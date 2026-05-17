యువకుడిపై 20కిపైగా రౌండ్ల కాల్పులు- నడిరోడ్డుపై దారుణ హత్య- అసలేం జరిగింది?
కారులో వచ్చి దుండగులు యువకుడిని కాల్చిచంపిన ఘటన- 20కిపైగా బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లడంతో అక్కడికక్కడే మృతి- సీసీటీవీలో రికార్డైన దాడి దృశ్యాలు- నిందితుల కోసం గాలింపు
Published : May 17, 2026 at 11:53 AM IST
Youth Shot Dead : యువకుడిపై 20 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపి దారుణంగా హత్య చేసిన సంచలన ఘటన హరియాణాలో జరిగింది. కారులో వచ్చిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు, బాధితుడిఫఐ కాల్పులు జరిపినట్లు సమాచారం. హరియాణాలోని ఝజ్జర్ జిల్లాలో జరిగిన ఆ ఘటన, స్థానికంగా కలకలం రేపింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. బాధితుడిని సుబానా గ్రామానికి చెందిన యువకుడు హితేశ్ అలియాస్ గుల్లూగా గుర్తించారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
స్థానికుల వివరాల ప్రకారం, ఆదివారం సాయంత్రం సుబానా గ్రామంలో హితేశ్ బయట ఉండగా కారులో వచ్చిన కొందరు వ్యక్తులు అతడిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఒక్కసారిగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. తుపాకీ శబ్దాలతో గ్రామం మొత్తం మార్మోగిపోయింది. వరుసగా జరిగిన కాల్పులతో గ్రామస్తులు ఒక్కసారిగా భయంతో ఇళ్లలోకి పరుగులు తీశారు. అనంతరం బయటకు వచ్చి చూడగా హితేశ్ రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నాడు.
దుండగులు అత్యంత సమీపం నుంచి కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. హితేశ్ శరీరాన్ని బుల్లెట్లు ఛేదించడంతో అతడు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని శవపరీక్షల కోసం ఝజ్జర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ అనంతరం మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ఘటన అనంతరం నిందితులు కారులోనే అక్కడి నుంచి పరారైనట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఆ దాడికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సమీప ప్రాంతాల్లో ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల్లో నమోదైనట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. కాల్పులు జరిగిన తీరు స్థానికులను తీవ్ర కలవరానికి గురి చేస్తోంది. పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీలతో పాటు ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు. నిందితుల గుర్తింపునకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు.
హత్య వెనుక వ్యక్తిగత విభేదాలా, పాత కక్షలా లేదా గ్యాంగ్ వార్ కోణమా అన్న దానిపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. అన్ని కోణాల్లో కేసును విచారిస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనతో సుబానా గ్రామంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. గ్రామస్థులు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకుని నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల్లో భయాందోళనలు నెలకొనడంతో గ్రామంలో అదనపు పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
