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'మీరు దేశాన్ని గర్వపడేలా చేశారు'- ఆసియా గేమ్స్ పారా అథ్లెట్లపై ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు

PM Modi Praises Indian athletes : 2026 ఆసియా పారా గేమ్స్​లో భారత పారా అథ్లెట్లు చూపిన అద్భుత ప్రదర్శనపై మోదీ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

PM Modi Praises Indian athletes
పారా అథ్లెట్లతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (YouTube: Narendra Modi)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2026 at 8:10 PM IST

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జపాన్‌లో జరిగిన ఆసియా పారా గేమ్స్ 2026లో భారత పారా అథ్లెట్లు చూపిన అద్భుత ప్రదర్శనపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పారా గేమ్స్​లో మన అథ్లెట్లు చూపిన అద్భుత ప్రదర్శన, ప్రపంచ క్రీడల్లో భారతదేశం ఒక ప్రధాన శక్తిగా ఎదుగుతోందనడానికి ఒక నిదర్శనమని కొనియాడారు. 2010లో ఒక స్వర్ణంతో సహా 14 పతకాలను సాధించిన భారత్​, ఈ ఏడాది ఏకంగా 114 పతకాలను సాధించిందని, ఈ ఘనతకు అథ్లెట్ల అంకితభావం, బలపడిన క్రీడా వ్యవస్థే కారణమని చెప్పారు. గురువారం దిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ స్పోర్ట్స్​ కాంప్లెక్స్​లో పారా అథ్లెట్లతో కలిసి మోదీ ముచ్చటించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో మోదీ ప్రసంగించారు.

"మిమ్మల్ని అందరినీ కలవాలని నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా. కొన్ని వారాల క్రితం నేను ఆసియా క్రీడల అథ్లెట్లను కలిశాను. ఈరోజు ఆసియా పారా గేమ్స్‌లో పాల్గొన్న మిమ్మల్ని కలిసే అవకాశం నాకు లభించింది. పారా గేమ్స్​లో మీరు చూపిన అద్భుతమైన ప్రదర్శన, క్రీడా ప్రపంచంలో భారతదేశ శక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఒకప్పుడు అంతర్జాతీయ క్రీడల్లో భారతదేశం పాల్గొనడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉండేది. అంతేకాదు, పారా క్రీడల్లో మన దేశం చాలా వెనుకబడి ఉండేది. 2010 ఆసియా పారా క్రీడల్లో భారత్ కేవలం ఒక స్వర్ణ పతకంతో సహా మొత్తం 14 పతకాలు మాత్రమే గెలుచుకుంది. అయితే ఈసారి జరిగిన పారా క్రీడల్లో మన క్రీడాకారులు అద్భుతమైన ప్రదర్శన చూపి మొత్తం 114 పతకాలు సాధించారు. 14 నుంచి 114 పతకాల వరకు సాగిన ఈ ప్రయాణం మీ(పారా అథ్లెట్లు) కఠోర శ్రమ, అచంచలమైన అంకితభావం, పటిష్ఠమైన వ్యవస్థే కారణం. మొత్తం 30 స్వర్ణాలు, 35 రజతాలు, 49 కాంస్య పతకాలతో పాటు 5 కొత్త ప్రపంచ రికార్డులు, 9 ఆసియా రికార్డులతో మీరు యావత్ దేశాన్ని గర్వపడేలా చేశారు."
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

తల్లిని గుర్తు చేసుకుంటూ భావోద్వేగానికి గురైన రింకు
పారా గేమ్స్​లో మహిళా అథ్లెట్ల చూపిన అద్భుత ప్రదర్శన గురించి ప్రధాని మోదీ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. భారత్​ నుంచి బరిలోకి దిగిన 56 మంది మహిళా అథ్లెట్లలో 34 మంది పతకాలు గెలుచుకున్నారని కొనియాడారు. అలాగే, క్రీడలకు రెండు నెలల ముందు మరణించిన తన తల్లికి జావెలిన్ త్రోయర్ రింకు తన బంగారు పతకాన్ని అంకితం చేస్తూ భావోద్వేగానికి గురైన విషయాన్ని కూడా ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. "ఆసియా పారా గేమ్స్‌కు కేవలం రెండు నెలల ముందు రింకు తన తల్లిని కోల్పోయారు. అంతటి తీవ్రమైన దుఃఖంలో కూడా ఆయన ధైర్యం కోల్పోకుండా, స్వర్ణ పతకం గెలిచినప్పుడు తన తల్లి ఫొటోను చేతిలోకి తీసుకుని ఆ పతకాన్ని ఆమెకు అంకితం చేశారు. ఆ క్షణం దేశంలోని ప్రతి పౌరుడినీ కంటతడి పెట్టించింది" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.

భారతదేశ క్రీడా వ్యవస్థలో తగినంత వనరులు లేకపోవడం, మద్దతు, పారదర్శకత కొరవడటం వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం వల్ల తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను క్రీడల్లోకి పంపడానికి ఉత్సాహం చూపలేదని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. అయితే, క్రీడాకారుల మాదిరిగానే దేశం కూడా ఈ సవాళ్లను అధిగమించి, తన లక్ష్యాలను సాధించడంపై దృష్టి సారించిందన్నారు. ఇక, 4 క్రీడా ఈవెంట్లలో పోడియంపై ఉన్న మూడు స్థానాలను (బంగారం, వెండి, కాంస్యం) భారత అథ్లెట్లే కైవసం చేసుకుని త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేశారని మోదీ అన్నారు. అయితే, పోటీల చివరి రోజున మన అథ్లెట్లు ఏకంగా 9 స్వర్ణ పతకాలను సాధించి అద్భుతం చేశారని కొనియాడారు.

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