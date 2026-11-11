కశ్మీర్ సంప్రదాయ కుంపటి 'కాంగ్రీ'కి సరికొత్త హంగులు
Wooden Kangri In Kashmir : కశ్మీర్ సంప్రదాయ ఫైర్పాట్ కాంగ్రీకి సోపోర్కు చెందిన 24 ఏళ్ల జాహిద్ షౌకత్ దార్ కొత్త రూపునిచ్చారు. చెక్కతో అందమైన డిజైన్లు రూపొందించగా భారీగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి.
Published : November 11, 2026 at 9:22 PM IST
సాధారణంగా చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు జనం చలికి వణికిపోతుంటారు. ఉదయం నిద్ర లేవాలన్నా కష్టమే. ఒంటి మీద దుప్పటి కూడా తీయాలనిపించదు. మరి మన దగ్గరే ఇలా ఉంటే కశ్మీర్ లోయలో పరిస్థితి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల మధ్య ఉండటంతో అక్కడ ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉండి చలి మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఎత్తైన కొండలు ఉండటంతో సూర్యరశ్మి కూడా సరిగా అందక చలి తీవ్రత పెరుగుతుంది. అందుకే చలి నుంచి రక్షించుకోవడానికి స్థానికులు సంప్రదాయ కాంగ్రీలను వెంటపెట్టుకొని తిరుగుతుంటారు.
చలికాలంలో వెచ్చదనం కోసం కశ్మీర్ ప్రజలు తరతరాలుగా ఉపయోగిస్తున్న ఈ సంప్రదాయ ఫైర్పాట్ (కుంపటి) కాంగ్రీకి ఇప్పుడు కొత్త రూపు వచ్చింది. కశ్మీర్ సోపోర్ ప్రాంతం నోపోరా గ్రామానికి చెందిన 24 ఏళ్ల యువకుడు జాహిద్ షౌకత్ దార్ తన వినూత్న ఆలోచనతో ఈ పురాతన కుంపటికి ఆధునిక హంగులు అద్దాడు. సాధారణంగా కాంగ్రీ చుట్టూ ఉండే విల్లో కొమ్మలతో అల్లే బుట్ట స్థానంలో జాహిద్ పూర్తిగా చెక్కను ఉపయోగించి కొత్త తరహా కాంగ్రీలను రూపొందిస్తున్నారు.
విల్లో బుట్టకు బదులుగా చెక్కతో తయారీ
సాధారణ కాంగ్రీలో మట్టి పాత్రను విల్లో కొమ్మలతో అల్లిన బుట్టలో అమర్చుతారు. ఆ మట్టి పాత్రలో మండే నిప్పు బొగ్గులను (నిప్పు కణికలు) ఉంచి చలిని కాచుకుంటారు. అయితే కశ్మీరీ యువకుడు ఈ తయారీ విధానంలో కొన్ని మార్పులు చేశారు. మట్టి పాత్రను అలానే ఉంచి, దాని చుట్టూ ఉండే విల్లో బుట్టను తొలగించి చెక్కతో అందమైన ఆకృతులు, సున్నితమైన చెక్కడాలతో కొత్త రూపం తీసుకొచ్చారు. సాధారణం వాటి కంటే ఈ చెక్క కాంగ్రీలు చాలా ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. సాధారణ కాంగ్రీలతో పోలిస్తే ఇవి మరింత ఆకర్షణీయంగా కూడా ఉండటంతో జాహిద్కు ఇప్పటికే భారీగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్ పరికరాల అందుబాటులోకి రావడంతో వీటి వాడకం కొంత తగ్గినట్లు జాహిద్ చెబుతున్నారు. దీంతో కాంగ్రీకి కొత్త రూపు ఇచ్చి, కశ్మీర్ ప్రజల్లో మళ్లీ ఆసక్తి పెంచాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రయోగం చేసినట్లు వివరించారు.
కొన్ని రోజుల్లో 50 కాంగ్రీల విక్రయం
కొత్త డిజైన్తో తయారు చేసిన కాంగ్రీలను అమ్మకానికి ఉంచిన కొద్ది రోజుల్లోనే వినియోగదారుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పటివరకు 50 కాంగ్రీలు విక్రయించినట్లు జాహిద్ తెలిపారు. శ్రీనగర్ సహా సౌత్ కశ్మీర్లోని పలు ప్రాంతాల నుంచి కొనుగోళ్ల కోసం ఫోన్లు వస్తున్నాయని చెప్పారు. దక్షిణ కశ్మీర్ నుంచి ఇప్పటికే కొందరు ఆర్డర్లు ఇచ్చారని, త్వరలోనే వాటిని సరఫరా చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. కాంగ్రీ ధర దాని తయారీలో ఉపయోగించే చెక్క, ఇతర వస్తువుల నాణ్యతను బట్టి మారుతుందని జాహిద్ తెలిపారు. కశ్మీర్కు చెందిన వారితో పాటు ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా ఈ కొత్త డిజైన్ కాంగ్రీలపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
కశ్మీర్ సంప్రదాయానికి కొత్త గుర్తింపు
కాంగ్రీ అనేది కేవలం చలి కాచుకునే పరికరం మాత్రమే కాదు. కశ్మీర్ సంస్కృతిలో ప్రత్యేక స్థానం కలిగిన సంప్రదాయ వస్తువు అని చెప్పొచ్చు. అక్కడి ప్రజలు ఉన్ని దుస్తులైన ఫెరాన్ ధరించి దాని లోపల కాంగ్రీని ఉంచి చలి నుంచి రక్షణ పొందుతారు. డిసెంబర్ చివర్లో ప్రారంభమయ్యే తీవ్రమైన చలికాలంలో కాంగ్రీ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇతర ప్రాంతాల వారు కూడా ఈ కాంగ్రీని చూసి ముచ్చటపడుతున్నారు. 15-20 ఏళ్లుగా కశ్మీర్కు వస్తున్న ఒక వలస కార్మికుడు ఇలాంటి కాంగ్రీని మునుపెన్నడూ చూడలేదని చెప్పారు. దీన్ని కొనుగోలు చేసి ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి అక్కడ ఊళ్లో తన బంధువులకు చూపిస్తానని చెప్పడం విశేషం. ఈ చెక్క కాంగ్రీలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయని, అలా ఎన్నో ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని జాహిద్ స్నేహితుడు రిహాన్ అహ్మద్ చెబుతున్నారు. యువత కేవలం ఉద్యోగాల కోసమే ఎదురుచూడకుండా ఇలాంటి వినూత్న ఆలోచనలతో అవకాశాల్ని సృష్టించుకోవాలని సూచించారు.
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