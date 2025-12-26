శాంతి ఒప్పందంపై ట్రంప్ ప్రతినిధులతో జెలెన్స్కీ భేటీ- కొన్ని పత్రాలు సిద్ధమని వెల్లడి
నాలుగేళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధం ముగింపు దశకు చేరినట్టేనా? - డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రత్యేక ప్రతినిధులతో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ కీలక సమావేశం
Published : December 26, 2025 at 7:20 AM IST
Ukraine Russia Peace Deal: ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధానికి ముగింపు పలికే దిశగా ఒక కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రత్యేక ప్రతినిధులతో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీని గురువారం భేటీ అయ్యారు. అయితే ఈ చర్చలు అత్యంత ఆశాజనకంగా ముగిసినట్లు కనిపిస్తోంది. చర్చల అనంతరం జెలెన్స్కీ ఎక్స్ వేదికగా మాట్లాడారు. శాంతి ఒప్పందానికి సంబంధించిన కొన్ని పత్రాలు పూర్తిగా సిద్ధమయ్యాయని, మరికొన్ని తుది దశకు చేరుకున్నాయని తెలిపారు.
అన్ని విషయాలు కొలిక్కి వచ్చినప్పటికీ, ఇంకా కొన్ని అత్యంత సున్నితమైన అంశాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని జెలెన్స్కీ తెలిపారు. వీటిని ఎలా పరిష్కరించాలి? ఒప్పందాన్ని అమలు చేయడంలో అమెరికా బృందంతో కలిసి తాము ఒక అవగాహనకు వచ్చామని జెలెన్స్కీ స్పష్టం చేశారు. రానున్న రోజుల్లో చర్చల ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం ఉండబోతోందని, ఒక్క రోజు కూడా వృథా చేయకూడదన్న ఉద్దేశంతో ఉక్రెయిన్ రక్షణ మంత్రి నేరుగా అమెరికా ప్రతినిధులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతారన్నారు.
It is important if we succeed in organizing what we discussed today with President Trump’s envoys. Some documents, as I see it, are nearly ready, and some documents are fully prepared. Of course, there is still work to be done on sensitive issues. But together with the American… pic.twitter.com/kCmrNOaQBQ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2025
"ఈ రోజు ట్రంప్ ప్రతినిధులతో చర్చించిన అంశాలను సమర్థంగా అమలు చేయగలిగితే, శాంతి దిశగా ముందడుగు వేయవచ్చు. కొన్ని పత్రాలు దాదాపు సిద్ధంగా ఉన్నాయి, మరికొన్ని డాక్యుమెంట్స్ తుది దశకు చేరుకున్నాయి. అయితే, సున్నితమైన అంశాలపై ఇంకా కొంత పని చేయాల్సి ఉంది. కానీ అమెరికన్ బృందంతో కలిసి, వీటన్నింటినీ ఎలా కార్యరూపంలోకి తీసుకురావాలనే దానిపై మాకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది. రాబోయే వారాలు కీలకం. ధన్యవాదాలు, అమెరికా"
- జెలెన్స్కీ, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు
శాశ్వత శాంతికి దారితీసే కీలక అంశాలపై చర్చ
అంతకుముందు అమెరికా ప్రతినిధులు స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్లతో తన దౌత్య బృందంతో కలిసి జెలెన్స్కీ సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఉక్రెయిన్లో శాశ్వత శాంతికి దారి తీసే కీలక అంశాలపై చర్చించారు. ఇదే విషయాన్ని జెలెన్స్కీ కూడా వెల్లడించారు. భద్రత, పునర్నిర్మాణం, శాశ్వత శాంతి ఇవే ఉక్రెయిన్, అమెరికా, యూరప్ సహా మిత్రదేశాలు సాధించాల్సిన లక్ష్యాలన్నారు.
"స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్లతో జరిగిన చర్చ చాలా ఫలప్రదంగా సాగింది. వారి సానుకూల దృక్పథం, ఉక్రెయిన్ ప్రజలకు అందించిన క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలకు నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. రష్యా సాగిస్తున్న అమానుష యుద్ధానికి ముగింపు పలకడం కోసం మేము నిరంతరం పని చేస్తున్నాం. తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం ప్రభావవంతంగా, నమ్మకంగా ఉండేలా చూస్తున్నాం. క్రిస్మస్ రోజున జరిగిన ఈ చర్చలు భవిష్యత్తులో కీలకంగా నిలుస్తాయని ఆశిస్తున్నాను" అని పేర్కొన్నారు.
అమెరికాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన జెలెన్స్కీ:
చర్చల అనంతరం జెలెన్స్కీ డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆయన కుటుంబానికి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అమెరికా బృందం చూపిస్తున్న సానుకూల దృక్పథానికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ చర్చల్లో ఉక్రెయిన్ తరఫున రక్షణ మంత్రి రుస్తెమ్ ఉమెరోవ్, ఆండ్రి హ్నాటోవ్, ఆండ్రి సిబిహా, సెర్జీ కిస్లిట్స్యా, ఇహోర్ బ్రుసిలో, ఒలెక్సాండర్ బెవ్జ్ పాల్గొన్నారు.\
క్రిస్మస్ వేళ రష్యా దాడులపై ఆగ్రహం
క్రిస్మస్ పండుగ వేళ కూడా ఉక్రెయిన్పై రష్యా భారీగా దాడులకు తెగబడటాన్ని జెలెన్స్కీ తీవ్రంగా ఖండించారు. "మనం క్రిస్మస్ సంగీతాన్ని విన్నప్పుడు సంతోషిస్తాం, కానీ ఆకాశంలో క్షిపణులు, డ్రోన్ల శబ్దం లేనప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ సంతోషిస్తాం" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
రెండు అంశాలపైనే మెలిక
రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి చర్చలు సజావుగా సాగుతున్నప్పటికీ, ప్రధానంగా రెండు అంశాలపై ఇంకా ఏకాభిప్రాయం కుదరాల్సి ఉంది. రష్యా ఆక్రమించిన ఉక్రెయిన్ భూభాగాల విషయంలో ఇంకా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఉక్రెయిన్ తన భూభాగాన్ని పూర్తిగా వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదు. ముఖ్యంగా డాన్బాస్ ప్రాంతాన్ని ఉక్రెయిన్ చాలా కీలకంగా భావిస్తోంది. అలాగే, ఐరోపాలోనే అతిపెద్దదైన ఈ అణు ప్లాంట్ నియంత్రణ ఎవరి దగ్గర ఉండాలనేది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది.
