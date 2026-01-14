ETV Bharat / bharat

14 ఏళ్ల వివాదం- యూట్యూబ్​లో చూసి హత్య​- తప్పించుకనే ప్లాన్ కూడా- చివరికి ఏమైందంటే?

మధ్యప్రదేశ్​లో మేనమామ కుమారుడిపై హత్య- హత్య చేసిందుకే రూ.10 లక్షలు ఖర్చు- యూట్యూబ్​లో చూసి ప్లాన్

Gurugram Murder Case
Gurugram Murder Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 14, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Gurugram Murder Case : 14 ఏళ్ల క్రితం వ్యాపార వివాదంతో మొదలైన ద్వేషం చివరికి ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు తీసే వరకు వచ్చింది. రూ.10 లక్షలు ఖర్చు చేసి మరి సొంత మేనమాన కుమారుడినే హత్య చేశాడు. అది కూడా యూట్యూబ్​ వీడియోలు చూసి హత్యకు పక్కాగా ప్లాన్ చేశాడు. అంతే కాకుండా హత్య అనంతరం పోలీసులు నుంచి తప్పించుకునే ప్లాన్​ కూడా సిద్ధం చేసుకున్నాడు. ప్లాన్​ ప్రకారమే కారుతో ఢీకొట్టి కాల్చి చంపాడు. కానీ చివరికి పోలీసులు చిక్కాడు. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్​లో జరిగింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, జనవరి 6న గురుగ్రామ్​లో సెక్టార్-37డీలో ఉన్న రామా పార్క్​ సమీపంలో రోడ్డు పక్కన ఓ వ్యక్తి రక్తపుమడుగులో కనిపించాడు. స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మృతుడు గురుగ్రామ్​లోని బసాయి ప్రాంతానికి చెందిన సంజయ్ శర్మ(50)గా గుర్తించారు. కుమారుడి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

14 ఏళ్ల పాత వ్యాపార వివాదమే హత్యకు కారణం
అయితే ఘటనా స్థలంలో ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని గురుగ్రామ్ పోలీసు పీఆర్​ఓ సందీప్ కుమార్ అన్నారు. దీంతో సాంకేతిక ఆధారాలు సీసీటీవీ పుటేజ్, మృతుడి కాల్ రికార్డ్​లను పరిశీలించగా ఇద్దరు నిందితులను గుర్తించినట్లు చెప్పారు. ప్రధాన నిందితుడు దేహ్రాదూన్​కు చెందిన గురుదత్​ శర్మ అలియాస్ బాలేశ్వర్ శర్మ (56), అతడి సహచరుడు అనిల్​ (48)ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. వారిని విచారించగా, నేరాన్ని అంగీకరించినట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే మృతుడి మామ కొడుకు ప్రధాన నిందితుడు గురుదత్​ శర్మ అని దర్యాప్తులో తేలిందని సందీప్ వివరించారు. 2011-12లో క్రషర్ స్టోన్ వ్యాపారం చేసినప్పుడు ఇద్దరి మధ్య వివాదం వచ్చిందని, అదే తర్వాత శుత్రుత్వంగా మారి చివరకు హత్యకు దారితీసిందని తెలిపారు.

యూట్యూబ్​లో చూసి ప్లాన్
నిందితులు ముందుగా మృతుడు సంజయ్ శర్మపై నిఘా పెట్టించారని సందీప్ తెలిపారు. అందుకోసం రూ.10 లక్షలు ఖర్చు చేసినట్లు చెప్పారు. ఆ తర్వాత యూట్యూబ్​లో చూసి హత్యకు పక్కాగా ప్లాన్ రచించారని, ఆ తర్వాత తప్పించుకునేందుకు ప్లాన్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఆ ప్రణాళిక ప్రకారమే కారుతో ఢీకొట్టి మృతుడు సంజయ్ శర్మను వాహనం నుంచి బయటకు రప్పించారు. తర్వాత కాల్చి చంపినట్లు తెలిపారు. అయితే ఈ హత్యలో ఇతర వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. నిందితులను విచారిస్తున్నారమని అన్నారు.

పోలీస్ స్టేషన్‌లోనే భార్యను కాల్చి చంపిన భర్త
ఇదిలా ఉండగా, జనవరి 13న ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లో ప్రియుడితో వెళ్లిపోయిందన్న కోపంతో రగిలిపోయిన ఓ భర్త ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్‌లోనే భార్యపై కాల్పులు జరిపాడు. పక్కనే పోలీసులు ఉన్నారన్న భయం కూడా లేకుండా, రహస్యంగా తెచ్చుకున్న నాటు తుపాకీ తీసి అందరూ చూస్తుండగానే భార్యను కాల్చి చంపాడు.

హర్దోయ్ జిల్లాలో రామాపుర్ గ్రామానికి చెందిన అనూప్, సోని (30)లకు 17 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. అయితే, షాజహాన్‌పుర్‌కు చెందిన సుర్జీత్ అనే వ్యక్తితో సోనికి పరిచయం ఏర్పడంతో జనవరి 7న అతడితో కలిసి ఇంటి నుంచి పారిపోయింది. దీనిపై భర్త అనూప్ జనవరి 8న పాలీ పోలీస్ స్టేషన్‌లో చేయగా, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి సోనిని తీసుకొచ్చారు. అయితే సోనిని వైద్య పరీక్షల కోసం ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేందుకు సిద్దమవుతండగా అనూప్​తో పాటు బంధవులు కొంత మంది వచ్చారు. దీంతో పోలీసు స్టేషన్​లోనే ఇద్దరి మధ్య మాటా మాటా పెరిగింది. కోపానికి లోనైన అనూప్ తనతో తెచ్చుకున్న నాటు తుపాకీని తీసి వెనుక నుంచి భార్యపై కాల్పులు జరిపాడు. వెంటనే సోనిని ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మరణించింది.

