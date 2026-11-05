'మీరు దేశాన్ని గర్వపడేలా చేశారు'- ఆసియా గేమ్స్ పారా అథ్లెట్లపై ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు
PM Modi Praises Indian athletes : 2026 ఆసియా పారా గేమ్స్లో భారత పారా అథ్లెట్లు చూపిన అద్భుత ప్రదర్శనపై మోదీ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
Published : November 5, 2026 at 8:10 PM IST
జపాన్లో జరిగిన ఆసియా పారా గేమ్స్ 2026లో భారత పారా అథ్లెట్లు చూపిన అద్భుత ప్రదర్శనపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పారా గేమ్స్లో మన అథ్లెట్లు చూపిన అద్భుత ప్రదర్శన, ప్రపంచ క్రీడల్లో భారతదేశం ఒక ప్రధాన శక్తిగా ఎదుగుతోందనడానికి ఒక నిదర్శనమని కొనియాడారు. 2010లో ఒక స్వర్ణంతో సహా 14 పతకాలను సాధించిన భారత్, ఈ ఏడాది ఏకంగా 114 పతకాలను సాధించిందని, ఈ ఘనతకు అథ్లెట్ల అంకితభావం, బలపడిన క్రీడా వ్యవస్థే కారణమని చెప్పారు. గురువారం దిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లో పారా అథ్లెట్లతో కలిసి మోదీ ముచ్చటించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో మోదీ ప్రసంగించారు.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with the India's Asian Para Games 2026 contingent He says, "I congratulate you all on behalf of 140 crore citizens. Your families, coaches and trainer have also played an important part in your achievement. I congratulate them too." (Video source: DD)— ANI (@ANI) November 5, 2026
"మిమ్మల్ని అందరినీ కలవాలని నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా. కొన్ని వారాల క్రితం నేను ఆసియా క్రీడల అథ్లెట్లను కలిశాను. ఈరోజు ఆసియా పారా గేమ్స్లో పాల్గొన్న మిమ్మల్ని కలిసే అవకాశం నాకు లభించింది. పారా గేమ్స్లో మీరు చూపిన అద్భుతమైన ప్రదర్శన, క్రీడా ప్రపంచంలో భారతదేశ శక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఒకప్పుడు అంతర్జాతీయ క్రీడల్లో భారతదేశం పాల్గొనడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉండేది. అంతేకాదు, పారా క్రీడల్లో మన దేశం చాలా వెనుకబడి ఉండేది. 2010 ఆసియా పారా క్రీడల్లో భారత్ కేవలం ఒక స్వర్ణ పతకంతో సహా మొత్తం 14 పతకాలు మాత్రమే గెలుచుకుంది. అయితే ఈసారి జరిగిన పారా క్రీడల్లో మన క్రీడాకారులు అద్భుతమైన ప్రదర్శన చూపి మొత్తం 114 పతకాలు సాధించారు. 14 నుంచి 114 పతకాల వరకు సాగిన ఈ ప్రయాణం మీ(పారా అథ్లెట్లు) కఠోర శ్రమ, అచంచలమైన అంకితభావం, పటిష్ఠమైన వ్యవస్థే కారణం. మొత్తం 30 స్వర్ణాలు, 35 రజతాలు, 49 కాంస్య పతకాలతో పాటు 5 కొత్త ప్రపంచ రికార్డులు, 9 ఆసియా రికార్డులతో మీరు యావత్ దేశాన్ని గర్వపడేలా చేశారు."
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
#WATCH | During interaction with India's Asian Para Games 2026 contingent, PM Modi says, "At the 2010 Para Asian Games, India won only one gold medal. In total, we managed to secure only 14 medals in that tournament. In contrast, this time our athletes have returned with 114 medals. This journey—from 14 to 114—is the pinnacle of your hard work; it is the direct result of it. Your dedication to the sport, combined with the entire ecosystem that has been developed, is yielding these results. This time—30 gold, 35 silver, 49 bronze, 5 new world records, and 9 Asian records—you have filled the entire nation with pride. Furthermore,out of 56 female athletes, 34 of our daughters have become medal winners. And in four events, all three spots on the podium were occupied by our own athletes—our flag was flying everywhere." (Video source: DD)— ANI (@ANI) November 5, 2026
తల్లిని గుర్తు చేసుకుంటూ భావోద్వేగానికి గురైన రింకు
పారా గేమ్స్లో మహిళా అథ్లెట్ల చూపిన అద్భుత ప్రదర్శన గురించి ప్రధాని మోదీ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. భారత్ నుంచి బరిలోకి దిగిన 56 మంది మహిళా అథ్లెట్లలో 34 మంది పతకాలు గెలుచుకున్నారని కొనియాడారు. అలాగే, క్రీడలకు రెండు నెలల ముందు మరణించిన తన తల్లికి జావెలిన్ త్రోయర్ రింకు తన బంగారు పతకాన్ని అంకితం చేస్తూ భావోద్వేగానికి గురైన విషయాన్ని కూడా ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. "ఆసియా పారా గేమ్స్కు కేవలం రెండు నెలల ముందు రింకు తన తల్లిని కోల్పోయారు. అంతటి తీవ్రమైన దుఃఖంలో కూడా ఆయన ధైర్యం కోల్పోకుండా, స్వర్ణ పతకం గెలిచినప్పుడు తన తల్లి ఫొటోను చేతిలోకి తీసుకుని ఆ పతకాన్ని ఆమెకు అంకితం చేశారు. ఆ క్షణం దేశంలోని ప్రతి పౌరుడినీ కంటతడి పెట్టించింది" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
THIS GOLD IS FOR HIS MOTHER! 🥹❤️ Rinku Hooda won Gold in Mens Javelin at the Asian Para Games 2026 and paid a heart-touching tribute to his late mother. https://t.co/qCfqPwfzz5— The Khel India (@TheKhelIndia) October 20, 2026
భారతదేశ క్రీడా వ్యవస్థలో తగినంత వనరులు లేకపోవడం, మద్దతు, పారదర్శకత కొరవడటం వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం వల్ల తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను క్రీడల్లోకి పంపడానికి ఉత్సాహం చూపలేదని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. అయితే, క్రీడాకారుల మాదిరిగానే దేశం కూడా ఈ సవాళ్లను అధిగమించి, తన లక్ష్యాలను సాధించడంపై దృష్టి సారించిందన్నారు. ఇక, 4 క్రీడా ఈవెంట్లలో పోడియంపై ఉన్న మూడు స్థానాలను (బంగారం, వెండి, కాంస్యం) భారత అథ్లెట్లే కైవసం చేసుకుని త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేశారని మోదీ అన్నారు. అయితే, పోటీల చివరి రోజున మన అథ్లెట్లు ఏకంగా 9 స్వర్ణ పతకాలను సాధించి అద్భుతం చేశారని కొనియాడారు.
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