఎవరైనా ఇల్లు కట్టాలంటే వందలాది సిమెంట్ బస్తాలు ఉండాల్సిందే. అలాగే సిమెంట్, ఇసుక మిశ్రమాన్ని కలవడానికి నీరు కూడా అంతే ముఖ్యం. అయితే బిహార్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి సిమెంట్, నీరును పూర్తిగా వాడకుండానే ఇల్లును (గుడిసె) కట్టేశారు. అదేలా సాధ్యమైందో తెలుసుకుందాం పదండి.

గయా జిల్లాలోని మతిహాని గ్రామానికి చెందిన బ్రజేంద్ర కుమార్ చౌబే నిర్మించిన ఇల్లు గురించి సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ ఇంటి నిర్మాణంలో ఇటుకలను ఉపయోగించినప్పటికీ ఒక్క చుక్క నీరు, పిడికెడు సిమెంట్ కూడా వినియోగించలేదు. పూర్వకాలంలో మట్టి ఇళ్లను నిర్మించినప్పుడు నీరును ఉపయోగించేవారు. కానీ బ్రజేంద్ర ఈ ఇల్లు నిర్మాణంలో నీటికి బదులుగా గోమూత్రాన్ని వాడారు. సిమెంట్‌కు బదులుగా ఆవుపేడ, వేప, పసుపు, ఉసిరి, తుమ్మ జిగురు, సున్నం, ఇతర సహజ పదార్థాలతో చేసిన పేస్ట్‌ను ఉపయోగించారు. ఈ మిశ్రమం ఇటుకలను కలిపి ఉంచుతుంది.

ప్రస్తుత కాలంలో నీరు, సిమెంట్ లేకుండా ఏదైనా నిర్మాణాన్ని చేపట్టడం సాధ్యం కాదని బ్రజేంద్ర కుమార్ చౌబే తెలిపారు. కానీ తాను అవి లేకుండా ఇల్లు కట్టానని చెప్పుకొచ్చారు. ఆధునిక సామాగ్రిలో ఇటుకలు మాత్రమే నిర్మాణంలో వాడానని పేర్కొన్నారు. గోడలకు మూలికల మిశ్రమంతో ప్లాస్టరింగ్ చేశామని వెల్లడించారు. అలాగే ఫ్లోరింగ్‌ను కూడా సేంద్రీయ సమ్మేళనాలతోనే వేశామని స్ఫష్టం చేశారు. ఈ ఇల్లు పూర్తిగా సహజమైనదని, పూర్తిగా యాంటీవైరల్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉందన్నారు.

"నా గోశాలలో 250కి పైగా గిర్ ఆవులు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సు కోసం ఆవుల నుంచి లభించే ఉత్పత్తులను ఉపయోగించే సంప్రదాయ పద్ధతైన పంచగవ్య చికిత్స నుంచి స్ఫూర్తి పొందాను. పూర్వ కాలంలో గోవులను ఒక సంచార వైద్యశాలగా భావించేవారు. మనం ఆ పద్ధతులకు దూరమైన కొద్దీ వ్యాధులు పెరిగాయి. ఆ మూలాలకు తిరిగి వెళ్లే ప్రయత్నమే ఈ ఇల్లు. ఈ ఇల్లు కేవలం ఒక ప్రయోగం మాత్రమే కాదు. దీనిని పంచగవ్య ఆధారిత వైద్య కేంద్రంగా మార్చాలనుకుంటున్నాను. మట్టితో నిర్మించిన ఇళ్లు 1,000 సంవత్సరాల వరకు ఉంటాయి. అదే సిమెంట్‌తో నిర్మించిన ఇల్లు సాధారణంగా 50- 100 ఏళ్లకు మించి ఉండవనేది నా అభిప్రాయం. ఈ ఇంటి నిర్మాణానికి కావాల్సిన ముడి పదార్థాలను సిద్ధం చేయడానికే దాదాపు నెలన్నర సమయం పట్టింది." అని బ్రజేంద్ర కుమార్ చౌబే స్పష్టం చేశారు.

ఆశ్చర్యపోయిన అధికారులు
ఈ ఇల్లును చూసి గయా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌లో ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తున్న సుబోధ్ కుమార్ సింగ్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. బ్రజేంద్ర ఆలోచన అసాధారణమైనది, ప్రభావవంతమైనదని కొనియాడారు. సహజ ఉత్పత్తులతో నిర్మించిన ఇళ్లు చాలా చల్లగా ఉంటాయని అన్నారు. చెదలు కూడా పట్టవని పేర్కొన్నారు. వేసవి ఎండల్లో ఈ ఇల్లు ఉపశమనంగా ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

సంప్రదాయ ఇళ్ల నిర్మాణంలో గతంలో వేప, ఆవు పేడ, సున్నం ఉపయోగించేవారని మగధ విశ్వవిద్యాలయం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అమిత్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు. గోమూత్రానికి యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. రసాయన పెయింట్‌లతో పోలిస్తే మూలికా పూతలు ఇంటి లోపలి గాలి నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తాయని వెల్లడించారు.

"గోమూత్రంలో యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలు ఉంటాయి. అంటే వైరస్‌లు, సూక్ష్మజీవులతో పోరాడే సహజ సామర్థ్యం దానికి ఉంది. ఈ పదార్థాలతో నిర్మించిన ఇంట్లో నివసిస్తే రోగాలు వచ్చే అవకాశం తక్కువ. వేప చాలా అద్భుతమైనది. దీనిని మందుల తయారీలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. వివిధ కంపెనీలు ఉత్పత్తి చేసే పెయింట్లలో హైడ్రోకార్బన్లు, సీసం వంటి ఉంటాయి. అవి మానవ ఆరోగ్యానికి హానికరం. ఆ పెయింట్ల పర్యవసానంగా ఇంటికి పెయింట్ వేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది వ్యక్తులు తరచుగా తలనొప్పి, జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతుంటారు" అని అమిత్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.